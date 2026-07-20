Procesul Apple care poate bloca dispozitivul secret al OpenAI. Planurile lui Sam Altman, amenințate înaintea lansării
Apple a deschis un proces care ar putea complica serios intrarea OpenAI pe piața dispozitivelor. Compania acuză dezvoltatorul ChatGPT că ar fi urmărit obținerea unor informații confidențiale de la actuali și foști angajați Apple. Disputa poate afecta atât viitorul produs creat împreună cu Jony Ive, cât și o posibilă listare la bursă, potrivit TechCrunch.
OpenAI respinge acuzațiile. Compania a transmis că nu cunoaște existența unor dovezi care să demonstreze că plângerea Apple este întemeiată. Procesul se află însă la început. Instanța nu a stabilit dacă acuzațiile sunt adevărate.
Miza depășește plata unor eventuale despăgubiri. Apple ar putea încerca să obțină restricții asupra activității diviziei hardware OpenAI. Chiar și fără o interdicție, procesul poate întârzia dezvoltarea produselor și poate crea incertitudine în rândul investitorilor.
Apple vorbește despre un tipar de obținere a secretelor
Apple susține că OpenAI ar fi încercat să obțină informații confidențiale de la angajați care au lucrat la dezvoltarea produselor sale. În centrul acuzațiilor apare Tang Tan. Acesta este directorul diviziei hardware OpenAI și fost vicepreședinte pentru design de produs la Apple.
Potrivit plângerii, presupusul comportament nu s-ar limita la câțiva angajați izolați. Apple afirmă că ar fi existat un tipar cunoscut și susținut la nivel înalt. Acestea sunt, în acest moment, doar acuzații care trebuie demonstrate în instanță.
Apple afirmă că peste 400 dintre foștii săi angajați lucrează acum pentru OpenAI. Numărul arată amploarea transferului de specialiști dintre cele două companii. Simpla angajare a unor foști salariați nu reprezintă însă o încălcare a legii.
Problema apare dacă aceștia au transmis documente, prototipuri sau informații protejate. Apple a inclus în proces acuzații privind accesarea unor fișiere interne și folosirea unor tehnici confidențiale de producție. Mai multe detalii despre procesul intentat de Apple împotriva OpenAI au apărut după depunerea plângerii.
Dispozitivul realizat cu Jony Ive poate fi întârziat
OpenAI pregătește de mai mult timp intrarea pe piața hardware. Compania lucrează cu Jony Ive, fostul designer-șef al Apple. Acesta a contribuit la dezvoltarea unor produse precum iPhone, iPod, MacBook și Apple Watch.
Primul produs OpenAI ar putea fi un dispozitiv mobil fără ecran. Informațiile apărute până acum descriu un fel de difuzor inteligent care se poate deplasa. Acesta ar putea folosi inteligența artificială pentru a observa mediul și pentru a interacționa permanent cu utilizatorul.
Un asemenea produs ridică și întrebări privind viața privată. Dispozitivul nu ar asculta doar persoana care îl deține. Ar putea capta și discuțiile celor aflați în apropiere. Apar astfel probleme legate de consimțământ și de înregistrarea persoanelor care nu folosesc produsul.
OpenAI susține că dispozitivul său este foarte diferit de produsele Apple. Totuși, procesul poate obliga compania să demonstreze originea soluțiilor tehnice folosite. Instanța ar putea analiza documente, mesaje și etapele de dezvoltare ale proiectului. Planurile pentru un posibil telefon ChatGPT creat cu Jony Ive ar putea suferi întârzieri chiar dacă OpenAI câștigă procesul.
Și listarea OpenAI la bursă ar putea fi afectată
OpenAI ar fi început pregătirile pentru o ofertă publică inițială. Listarea ar putea avea loc spre sfârșitul anului 2026 sau la începutul lui 2027. Calendarul nu a fost confirmat oficial.
Un proces cu Apple poate influența modul în care investitorii evaluează compania. Activitatea OpenAI se bazează în prezent în principal pe software și servicii AI. Divizia hardware poate deveni însă o componentă importantă a strategiei prezentate investitorilor.
Dacă lansarea dispozitivului este amânată, estimările privind veniturile viitoare se pot schimba. O eventuală interdicție ar crea un risc și mai mare. Băncile și investitorii trebuie să afle cât din viitoarea valoare a companiei depinde de produse care pot fi afectate de proces.
OpenAI poate încerca să încheie rapid o înțelegere cu Apple. Compania ar putea însă alege să lupte în instanță. Un acord ar reduce incertitudinea, dar poate include costuri sau restricții. Un proces complet ar putea dura mult și ar expune documente interne.
Disputa apare într-un moment sensibil pentru posibila listare la bursă a OpenAI. Apple nu a blocat deocamdată dispozitivul OpenAI. Procesul poate însă întârzia lansarea și poate obliga compania să-și regândească planurile înainte de întâlnirea cu investitorii.