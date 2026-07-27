Și-a șters telefonul la vamă, iar acum SUA îl judecă: parola secretă care a declanșat un caz periculos

Parola falsă care ar fi șters întregul telefon

Telefonul folosea GrapheneOS. Este un sistem de operare bazat pe Android. Acesta pune accent pe securitate și confidențialitate. Include și o funcție numită „duress password”.

O astfel de parolă poate fi introdusă când utilizatorul este forțat să își deblocheze telefonul. Codul pare să fie unul obișnuit. În realitate, el poate declanșa ștergerea dispozitivului. Datele personale devin astfel inaccesibile.

Autoritățile susțin că Tunick le-a oferit intenționat acest cod. Telefonul ar fi fost șters chiar în momentul în care agenții încercau să îl verifice. Procurorii folosesc o lege rar aplicată. Aceasta interzice distrugerea sau deteriorarea unei proprietăți pentru a împiedica sechestrarea sa de către autorități.

GrapheneOS este cunoscut pentru nivelul ridicat de protecție. O scurgere de informații a arătat anterior că instrumentele Cellebrite pot accesa numeroase telefoane Pixel. Dispozitivele care rulează GrapheneOS rezistă însă mult mai bine tentativelor de extragere a datelor.

Avocații spun că verificarea a fost doar un pretext

Agenții l-ar fi oprit pe Tunick pentru întrebări legate de presupuse materiale de exploatare a copiilor. Apărarea contestă însă această explicație. Avocații susțin că acuzația a fost doar un pretext.

Scopul real ar fi fost investigarea legăturilor sale cu mișcarea Stop Cop City din Atlanta. Gruparea se opune construirii unui centru mare de pregătire pentru poliție. Protestele din jurul proiectului au atras anchete și intervenții dure din partea autorităților.

Avocații lui Tunick mai afirmă că agenții nu i-au arătat un mandat. Acesta nu ar fi fost informat nici despre drepturile sale. I-ar fi fost refuzat și accesul la un avocat. Apărarea cere eliminarea probelor. Motivul este că oprirea și confiscarea telefonului ar fi fost ilegale.