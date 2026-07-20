Aplicațiile AI care „dezbracă” oameni ajung în centrul unui scandal. Apple și Google, vizate de autorități

San Francisco cere măsuri dure împotriva aplicațiilor care folosesc AI pentru imagini intime false

Procurorul orașului San Francisco, David Chiu, susține că aplicațiile vizate permit generarea unor imagini intime false prin intermediul inteligenței artificiale, folosind fotografii obișnuite încărcate de utilizatori. Cu doar câteva apăsări pe ecran, acestea pot crea conținut explicit fără consimțământul persoanei din imagine.

Autoritățile consideră că Apple și Google nu doar că distribuie aceste aplicații, ci și obțin venituri din ele prin comisioanele percepute pentru achizițiile efectuate în interiorul aplicațiilor. Din acest motiv, cele două companii sunt acuzate că facilitează indirect comercializarea unor servicii care încalcă legislația din California privind pornografia deepfake și imaginile intime generate fără acord.

David Chiu afirmă că fenomenul produce efecte devastatoare asupra victimelor, de la afectarea reputației și a sănătății mintale până la cazuri în care persoanele vizate au avut gânduri suicidare. Potrivit acestuia, platformele digitale trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în verificarea aplicațiilor înainte ca acestea să ajungă disponibile publicului.

Cercetările arată că problema este mult mai mare decât pare

Deși Apple și Google au reguli care interzic pornografia, hărțuirea și conținutul abuziv, mai multe investigații independente au arătat că astfel de aplicații continuă să ajungă în App Store și Google Play.

Unele dintre ele sunt prezentate drept simple aplicații de schimbare a feței sau editare foto, însă după instalare oferă funcții care permit realizarea de imagini sexualizate generate cu AI. Tocmai această strategie le permite să treacă mai ușor de filtrele automate folosite de magazinele de aplicații.

Un raport al organizației Tech Transparency Project a identificat în acest an aproximativ 100 de astfel de aplicații pe cele două platforme. Estimările arată că acestea au fost descărcate de aproximativ 480 de milioane de ori și ar fi generat venituri totale de aproape 120 de milioane de dolari.

O altă cercetare, realizată de specialiști de la Cornell University și Georgetown University, a analizat peste 400 de aplicații de tip face swap. După testarea unei părți dintre ele, cercetătorii au constatat că în aproximativ 70% dintre cazuri funcțiile disponibile puteau fi folosite pentru realizarea unor imagini nud false, fără ca aplicațiile să includă măsuri eficiente de protecție.