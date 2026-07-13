Sinners a ajuns pe Netflix: filmul care a făcut istorie la Oscar merită văzut chiar dacă l-ai ratat la cinema

Un film horror care nu seamănă cu producțiile obișnuite

Primul motiv pentru care merită să vezi „Sinners” este modul în care Ryan Coogler combină mai multe genuri fără ca filmul să pară o colecție dezordonată de idei. Regizorul cunoscut pentru „Creed” și „Black Panther” amestecă horrorul cu drama familială, istoria, muzica blues și comentariul social. Elementele supranaturale sunt importante, dar nu reprezintă singura miză a poveștii.

În centrul filmului se află relația dintre cei doi frați interpretați de Michael B. Jordan. Smoke și Stack seamănă fizic, dar au personalități, reacții și moduri diferite de a privi lumea. Actorul reușește să le ofere identități distincte, fără să se bazeze doar pe costume sau pe schimbarea vocii. Performanța i-a adus lui Jordan premiul Oscar pentru cel mai bun actor, primul trofeu de acest fel din cariera sa. (Oscars)

Distribuția este completată de Hailee Steinfeld în rolul lui Mary, Miles Caton în rolul tânărului Sammie, Wunmi Mosaku în rolul lui Annie, Delroy Lindo ca Delta Slim și Jack O’Connell în rolul misteriosului Remmick. Fiecare personaj contribuie la atmosfera locului și la tensiunea care crește treptat, înainte ca filmul să intre complet în teritoriul horror.

Patru Oscaruri și o coloană sonoră care trebuie ascultată

„Sinners” a intrat în istoria Premiilor Academiei după ce a obținut un record de 16 nominalizări la Oscar. Filmul a câștigat patru trofee: cel mai bun actor pentru Michael B. Jordan, cea mai bună imagine pentru Autumn Durald Arkapaw, cea mai bună coloană sonoră pentru Ludwig Göransson și cel mai bun scenariu original pentru Ryan Coogler.

Imaginea și muzica reprezintă două dintre cele mai puternice motive pentru care producția funcționează. Cinematografia transformă Mississippi-ul anilor ’30 într-un spațiu în același timp cald, seducător și amenințător. Lumina, culorile și cadrele largi creează o experiență vizuală care a fost gândită pentru ecranul mare, dar care rămâne impresionantă și pe televizor.

Coloana sonoră compusă de Ludwig Göransson nu este folosită doar pentru a acompania acțiunea. Muzica are un rol central în poveste, leagă personajele de trecut și devine o formă de memorie, libertate și rezistență. Secvențele muzicale sunt printre cele mai memorabile momente ale filmului și explică de ce „Sinners” nu poate fi redus la simpla etichetă de film cu vampiri.

De ce să-i dai o șansă pe Netflix

Dacă ai ratat filmul la cinema, apariția sa pe Netflix este ocazia potrivită să descoperi una dintre cele mai originale producții hollywoodiene recente. „Sinners” nu se bazează exclusiv pe sperieturi și scene violente, ci construiește personaje, relații și o lume credibilă înainte de declanșarea confruntării principale.