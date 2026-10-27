Ce merită pus pe lista de Netflix în noiembrie: Black Doves revine, iar filmele de Crăciun își fac loc în viața ta
Luna noiembrie aduce pe Netflix sezoane noi ale unor seriale cunoscute, thrillere, drame inspirate de evenimente reale, filme de Crăciun și producții pentru copii. Printre titlurile importante se numără sezonul al doilea din Black Doves, sezonul al treilea din The Empress și filmul The Mosquito Bowl, despre patru jucători de fotbal american care renunță la carieră pentru a se înrola în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Oferta include și producții sud-coreene, documentare despre personaje cunoscute, anime și filme deja consacrate, precum Sex and the City: The Movie și Justice League.
Primele lansări sunt programate chiar de la începutul lunii, iar titlurile continuă să apară până în ultimele zile ale lui noiembrie. Pe listă se regăsesc povești despre crime și anchete, drame de familie, intrigi politice, relații complicate și comedii cu tematică de sărbători. Iată calendarul complet al producțiilor anunțate pentru Netflix în noiembrie 2026, cu datele de lansare și detaliile disponibile pentru fiecare titlu.
Serialele care apar pe Netflix în noiembrie 2026
Printre cele mai importante lansări ale lunii se află continuarea serialului Black Doves, dar și noi povești despre anchete, secrete de familie și personaje puse în fața unor alegeri dificile. Producțiile sunt programate pe parcursul întregii luni, de la thrillerul Under Siege până la sezonul al doilea din The Hunting Wives.
Black Doves, sezonul 2, din 5 noiembrie, o readuce în prim-plan pe Helen, interpretată de Keira Knightley. Aceasta continuă să transmită secrete naționale organizației clandestine pentru care lucrează, în timp ce soțul ei, Wallace, se apropie de funcția de prim-ministru. După evenimentele din sezonul precedent, fiecare misiune devine mai riscantă. Situația se complică și pentru doamna Reed, interpretată de Sarah Lancashire, care este prinsă într-un complot menit să-i slăbească influența în organizație. Reîntâlnirea lui Helen cu Sam, personajul lui Ben Whishaw, îi aduce din nou împreună într-o căutare a adevărului, în care loialitatea și încrederea sunt puse la încercare. Serialul păstrează umorul primului sezon și explorează trecutul personajelor, inclusiv sacrificiile pe care sunt dispuse să le facă pentru cei apropiați.
Under Siege, din 6 noiembrie, este un serial despre asediul Palatului de Justiție din Bogotá, din 1985. Producția urmărește ocuparea clădirii de către gherilele M-19, intervenția militară și lupta familiilor victimelor pentru dreptate.
Alicia’s Law, din 11 noiembrie, urmărește povestea Aliciei, a cărei viață atent construită se destramă. Revenirea în avocatură îi oferă ocazia să-și refacă o carieră, dar și să-și regândească identitatea după schimbările prin care a trecut.
Tot pe 11 noiembrie apare Chiaroscuro. După descoperirea unui cadavru într-un muzeu din Roma, un expert în artă își pune la dispoziția poliției instinctul și cunoștințele pentru a rezolva un mister legat de propriul trecut.
Ethos, sezonul 2, din 12 noiembrie, continuă să urmărească destinele unor oameni din Istanbul, ale căror vieți se intersectează în moduri neașteptate. Personajele se influențează reciproc fără să-și dea seama, iar cabinetul unui terapeut devine unul dintre punctele în care drumurile lor se întâlnesc.
În aceeași zi revine The Empress, sezonul 3, cu o nouă etapă din viața Elisabetei, cunoscută drept Sisi. Problemele din căsnicia cu împăratul Franz se suprapun peste dificultățile imperiului, iar împărăteasa ajunge în fața unei alegeri care îi poate schimba atât destinul, cât și viitorul Europei.
Murder in Galicia, din 13 noiembrie, pornește de la atacul asupra unei femei. Un sergent tenace începe să suspecteze că soțul acesteia nu este atât de nevinovat pe cât pare. Serialul este inspirat de evenimente reale.
The Law of Beasts, din 18 noiembrie, aduce în prim-plan o controversă care reaprinde teama în Polonia. Eliberarea iminentă a unui bărbat condamnat pentru uciderea unor copii provoacă un conflict moral între anchetatoarea principală și psihiatra implicată în caz.
