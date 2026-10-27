Ce merită pus pe lista de Netflix în noiembrie: Black Doves revine, iar filmele de Crăciun își fac loc în viața ta

Serialele care apar pe Netflix în noiembrie 2026

Printre cele mai importante lansări ale lunii se află continuarea serialului Black Doves, dar și noi povești despre anchete, secrete de familie și personaje puse în fața unor alegeri dificile. Producțiile sunt programate pe parcursul întregii luni, de la thrillerul Under Siege până la sezonul al doilea din The Hunting Wives.

Black Doves, sezonul 2, din 5 noiembrie, o readuce în prim-plan pe Helen, interpretată de Keira Knightley. Aceasta continuă să transmită secrete naționale organizației clandestine pentru care lucrează, în timp ce soțul ei, Wallace, se apropie de funcția de prim-ministru. După evenimentele din sezonul precedent, fiecare misiune devine mai riscantă. Situația se complică și pentru doamna Reed, interpretată de Sarah Lancashire, care este prinsă într-un complot menit să-i slăbească influența în organizație. Reîntâlnirea lui Helen cu Sam, personajul lui Ben Whishaw, îi aduce din nou împreună într-o căutare a adevărului, în care loialitatea și încrederea sunt puse la încercare. Serialul păstrează umorul primului sezon și explorează trecutul personajelor, inclusiv sacrificiile pe care sunt dispuse să le facă pentru cei apropiați.

Under Siege, din 6 noiembrie, este un serial despre asediul Palatului de Justiție din Bogotá, din 1985. Producția urmărește ocuparea clădirii de către gherilele M-19, intervenția militară și lupta familiilor victimelor pentru dreptate.

Alicia’s Law, din 11 noiembrie, urmărește povestea Aliciei, a cărei viață atent construită se destramă. Revenirea în avocatură îi oferă ocazia să-și refacă o carieră, dar și să-și regândească identitatea după schimbările prin care a trecut.

Tot pe 11 noiembrie apare Chiaroscuro. După descoperirea unui cadavru într-un muzeu din Roma, un expert în artă își pune la dispoziția poliției instinctul și cunoștințele pentru a rezolva un mister legat de propriul trecut.

Ethos, sezonul 2, din 12 noiembrie, continuă să urmărească destinele unor oameni din Istanbul, ale căror vieți se intersectează în moduri neașteptate. Personajele se influențează reciproc fără să-și dea seama, iar cabinetul unui terapeut devine unul dintre punctele în care drumurile lor se întâlnesc.

În aceeași zi revine The Empress, sezonul 3, cu o nouă etapă din viața Elisabetei, cunoscută drept Sisi. Problemele din căsnicia cu împăratul Franz se suprapun peste dificultățile imperiului, iar împărăteasa ajunge în fața unei alegeri care îi poate schimba atât destinul, cât și viitorul Europei.