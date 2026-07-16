Cum blochezi pe cineva pe WhatsApp fără să-și dea seama imediat. Metoda simplă pe care o poți folosi

Ce se întâmplă atunci când blochezi un contact pe WhatsApp

În momentul în care blochezi pe cineva, aplicația întrerupe aproape complet comunicarea dintre voi. Persoana respectivă îți poate trimite în continuare mesaje, însă acestea nu vor mai ajunge niciodată pe telefonul tău. La fel, apelurile audio și video efectuate prin WhatsApp nu vor mai fi conectate.

În același timp, contactul blocat nu va mai putea vedea ultimele actualizări ale profilului tău. În funcție de setările de confidențialitate, este posibil să nu mai aibă acces la fotografia de profil, la informația „Ultima accesare”, la statusul online sau la actualizările publicate în secțiunea Status.

Important este că WhatsApp nu afișează un mesaj de tipul „Ai fost blocat”. Din acest motiv, persoana respectivă nu primește o confirmare oficială și poate doar să bănuiască faptul că accesul i-a fost restricționat.

Cum blochezi un contact în câteva secunde

Procesul este identic atât pe Android, cât și pe iPhone, cu diferențe minore de interfață.

Urmează, așadar, acești pași:

Deschide conversația cu persoana pe care vrei să o blochezi. Apasă pe numele contactului din partea de sus a ecranului. Derulează până în partea de jos a paginii. Selectează opțiunea Blochează contactul. Confirmă alegerea.

Din acel moment, mesajele și apelurile acelui contact nu vor mai ajunge la tine.

O metodă alternativă este să intri în Setări – Confidențialitate – Contacte blocate, apoi să adaugi manual persoana pe lista de blocare.