The Altruists, din 19 noiembrie, spune povestea unor tineri idealiști care ajung miliardari și descoperă că succesul financiar nu îi împiedică să scoată la iveală ce este mai rău unii în ceilalți. Producția combină o relație toxică și ambițiile personale cu o fraudă reală.
Always on Call, din 26 noiembrie, urmărește activitatea unei echipe medicale dintr-o secție de urgențe din Oslo. Cadrele medicale trebuie să facă față atât presiunilor profesionale și politice, cât și problemelor personale, în timp ce angajarea unui nou coleg aduce riscuri suplimentare.
Tot pe 26 noiembrie sunt programate Toos: The Van der Valk Kidnapping și The Hunting Wives, sezonul 2. Primul serial urmărește răpirea matriarhei unui imperiu hotelier neerlandez, pentru care este cerută o recompensă. Familia încearcă disperată să o elibereze, într-o poveste inspirată de fapte reale. În The Hunting Wives, Sophie și Margo sunt în conflict și nu își mai vorbesc, însă secretele din trecut și apariția unor adversari noi le obligă să colaboreze din nou. Cele două ajung să se implice în jocuri periculoase, fără să mai fie clar cine vânează și cine este vânat.
Filmele noi din noiembrie: drame, thrillere și povești de Crăciun
Oferta de filme include producții sud-coreene, drame inspirate de evenimente reale, povești despre familii aflate în criză și titluri care pregătesc atmosfera sărbătorilor de iarnă.
A Dog’s Perfect Christmas, din 4 noiembrie, urmărește familia Goss, care ajunge în pragul destrămării după o urgență medicală. Winstead, câinele familiei, încearcă să-i aducă din nou împreună pe stăpânii săi înainte de Ajunul Crăciunului.
One Year to Live, Buy a Man, din 5 noiembrie, spune povestea lui Yui, o femeie de 40 de ani care află că mai are doar un an de trăit. După o viață cumpătată, aceasta face în sfârșit o achiziție neobișnuită: Sena, un animator de club. Contractul dintre ei ia însă o turnură neașteptată.
Possible Love, din 6 noiembrie, este o dramă sud-coreeană regizată de Lee Chang-dong, cunoscut pentru filmul Burning. Povestea urmărește apropierea dintre un muncitor concediat și soția sa, pe de o parte, și o regizoare de documentare și soțul ei, pe de altă parte. Relațiile dintre cele două cupluri scot la iveală dorințe ascunse și diferențe sociale, într-o poveste despre natura umană și felul în care oamenii se raportează unii la ceilalți. Distribuția îi include pe Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung și Cho Yeo-jeong.
The Good Lawyer, din 9 noiembrie, îl urmărește pe un avocat care ajunge la dezintoxicare după o supradoză produsă în tribunal. Acesta are la dispoziție o săptămână pentru a-și salva cariera și a se pregăti pentru propriul proces, cu ajutorul unei stagiare tenace.
Allen, din 12 noiembrie, îl are în centru pe Petey, un bărbat care nu și-a revenit după întâlnirea din copilărie cu un extraterestru. La două decenii de la acel eveniment, vechiul său prieten revine, dar revederea ascunde un secret cu potențial apocaliptic.
Tot pe 12 noiembrie apare The Christmas Switch, o comedie despre două surori care decid să facă schimb de vieți în perioada Crăciunului. O orășeancă ambițioasă și petrecăreață încearcă astfel un stil de viață diferit, în timp ce sora ei introvertită ajunge în situații cu totul noi.
Heartland, din 13 noiembrie, o are în rolul principal pe Jessica Chastain, care o interpretează pe Misty Jones, o fostă vedetă country. Aceasta se întoarce la Nashville pentru a afla ce s-a întâmplat cu nepoata ei, o artistă aflată în plină ascensiune, dispărută fără urmă. Investigația o conduce spre adevăruri pe care cineva pare să fi vrut să le ascundă.
Guarding Stars, din 18 noiembrie, combină povestea unei gărzi de corp cu o idilă de sărbători. Un profesionist pragmatic ajunge la o fermă din Montana împreună cu actorul celebru pe care trebuie să-l protejeze. Cei doi ajung să se prezinte drept un cuplu de Crăciun, iar jocul se transformă treptat într-o poveste de dragoste.
On Behalf of My Son, din 20 noiembrie, urmărește o mamă pe nume Vicentina, care pornește în căutarea familiilor victimelor unui accident de autobuz provocat de fiul său. Deși își plânge propria pierdere, femeia vrea să le ceară personal iertare celor afectați.
