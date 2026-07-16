Cum blochezi pe cineva pe WhatsApp fără să-și dea seama imediat. Metoda simplă pe care o poți folosi
WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie din lume, însă nu toate conversațiile sunt binevenite. Fie că este vorba despre o persoană insistentă, un fost partener sau cineva care îți trimite constant mesaje nedorite, există momente în care cea mai bună soluție este blocarea contactului.
Mulți utilizatori evită însă acest pas de teamă că persoana respectivă își va da seama imediat că a fost blocată. În realitate, WhatsApp nu trimite nicio notificare atunci când blochezi un contact, iar există câteva lucruri pe care trebuie să le știi despre modul în care funcționează această opțiune.
Ce se întâmplă atunci când blochezi un contact pe WhatsApp
În momentul în care blochezi pe cineva, aplicația întrerupe aproape complet comunicarea dintre voi. Persoana respectivă îți poate trimite în continuare mesaje, însă acestea nu vor mai ajunge niciodată pe telefonul tău. La fel, apelurile audio și video efectuate prin WhatsApp nu vor mai fi conectate.
În același timp, contactul blocat nu va mai putea vedea ultimele actualizări ale profilului tău. În funcție de setările de confidențialitate, este posibil să nu mai aibă acces la fotografia de profil, la informația „Ultima accesare”, la statusul online sau la actualizările publicate în secțiunea Status.
Important este că WhatsApp nu afișează un mesaj de tipul „Ai fost blocat”. Din acest motiv, persoana respectivă nu primește o confirmare oficială și poate doar să bănuiască faptul că accesul i-a fost restricționat.
Cum blochezi un contact în câteva secunde
Procesul este identic atât pe Android, cât și pe iPhone, cu diferențe minore de interfață.
Urmează, așadar, acești pași:
- Deschide conversația cu persoana pe care vrei să o blochezi.
- Apasă pe numele contactului din partea de sus a ecranului.
- Derulează până în partea de jos a paginii.
- Selectează opțiunea Blochează contactul.
- Confirmă alegerea.
Din acel moment, mesajele și apelurile acelui contact nu vor mai ajunge la tine.
O metodă alternativă este să intri în Setări – Confidențialitate – Contacte blocate, apoi să adaugi manual persoana pe lista de blocare.
Cum poți evita ca cineva să bănuiască imediat că l-ai blocat
Dacă nu dorești ca schimbarea să fie evidentă din prima zi, poți ajusta înainte câteva setări de confidențialitate. De exemplu, poți ascunde informațiile precum „Ultima accesare”, statusul online, fotografia de profil sau actualizările Status și pentru alte persoane, nu doar pentru contactul respectiv. Astfel, lipsa acestor informații nu va reprezenta un indiciu clar că ai folosit funcția de blocare.
O altă variantă este să folosești opțiunea Restricționează (dacă este disponibilă pe versiunea ta de WhatsApp) sau funcția de arhivare a conversațiilor împreună cu dezactivarea notificărilor. Aceste soluții nu blochează efectiv persoana, dar îți permit să nu mai fii deranjat de mesaje fără a întrerupe complet comunicarea.
Trebuie însă reținut că, în timp, un utilizator atent poate observa anumite semne, cum ar fi faptul că mesajele rămân permanent cu o singură bifă sau că apelurile prin WhatsApp nu se conectează. Aceste indicii nu reprezintă o confirmare oficială, deoarece pot apărea și atunci când telefonul este oprit, nu există conexiune la internet sau aplicația nu este utilizată.
Din acest motiv, WhatsApp păstrează confidențialitatea utilizatorilor și nu dezvăluie niciodată în mod direct dacă un contact a fost blocat. Decizia rămâne vizibilă doar pentru persoana care a activat această funcție, iar celălalt utilizator poate doar să presupună ce s-a întâmplat.