Două beneficii importante pentru bugetari ar putea dispărea. Ce prevede noul proiect de salarizare
Sistemul de salarizare din sectorul public ar putea trece printr-o nouă schimbare importantă. Potrivit noului proiect al legii salarizării, două dintre beneficiile acordate în prezent angajaților plătiți din fonduri publice ar urma să fie eliminate începând din 2027. Este vorba despre indemnizația de hrană și voucherele de vacanță, drepturi care au fost modificate în repetate rânduri în ultimii ani prin legi și ordonanțe de urgență.
- Indemnizația de hrană și voucherele de vacanță ar putea dispărea din 2027
- Indemnizația de hrană a rămas neschimbată timp de mai mulți ani
- Valoarea a rămas blocată la 347 de lei
- Au fost introduse și noi condiții pentru acordarea beneficiului
- Și voucherele de vacanță au fost modificate în ultimii ani
- Ce prevede noul proiect al legii salarizării
Indemnizația de hrană și voucherele de vacanță ar putea dispărea din 2027
Noul proiect al legii salarizării prevede eliminarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță pentru personalul din sectorul public. Dacă măsura va intra în vigoare în forma actuală, cele două beneficii nu vor mai fi acordate începând cu anul 2027.
În prezent, un salariat plătit din fonduri publice poate primi, pe lângă salariu și sporurile prevăzute de lege, o indemnizație de hrană în valoare de 347 de lei pe lună și vouchere de vacanță în cuantum de 800 de lei pe an, în condițiile stabilite de legislația aflată în vigoare.
Indemnizația de hrană a rămas neschimbată timp de mai mulți ani
Acest beneficiu a fost introdus prin Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. La momentul adoptării, indemnizația de hrană era gândită astfel încât valoarea anuală să fie echivalentă cu două salarii minime brute pe economie, ceea ce în practică însemna aproximativ o șesime din salariul minim brut pentru fiecare lună.
Indiferent de nivelul salariului, cuantumul indemnizației era același pentru toți beneficiarii. În teorie, fiecare majorare a salariului minim ar fi trebuit să conducă și la creșterea acestei indemnizații.
Valoarea a rămas blocată la 347 de lei
În 2019, indemnizația de hrană a crescut de la 317 lei la 347 de lei pe lună. De atunci însă, valoarea nu a mai fost modificată, deoarece o serie de ordonanțe de urgență au menținut dreptul la nivelul acordat în decembrie 2019.
Prima dintre acestea a fost OUG nr. 1/2020, care prevedea:
„Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.”
Ulterior, aceeași regulă a fost menținută și prin alte acte normative, precum OUG nr. 226/2020 și OUG nr. 130/2021.
Au fost introduse și noi condiții pentru acordarea beneficiului
În octombrie 2023, Legea nr. 296/2023 a schimbat regulile privind acordarea indemnizației de hrană. Astfel, dreptul a fost păstrat doar pentru angajații din sectorul public care aveau venituri nete de până la 8.000 de lei pe lună.
Aceeași lege prevedea și indexarea anuală a indemnizației în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, începând cu anul 2025. Totuși, această măsură nu a fost aplicată, deoarece OUG nr. 156/2024 a păstrat indemnizația la nivelul anului anterior.
Ultima modificare a venit prin Legea nr. 141/2025. Actul normativ a eliminat referirea la salariul minim pe economie și a stabilit că indemnizația rămâne plafonată la 347 de lei lunar. În același timp, pragul maxim al veniturilor pentru acordarea acestui drept a fost redus la 6.000 de lei net pe lună.
Conform legii:
„Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizaţie de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislaţiei specifice.”
Și voucherele de vacanță au fost modificate în ultimii ani
O evoluție asemănătoare au avut și voucherele de vacanță. Inițial, acestea aveau valoarea de 1.450 de lei pe an, iar ulterior au fost majorate la 1.600 de lei anual.
Tot prin Legea nr. 296/2023 a fost introdus plafonul de 8.000 de lei net pentru acordarea voucherelor de vacanță.
În anul 2025, cuantumul acestora a fost redus la 800 de lei, iar OUG nr. 156/2024 a introdus și condiția ca beneficiarul să suporte din fonduri proprii o sumă egală pentru achiziționarea unui pachet turistic.
Textul prevedea:
„Voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.”
În 2026, această condiție a fost eliminată, însă plafonul de venit a fost redus la 6.000 de lei net, la fel ca în cazul indemnizației de hrană.
Ce prevede noul proiect al legii salarizării
Potrivit proiectului noii legi a salarizării, atât indemnizația de hrană, cât și voucherele de vacanță ar urma să fie eliminate începând din 2027.
Aceste drepturi au trecut, în aproape un deceniu, prin numeroase modificări legislative, fiind pe rând plafonate, restrânse, diminuate sau acordate doar anumitor categorii de angajați.
Textul prezentat arată că noua lege simplifică structura veniturilor salariale, însă rămâne neclar dacă beneficiile eliminate vor fi incluse în salariul de bază sau dacă dispar fără o compensare directă. În document este ridicată și întrebarea dacă o eventuală includere în salariul de bază ar reprezenta o creștere reală a veniturilor sau doar o reorganizare a elementelor care compun salariul.