The Mosquito Bowl, din 25 noiembrie, este bazat pe cartea omonimă scrisă de Buzz Bissinger. După atacul de la Pearl Harbor, patru dintre cei mai buni jucători de fotbal american din universități renunță la faima sportivă și se înrolează în pușcașii marini. În pregătirea invaziei din Okinawa, aceștia participă la un meci legendar alături de alți jucători de top. Pentru mulți dintre ei, partida va fi ultima. Filmul este regizat de Peter Berg, care semnează scenariul împreună cu Mark L. Smith. Din distribuție fac parte Bill Skarsgård, Nicholas Galitzine, Ray Nicholson, Pat McAfee și Tom Francis.
The Child, din 27 noiembrie, este o dramă spaniolă plasată în Țara Bascilor, în anii ’80. Nuco, un băiat de nouă ani, moare într-o explozie de gaze. Mama sa încearcă să-și refacă viața după pierdere, în timp ce bunicul copilului refuză să accepte realitatea.
Tot pe 27 noiembrie este programat The Hunchback, Soul of Paris, o reinterpretare sumbră a poveștii inspirate de romanul lui Victor Hugo. Acțiunea are loc la Paris, în 1830, pe fondul amenințării holerei și al tulburărilor politice. Quasimodo, un cocoșat vânat pentru experimente medicale, ajunge prins între violențele epocii și o iubire imposibilă. Personajul este interpretat de Vincent Cassel.
Documentare și un special de comedie despre Mike Tyson
Netflix aduce în noiembrie și trei documentare care explorează dispariții, cariere artistice și scandaluri din lumea televiziunii religioase.
Taken: Natalee Holloway, din 4 noiembrie, revine asupra dispariției tinerei Natalee Holloway, care a dispărut în Aruba în 2005. Documentarul urmărește anii de căutări și parcursul mamei sale, care ajunge față în față cu persoana suspectată de comiterea crimei.
Avedon, din 11 noiembrie, prezintă viața și opera fotografului Richard Avedon. Filmul documentar folosește imagini de arhivă și interviuri noi pentru a contura portretul unuia dintre cei mai cunoscuți fotografi ai secolului trecut.
Primetime Preacher$, din 20 noiembrie, investighează ascensiunea și decăderea a trei dintre cei mai influenți teleevangheliști americani din anii ’80. Prin mărturiile apropiaților, producția urmărește cum promisiunile de mântuire difuzate la televizor au fost umbrite de acuzații legate de lăcomie, sex și orgoliu.
Pentru cei care preferă comedia, Mike Tyson: The Return of the Mike, disponibil din 3 noiembrie, îl aduce pe fostul campion de box într-un spectacol individual. Tyson povestește întâmplări șocante și împărtășește reflecții neobișnuite, într-un show care mizează pe umor fără cenzură.
Producții pentru copii, anime și filme licențiate
Oferta lunii noiembrie include și titluri pentru publicul tânăr, animații, producții japoneze și filme cunoscute care revin în catalogul Netflix.
Steps, din 20 noiembrie, este o comedie de acțiune care reinterpretează povestea Cenușăresei. Lilith, sora vitregă considerată „rea”, fură bagheta Zânei Bune și dă peste cap basmul cunoscut. Producția propune o perspectivă diferită asupra personajelor și a întâmplărilor din poveste.
Sesame Street: Volumul 4, din 23 noiembrie, continuă aventurile personajelor îndrăgite de copii. Episoadele abordează situații precum serile de jocuri, despărțirile și cadourile dispărute, punând accent pe gestionarea emoțiilor, cooperare și bunătate.
În zona anime, Fool Night, din 26 noiembrie, propune un viitor lipsit de soare, în care oamenii se transformă în plante pentru a produce oxigen. Un tânăr aflat într-o situație disperată acceptă să înceapă procesul de transformare, dar ajunge să descopere o conspirație ascunsă.
Lista titlurilor licențiate începe chiar la începutul lunii. Barbie in the Nutcracker intră în catalog pe 1 noiembrie, urmat de Trilogia Rush Hour, disponibilă din 3 noiembrie.
Pe 10 noiembrie sosesc How the Grinch Stole Christmas și Justice League. Două zile mai târziu, din 12 noiembrie, pot fi urmărite Sex and the City: The Movie și The Polar Express.
Din 19 noiembrie sunt disponibile A Cinderella Story și Tom and Jerry, două titluri potrivite pentru cei care caută comedii și povești de revăzut în familie.