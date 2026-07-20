Procesul Apple care poate bloca dispozitivul secret al OpenAI. Planurile lui Sam Altman, amenințate înaintea lansării

Miza depășește plata unor eventuale despăgubiri. Apple ar putea încerca să obțină restricții asupra activității diviziei hardware OpenAI. Chiar și fără o interdicție, procesul poate întârzia dezvoltarea produselor și poate crea incertitudine în rândul investitorilor.

Apple vorbește despre un tipar de obținere a secretelor

Apple susține că OpenAI ar fi încercat să obțină informații confidențiale de la angajați care au lucrat la dezvoltarea produselor sale. În centrul acuzațiilor apare Tang Tan. Acesta este directorul diviziei hardware OpenAI și fost vicepreședinte pentru design de produs la Apple.

Potrivit plângerii, presupusul comportament nu s-ar limita la câțiva angajați izolați. Apple afirmă că ar fi existat un tipar cunoscut și susținut la nivel înalt. Acestea sunt, în acest moment, doar acuzații care trebuie demonstrate în instanță.

Apple afirmă că peste 400 dintre foștii săi angajați lucrează acum pentru OpenAI. Numărul arată amploarea transferului de specialiști dintre cele două companii. Simpla angajare a unor foști salariați nu reprezintă însă o încălcare a legii.

Problema apare dacă aceștia au transmis documente, prototipuri sau informații protejate. Apple a inclus în proces acuzații privind accesarea unor fișiere interne și folosirea unor tehnici confidențiale de producție. Mai multe detalii despre procesul intentat de Apple împotriva OpenAI au apărut după depunerea plângerii.

Dispozitivul realizat cu Jony Ive poate fi întârziat

OpenAI pregătește de mai mult timp intrarea pe piața hardware. Compania lucrează cu Jony Ive, fostul designer-șef al Apple. Acesta a contribuit la dezvoltarea unor produse precum iPhone, iPod, MacBook și Apple Watch.

Primul produs OpenAI ar putea fi un dispozitiv mobil fără ecran. Informațiile apărute până acum descriu un fel de difuzor inteligent care se poate deplasa. Acesta ar putea folosi inteligența artificială pentru a observa mediul și pentru a interacționa permanent cu utilizatorul.