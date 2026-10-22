Setarea ascunsă din Android care îți asociază automat numărul de telefon la toate conturile Google. Cum o dezactivezi și de ce îți poate afecta confidențialitatea

Potrivit publicației Android Authority, mecanismul de verificare automată a numărului de telefon poate adăuga datele cartelei SIM la toate conturile Google conectate pe același dispozitiv. Situația a devenit cunoscută după ce mai mulți utilizatori au primit e-mailuri neașteptate prin care Google îi informa că numerele lor fuseseră verificate cu succes.

Funcția nu reprezintă o vulnerabilitate informatică și nici un atac al hackerilor, însă ridică întrebări importante despre confidențialitate, mai ales în cazul persoanelor care încearcă să păstreze separate conturile personale de cele folosite la serviciu.

De ce Google asociază automat numărul de telefon cu toate conturile

Funcția se numește „Phone number verification” și face parte din serviciile Google integrate în Android. Scopul său este verificarea numerelor de telefon pentru facilitarea autentificării, recuperarea conturilor și utilizarea unor servicii de comunicare.

În mod obișnuit, această verificare are loc automat atunci când configurezi un dispozitiv Android. Google poate colabora cu operatorul mobil pentru a confirma că numărul asociat cartelei SIM este încă utilizat pe telefonul respectiv.

Problema apare atunci când pe același dispozitiv sunt conectate mai multe conturi Google. Conform documentației companiei, funcția poate adăuga automat numărul de telefon la toate aceste conturi, inclusiv la cele conectate ulterior.

De exemplu, dacă folosești un cont Gmail personal, unul pentru serviciu și un al treilea pentru proiecte independente, numărul tău privat ar putea ajunge asociat tuturor celor trei.

Pentru utilizatorii care vor să mențină o separare clară între identitatea personală și cea profesională, această automatizare poate reprezenta o problemă.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât telefoanele moderne colectează și sincronizează numeroase informații. Playtech a explicat anterior ce date trimite Android către Google și ce opțiuni poți dezactiva pentru a limita această sincronizare.

Este important de precizat că asocierea numărului cu un cont nu înseamnă automat că acesta devine public sau vizibil tuturor utilizatorilor. Totuși, informația ajunge în profiluri unde poate nu ai intenționat să o introduci.

Cum dezactivezi verificarea automată a numărului de telefon pe Android

Dacă nu vrei ca Google să asocieze automat numărul cartelei SIM cu toate conturile conectate, funcția poate fi dezactivată din setările telefonului.

Procedura este relativ simplă și nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare.

Urmează acești pași:

Deschide aplicația Setări de pe telefonul Android. Derulează până la secțiunea Google sau Servicii Google. Accesează fila Toate serviciile. Caută categoria Confidențialitate și securitate. Selectează Verificarea numărului de telefon. Dezactivează opțiunea Verificarea automată a numerelor de telefon.

Denumirile pot varia ușor în funcție de producătorul telefonului și de versiunea Android instalată.

Dacă nu găsești imediat opțiunea, folosește bara de căutare din Setări și introdu „verificare număr de telefon”.

După dezactivare, Google nu ar mai trebui să efectueze automat verificările și asocierile viitoare prin acest mecanism.

Această modificare nu presupune ștergerea contului Google și nici eliminarea numărului din serviciile în care l-ai introdus intenționat.

Totuși, merită să verifici periodic și celelalte setări de confidențialitate disponibile pe Android, deoarece unele funcții de sincronizare și colectare a datelor sunt activate implicit.

Ce faci dacă numărul personal a fost deja adăugat în conturile Google

Dezactivarea verificării automate nu elimină numerele de telefon care au fost deja asociate conturilor tale.

Prin urmare, dacă ai mai multe profiluri Google conectate pe dispozitiv, este important să verifici manual informațiile salvate în fiecare dintre ele.

Pentru aceasta, deschide pagina de administrare a contului Google, selectează secțiunea Informații personale, apoi accesează Informații de contact – Telefon.

Aici poți vedea numerele asociate profilului și poți elimina datele pe care nu dorești să le păstrezi.

Repetă verificarea pentru fiecare cont Google utilizat pe telefon, inclusiv pentru cele secundare sau profesionale. În cazul conturilor administrate de o organizație, anumite modificări pot depinde de politicile administratorului.

Înainte de eliminarea unui număr, verifică dacă acesta este folosit pentru recuperarea accesului sau autentificarea în doi pași. Înlocuiește-l cu o altă metodă de securitate, dacă este necesar, pentru a evita dificultățile de conectare.

De asemenea, poți verifica dacă altcineva s-a conectat la contul tău Google, pentru a identifica eventuale dispozitive sau sesiuni necunoscute. Funcția de verificare automată are o utilitate reală pentru securitate și recuperarea conturilor, însă modul său de funcționare poate crea confuzie atunci când același telefon este utilizat pentru mai multe identități digitale.

În cele din urmă, problema nu este simpla verificare a numărului, ci faptul că asocierea se poate extinde automat la conturi pentru care nu ai ales în mod explicit să furnizezi aceste informații.

O verificare rapidă a setărilor Android îți permite să decizi dacă păstrezi această automatizare sau preferi să controlezi individual datele asociate fiecărui cont.