Setările maşinii care te ajută să economiseşti carburant în vacanţă. Reduci consumul chiar şi cu 20%

Mulți șoferi circulă luni întregi fără să verifice roțile, iar la drum lung acest lucru se vede imediat în consum. Presiunea recomandată de producător poate fi găsită pe stâlpul portierei șoferului sau în manualul mașinii.

Pentru un drum de vacanță cu bagaje și pasageri, unele modele recomandă chiar o presiune ușor mai mare decât cea utilizată în mod normal.

Aerul condiționat trebuie folosit inteligent

Una dintre cele mai răspândite idei este că aerul condiționat trebuie oprit pentru a economisi carburant. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. La viteze de autostradă, geamurile deschise cresc rezistența aerodinamică și pot duce la un consum chiar mai mare decât folosirea climatizării.

Specialiștii recomandă astfel setarea temperaturii între 22 și 24 de grade Celsius. Dacă sistemul este reglat la 18 sau 19 grade în timpul unei zile caniculare, compresorul funcționează aproape permanent și consumă mai mult combustibil.

De asemenea, este util ca înainte de plecare să fie schimbat filtrul de habitaclu, deoarece un sistem de climatizare care funcționează eficient solicită mai puțin motorul.

Viteza constantă înseamnă consum mai mic

Pe autostradă, una dintre cele mai eficiente metode de economisire este utilizarea pilotului automat, acolo unde mașina este echipată cu această funcție. Accelerațiile și frânările repetate cresc semnificativ consumul. O viteză constantă de 120-130 km/h este de regulă mult mai eficientă decât alternarea frecventă între 110 și 150 km/h.

Diferențele pot fi surprinzătoare. La multe modele moderne, consumul crește cu 15-25% atunci când viteza urcă de la 130 km/h la 150 km/h.