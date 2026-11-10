REVIEW „The Sand Castle”, filmul libanez de pe Netflix care ascunde o tragedie în spatele unei insule de poveste
La început, „The Sand Castle” pare să aibă toate ingredientele unei povești despre supraviețuire: o familie izolată pe o insulă, un far, o mare care nu oferă nicio cale de întoarcere și patru oameni care încearcă să reziste până la sosirea ajutorului. Jana, cea mai mică dintre copii, transformă plaja într-un loc de joacă și construiește castele de nisip. Fratele ei, Adam, este iritat de izolare, iar părinții încearcă să păstreze o rutină care să-i ajute să treacă peste zilele tot mai dificile.
Numai că insula aceasta are ceva suspect. Unele lucruri nu se potrivesc, timpul pare să funcționeze după alte reguli, iar personajele reacționează uneori ca și cum ar încerca să uite ceva. Când apar primele indicii că realitatea ar putea fi cu totul alta, filmul începe să capete o direcție diferită. Iar când înțelegi ce reprezintă, de fapt, insula, castelul de nisip nu mai pare deloc un simplu joc de copil.
„The Sand Castle” este un film libanez regizat de Matty Brown, lansat pe Netflix pe 24 ianuarie 2025. Are 98 de minute, este vorbit în arabă și îi are în distribuție pe Nadine Labaki, Ziad Bakri, Zain Al Rafeea și Riman Al Rafeea. Nu este un thriller construit în jurul unei enigme care trebuie rezolvate cu orice preț. Este o poveste despre război, refugiați și trauma copiilor, spusă printr-o alegorie care devine tot mai greu de privit pe măsură ce se apropie de final.
O familie care nu poate scăpa de trecut
Yasmine și Nabil încearcă să-și țină copiii în siguranță. Adam este suficient de mare încât să observe că părinții nu spun totul, în timp ce Jana preferă să-și construiască propriul univers. Pe insulă există hrană puțină, un generator care nu funcționează întotdeauna și un radio de la care familia așteaptă un semn. În jur, marea pare să le ofere singura posibilitate de salvare, dar și cea mai mare amenințare.
Matty Brown plantează detalii care par neimportante la prima vizionare. Un obiect găsit în nisip, o pereche de pantofi, o imagine care apare în vis sau reacția exagerată a unui personaj la un eveniment banal. Filmul nu explică imediat legătura dintre ele. Unele scene au aspectul unor amintiri, altele par desprinse din imaginația Janei, iar spectatorul ajunge să se întrebe dacă urmărește o poveste liniară sau fragmente dintr-o experiență mult mai complicată.
Mi-a plăcut că regizorul nu tratează publicul ca pe cineva care trebuie să primească toate răspunsurile după fiecare secvență. Există suficiente indicii pentru a deveni suspicios, dar nu atât de multe încât să înțelegi imediat ce se întâmplă. În loc să urmărești doar încercările familiei de a pleca de pe insulă, începi să cauți sensul lucrurilor care nu se potrivesc.
Nadine Labaki și Riman Al Rafeea sunt esențiale pentru impactul filmului
Nadine Labaki, pe care publicul o cunoaște mai ales din „Capernaum”, joacă rolul lui Yasmine. Filmul din 2018, regizat chiar de Labaki, urmărea povestea unui băiat care își dădea în judecată părinții pentru că l-au adus pe lume într-o existență marcată de sărăcie și neglijare. „The Sand Castle” se apropie de aceeași zonă sensibilă, dar alege un limbaj cinematografic diferit.
Yasmine este o mamă care încearcă să țină lucrurile sub control, chiar și atunci când situația familiei se degradează. Nabil, interpretat de Ziad Bakri, încearcă să găsească soluții, însă devine tot mai vulnerabil. Relația dintre cei doi nu este construită prin discursuri dramatice, ci prin oboseală, iritare și momente în care se vede cât de greu le este să continue.
Pentru mine, însă, Riman Al Rafeea este una dintre cele mai importante prezențe din film. Jana este personajul prin ochii căruia trebuie privită întreaga poveste. Felul în care se joacă, inventează și interpretează lumea din jurul ei devine esențial pentru înțelegerea finalului. Zain Al Rafeea, în rolul lui Adam, completează această perspectivă printr-un personaj care începe să înțeleagă pericolul înaintea surorii sale.
Cei doi tineri actori au apărut și în „Capernaum”, iar reîntâlnirea lor cu Nadine Labaki este un detaliu interesant pentru cine a văzut filmul anterior. Nu este nevoie să cunoști însă acea producție pentru a înțelege relațiile dintre personaje sau pentru a aprecia interpretările.
Adevărul despre insulă schimbă complet sensul poveștii
Aici începe partea care mi-a rămas cel mai mult în minte. Insula pe care o vedem nu este ceea ce pare. Lumea construită în jurul familiei este, în realitate, filtrată prin imaginația Janei, o modalitate prin care fetița încearcă să suporte o experiență mult prea dureroasă pentru un copil. În spatele farului, al plajei și al jocurilor se află realitatea unei familii care fuge din calea războiului, pe mare, într-o situație disperată.
Revelația schimbă felul în care trebuie interpretate scenele văzute anterior. Izolarea, lipsa hranei, corpurile descoperite și comportamentul părinților nu mai sunt doar elementele unui thriller despre naufragiu. Devin fragmente ale unei tragedii pe care Jana nu o poate înțelege sau accepta în întregime. Insula este refugiul pe care și-l construiește în minte, iar castelul de nisip capătă o semnificație mult mai dureroasă: ceva ce poate fi ridicat cu grijă, dar pe care apa îl poate șterge într-o clipă.
Filmul nu transformă această idee într-o explicație simplă despre trauma copilăriei. Lasă spectatorul să lege imaginile și să înțeleagă treptat ce s-a întâmplat. Iar mesajul de la final, care atrage atenția asupra sutelor de milioane de copii care trăiesc în zone afectate de conflicte armate, mută povestea dincolo de familia Janei. Nu mai este vorba doar despre un personaj fictiv, ci despre copii reali care ajung să fugă din propriile case și să traverseze mări în căutarea unui loc sigur.
De ce mi-a plăcut „The Sand Castle” mai mult decât multe filme de pe Netflix
Nu cred că „The Sand Castle” va funcționa pentru toată lumea. Ritmul este lent, dialogurile nu explică permanent ce se întâmplă, iar unele secvențe pot părea confuze înainte ca povestea să-și dezvăluie intențiile. Nici finalul nu oferă confortul unei rezolvări clasice. Dar nu am simțit că filmul încearcă să complice artificial lucrurile. Forma aleasă de Matty Brown are un motiv: spectatorul trebuie să experimenteze măcar o parte din dezorientarea unui copil care nu are instrumentele necesare pentru a înțelege ce i se întâmplă.
Mi-a plăcut și contrastul vizual. Insula este filmată în cadre care ar putea aparține unei povești de vacanță, cu apă, vegetație și lumină, în timp ce ceea ce se ascunde în spatele imaginilor este profund sumbru. Această diferență face ca unele momente să fie mai tulburătoare decât ar fi fost dacă filmul ar fi ales să arate direct violența.
Nu este genul de producție pe care aș pune-o pe fundal în timp ce fac altceva. Cere atenție și răbdare, iar dacă este urmărită doar ca o poveste despre oameni blocați pe o insulă, o parte importantă din experiență se pierde. Aș evita inclusiv să caut explicații despre final înainte de vizionare. Descoperirea are mai multă forță atunci când filmul își dezvăluie singur cărțile.