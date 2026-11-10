Google Wallet poate salva bonurile fiscale direct în aplicație. Cum funcționează noua opțiune și la ce ajută
Google Wallet primește o funcție utilă pentru cei care obișnuiesc să păstreze bonurile fiscale, dar ajung să le piardă prin portofele, genți sau sertare. Aplicația poate scana acum documentele primite în magazine și le poate asocia tranzacțiilor, astfel încât informațiile despre cumpărături să fie mai ușor de găsit.
Până acum, Google Wallet putea afișa în principal plățile contactless, tranzacțiile realizate prin Google Pay și anumite achiziții din serviciile Google. Aplicația putea prelua și bonurile primite pe Gmail, însă noua funcție extinde această posibilitate și la documentele pe hârtie.
Opțiunea este disponibilă printr-o actualizare recentă a serviciilor Google Play și poate fi utilă inclusiv persoanelor care nu folosesc telefonul pentru plăți contactless.
Google Wallet poate păstra și bonurile primite în magazine
Google Wallet a devenit mai mult decât o aplicație pentru plăți cu telefonul. Pe lângă carduri bancare, bilete, abonamente și carduri de fidelitate, aceasta oferă și o evidență a anumitor tranzacții realizate prin serviciile Google.
Noua funcție adaugă posibilitatea de a scana bonurile fiscale primite în format fizic. Imaginea documentului este păstrată în aplicație și asociată tranzacției corespunzătoare, astfel încât informațiile despre cumpărături să poată fi consultate ulterior.
Este o schimbare utilă mai ales pentru achizițiile care nu sunt realizate prin Google Pay. De exemplu, dacă un produs este plătit prin transfer bancar sau cu un card care nu este asociat aplicației, bonul poate fi adăugat manual în Wallet.
În plus, funcția oferă mai multe detalii despre cumpărături. O tranzacție obișnuită cu cardul poate afișa doar suma, data și metoda de plată, fără să precizeze produsele achiziționate. Bonul scanat păstrează și aceste informații, ceea ce poate fi de ajutor atunci când este nevoie să fie verificată o cheltuială.
De ce merită păstrate bonurile în format digital
Noua opțiune poate fi utilă pentru cei care au mai multe adrese de e-mail sau nu folosesc Gmail pentru toate documentele legate de cumpărături. Bonurile primite pe o adresă care nu este conectată la Google Wallet nu apar automat în istoricul aplicației.
Prin scanarea lor, tranzacțiile pot fi adăugate manual, indiferent de metoda de plată sau de adresa de e-mail folosită pentru primirea documentelor.
Un exemplu sunt facturile și bonurile pentru servicii veterinare, reparații sau alte cheltuieli care nu sunt înregistrate automat în aplicație. Acestea pot fi fotografiate și păstrate alături de celelalte tranzacții.
Google Wallet salvează imaginea documentului, ceea ce permite verificarea ulterioară a produselor și a sumelor achitate. Este o soluție practică pentru cei care nu vor să păstreze toate bonurile în format fizic sau care au nevoie de o evidență mai ordonată a cheltuielilor.
Totuși, există o precizare importantă: pentru retururi sau solicitări de garanție, comerciantul poate cere în continuare bonul original. Prin urmare, copia digitală din Wallet nu ar trebui considerată un înlocuitor garantat pentru documentul fizic.
Unde se găsește funcția de scanare a bonurilor
Deși procesul este simplu, opțiunea nu apare ca o categorie separată pe ecranul principal al aplicației. Pentru a adăuga un bon, trebuie accesată secțiunea în care sunt introduse elemente noi în Google Wallet.
Funcția se află în categoria „Everything else”, adică „Altele”. De acolo poate fi accesată opțiunea pentru scanarea documentelor și adăugarea bonurilor în aplicație.
După scanare, imaginea este asociată tranzacției, iar informațiile pot fi consultate ulterior. În cazul documentelor mai lungi, este important ca întregul bon să fie vizibil în momentul scanării. Pot fi adăugate inclusiv documente afișate pe ecranul unui calculator, nu doar bonuri fotografiate direct din mână.
Ce trebuie să știi înainte să renunți la bonurile pe hârtie
Funcția extinde posibilitățile Google Wallet și pentru persoanele care nu folosesc serviciile Google pentru toate plățile. În loc să depindă exclusiv de tranzacțiile înregistrate automat, aplicația poate deveni un loc în care sunt adunate și cumpărăturile achitate prin alte metode.
Pentru cei care au multe bonuri, facturi și documente de cumpărare, această variantă poate simplifica verificarea cheltuielilor. În plus, păstrarea imaginilor în format digital reduce riscul de a pierde informații importante atunci când documentele se deteriorează sau dispar.