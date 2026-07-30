Două beneficii importante pentru bugetari ar putea dispărea. Ce prevede noul proiect de salarizare

În prezent, un salariat plătit din fonduri publice poate primi, pe lângă salariu și sporurile prevăzute de lege, o indemnizație de hrană în valoare de 347 de lei pe lună și vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei pe an, în condițiile stabilite de legislația aflată în vigoare.

Indemnizația de hrană a rămas neschimbată timp de mai mulți ani

Acest beneficiu a fost introdus prin Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La momentul adoptării, indemnizația de hrană era gândită astfel încât valoarea anuală să fie echivalentă cu două salarii minime brute pe economie, ceea ce în practică însemna aproximativ o șesime din salariul minim brut pentru fiecare lună.

Indiferent de nivelul salariului, cuantumul indemnizației era același pentru toți beneficiarii. În teorie, fiecare majorare a salariului minim ar fi trebuit să conducă și la creșterea acestei indemnizații.

Valoarea a rămas blocată la 347 de lei

În 2019, indemnizația de hrană a crescut de la 317 lei la 347 de lei pe lună. De atunci însă, valoarea nu a mai fost modificată, deoarece o serie de ordonanțe de urgență au menținut dreptul la nivelul acordat în decembrie 2019.

Prima dintre acestea a fost OUG nr. 1/2020, care prevedea:

„Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”

Ulterior, aceeași regulă a fost menținută și prin alte acte normative, precum OUG nr. 226/2020 și OUG nr. 130/2021.

Au fost introduse și noi condiții pentru acordarea beneficiului

În octombrie 2023, Legea nr. 296/2023 a schimbat regulile privind acordarea indemnizației de hrană. Astfel, dreptul a fost păstrat doar pentru angajații din sectorul public care aveau venituri nete de până la 8.000 de lei pe lună.