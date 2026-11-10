REVIEW „The Sand Castle”, filmul libanez de pe Netflix care ascunde o tragedie în spatele unei insule de poveste

„The Sand Castle” este un film libanez regizat de Matty Brown, lansat pe Netflix pe 24 ianuarie 2025. Are 98 de minute, este vorbit în arabă și îi are în distribuție pe Nadine Labaki, Ziad Bakri, Zain Al Rafeea și Riman Al Rafeea. Nu este un thriller construit în jurul unei enigme care trebuie rezolvate cu orice preț. Este o poveste despre război, refugiați și trauma copiilor, spusă printr-o alegorie care devine tot mai greu de privit pe măsură ce se apropie de final.

O familie care nu poate scăpa de trecut

Yasmine și Nabil încearcă să-și țină copiii în siguranță. Adam este suficient de mare încât să observe că părinții nu spun totul, în timp ce Jana preferă să-și construiască propriul univers. Pe insulă există hrană puțină, un generator care nu funcționează întotdeauna și un radio de la care familia așteaptă un semn. În jur, marea pare să le ofere singura posibilitate de salvare, dar și cea mai mare amenințare.

Matty Brown plantează detalii care par neimportante la prima vizionare. Un obiect găsit în nisip, o pereche de pantofi, o imagine care apare în vis sau reacția exagerată a unui personaj la un eveniment banal. Filmul nu explică imediat legătura dintre ele. Unele scene au aspectul unor amintiri, altele par desprinse din imaginația Janei, iar spectatorul ajunge să se întrebe dacă urmărește o poveste liniară sau fragmente dintr-o experiență mult mai complicată.

Mi-a plăcut că regizorul nu tratează publicul ca pe cineva care trebuie să primească toate răspunsurile după fiecare secvență. Există suficiente indicii pentru a deveni suspicios, dar nu atât de multe încât să înțelegi imediat ce se întâmplă. În loc să urmărești doar încercările familiei de a pleca de pe insulă, începi să cauți sensul lucrurilor care nu se potrivesc.

Nadine Labaki și Riman Al Rafeea sunt esențiale pentru impactul filmului

Nadine Labaki, pe care publicul o cunoaște mai ales din „Capernaum”, joacă rolul lui Yasmine. Filmul din 2018, regizat chiar de Labaki, urmărea povestea unui băiat care își dădea în judecată părinții pentru că l-au adus pe lume într-o existență marcată de sărăcie și neglijare. „The Sand Castle” se apropie de aceeași zonă sensibilă, dar alege un limbaj cinematografic diferit.

Yasmine este o mamă care încearcă să țină lucrurile sub control, chiar și atunci când situația familiei se degradează. Nabil, interpretat de Ziad Bakri, încearcă să găsească soluții, însă devine tot mai vulnerabil. Relația dintre cei doi nu este construită prin discursuri dramatice, ci prin oboseală, iritare și momente în care se vede cât de greu le este să continue.

Pentru mine, însă, Riman Al Rafeea este una dintre cele mai importante prezențe din film. Jana este personajul prin ochii căruia trebuie privită întreaga poveste. Felul în care se joacă, inventează și interpretează lumea din jurul ei devine esențial pentru înțelegerea finalului. Zain Al Rafeea, în rolul lui Adam, completează această perspectivă printr-un personaj care începe să înțeleagă pericolul înaintea surorii sale.