Google Wallet poate salva bonurile fiscale direct în aplicație. Cum funcționează noua opțiune și la ce ajută

Opțiunea este disponibilă printr-o actualizare recentă a serviciilor Google Play și poate fi utilă inclusiv persoanelor care nu folosesc telefonul pentru plăți contactless.

Google Wallet poate păstra și bonurile primite în magazine

Google Wallet a devenit mai mult decât o aplicație pentru plăți cu telefonul. Pe lângă carduri bancare, bilete, abonamente și carduri de fidelitate, aceasta oferă și o evidență a anumitor tranzacții realizate prin serviciile Google.

Noua funcție adaugă posibilitatea de a scana bonurile fiscale primite în format fizic. Imaginea documentului este păstrată în aplicație și asociată tranzacției corespunzătoare, astfel încât informațiile despre cumpărături să poată fi consultate ulterior.

Este o schimbare utilă mai ales pentru achizițiile care nu sunt realizate prin Google Pay. De exemplu, dacă un produs este plătit prin transfer bancar sau cu un card care nu este asociat aplicației, bonul poate fi adăugat manual în Wallet.

În plus, funcția oferă mai multe detalii despre cumpărături. O tranzacție obișnuită cu cardul poate afișa doar suma, data și metoda de plată, fără să precizeze produsele achiziționate. Bonul scanat păstrează și aceste informații, ceea ce poate fi de ajutor atunci când este nevoie să fie verificată o cheltuială.

De ce merită păstrate bonurile în format digital

Noua opțiune poate fi utilă pentru cei care au mai multe adrese de e-mail sau nu folosesc Gmail pentru toate documentele legate de cumpărături. Bonurile primite pe o adresă care nu este conectată la Google Wallet nu apar automat în istoricul aplicației.

Prin scanarea lor, tranzacțiile pot fi adăugate manual, indiferent de metoda de plată sau de adresa de e-mail folosită pentru primirea documentelor.