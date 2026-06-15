Seth Rogen spune că „Superbad” nu ar mai fi făcut astăzi. Ce s-a schimbat la Hollywood în ultimii ani

De ce crede Seth Rogen că „Superbad” nu ar mai primi undă verde astăzi

Într-un interviu acordat recent publicației The New York Times, actorul și scenaristul a explicat că procesul prin care a fost realizat „Superbad” ar fi aproape imposibil de repetat în prezent.

Potrivit lui Rogen, atunci când scenariul a fost cumpărat de studio, lucrurile s-au desfășurat într-un mod direct și rapid. Filmul a primit bugetul necesar, a fost găsit un regizor, distribuția a fost aleasă, iar producția a intrat în filmări conform planului inițial.

Astăzi, spune el, studiourile cer mult mai multe garanții înainte de a aproba un proiect. Alegerea actorilor, notorietatea lor, impactul comercial și numeroase alte calcule de marketing au ajuns să cântărească mai mult decât în trecut.

Rogen consideră că accentul pus pe numele mari și pe siguranța financiară poate afecta inclusiv calitatea artistică a unui film. În loc să fie selectați actorii considerați cei mai potriviți pentru un rol, producătorii sunt tentați să favorizeze vedetele care pot atrage un public mai numeros și pot reduce riscul financiar.

Actorul a amintit și de rolul pe care l-au avut în trecut unii directori de studio dispuși să parieze pe talent și originalitate. În opinia sa, astfel de decizii sunt mult mai rare în prezent.

Industria filmului caută siguranță într-o perioadă de schimbări majore

Comentariile lui Seth Rogen apar într-un moment în care Hollywood-ul traversează transformări importante. Platformele de streaming, schimbarea obiceiurilor de consum și presiunea financiară asupra studiourilor au modificat modul în care sunt evaluate și finanțate proiectele cinematografice.

Cu toate acestea, actorul observă că există și exemple care demonstrează că publicul continuă să răspundă pozitiv la idei noi și la creatori aflați la început de drum. El a făcut referire la succesul unor filme recente realizate de regizori tineri, inclusiv autori care și-au construit inițial notorietatea pe platforme online precum YouTube.