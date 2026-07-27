Și-a șters telefonul la vamă, iar acum SUA îl judecă: parola secretă care a declanșat un caz periculos
Guvernul american îl urmărește penal pe Sam Tunick, un cetățean al Statelor Unite. Acesta este acuzat că și-ar fi șters telefonul în timp ce agenții federali încercau să îl confiște. Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie 2025, pe aeroportul Hartsfield-Jackson din Atlanta, potrivit The Verge.
Tunick ar fi oferit agenților o parolă specială. Aceasta nu a deblocat telefonul. În schimb, ar fi declanșat ștergerea datelor. Procurorii susțin că gestul a fost făcut pentru a împiedica autoritățile să confiște informațiile stocate pe dispozitiv.
Parola falsă care ar fi șters întregul telefon
Telefonul folosea GrapheneOS. Este un sistem de operare bazat pe Android. Acesta pune accent pe securitate și confidențialitate. Include și o funcție numită „duress password”.
O astfel de parolă poate fi introdusă când utilizatorul este forțat să își deblocheze telefonul. Codul pare să fie unul obișnuit. În realitate, el poate declanșa ștergerea dispozitivului. Datele personale devin astfel inaccesibile.
Autoritățile susțin că Tunick le-a oferit intenționat acest cod. Telefonul ar fi fost șters chiar în momentul în care agenții încercau să îl verifice. Procurorii folosesc o lege rar aplicată. Aceasta interzice distrugerea sau deteriorarea unei proprietăți pentru a împiedica sechestrarea sa de către autorități.
GrapheneOS este cunoscut pentru nivelul ridicat de protecție. O scurgere de informații a arătat anterior că instrumentele Cellebrite pot accesa numeroase telefoane Pixel. Dispozitivele care rulează GrapheneOS rezistă însă mult mai bine tentativelor de extragere a datelor.
Avocații spun că verificarea a fost doar un pretext
Agenții l-ar fi oprit pe Tunick pentru întrebări legate de presupuse materiale de exploatare a copiilor. Apărarea contestă însă această explicație. Avocații susțin că acuzația a fost doar un pretext.
Scopul real ar fi fost investigarea legăturilor sale cu mișcarea Stop Cop City din Atlanta. Gruparea se opune construirii unui centru mare de pregătire pentru poliție. Protestele din jurul proiectului au atras anchete și intervenții dure din partea autorităților.
Avocații lui Tunick mai afirmă că agenții nu i-au arătat un mandat. Acesta nu ar fi fost informat nici despre drepturile sale. I-ar fi fost refuzat și accesul la un avocat. Apărarea cere eliminarea probelor. Motivul este că oprirea și confiscarea telefonului ar fi fost ilegale.
Guvernul are o poziție diferită. Procurorii spun că mandatul nu era necesar. Tunick nu primise încă permisiunea oficială de a intra în Statele Unite. Situația este neobișnuită deoarece bărbatul este cetățean american. Cetățenii nu pot fi împiedicați definitiv să intre în propria țară.
Telefoanele pot fi verificate la frontiera americană
Autoritățile americane beneficiază de puteri extinse la frontieră. Aeroporturile internaționale sunt incluse în această categorie. Telefoanele, laptopurile și tabletele pot fi verificate în condiții care ar fi contestate într-o oprire obișnuită pe teritoriul țării.
Regulile nu sunt aplicate la fel în toate statele. Unele instanțe au limitat verificările avansate fără mandat. Alte regiuni permit autorităților o libertate mai mare. Tocmai de aceea, verificările telefonului la frontieră rămân o zonă juridică dificilă.
Datele copiate pot rămâne în sistemele guvernamentale mult timp. Autoritățile americane au recunoscut anterior că informațiile extrase de pe dispozitive pot fi păstrate ani întregi. Mii de funcționari pot avea acces la bazele de date rezultate. În anumite situații, datele de pe telefoane pot fi păstrate timp de 15 ani.
Procesul lui Sam Tunick poate stabili un precedent important. Instanța trebuie să decidă dacă ștergerea propriilor date poate deveni infracțiune. Trebuie analizată și legalitatea confiscării inițiale. Cazul pune față în față puterea autorităților de frontieră și dreptul unui cetățean de a-și proteja viața digitală.