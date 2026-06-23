Setările maşinii care te ajută să economiseşti carburant în vacanţă. Reduci consumul chiar şi cu 20%
Pentru mulți români, vacanța de vară începe cu un drum lung spre Grecia, Bulgaria, Croația sau alte destinații accesibile cu mașina personală. În contextul în care un plin de carburant poate depăși cu ușurință 500 de lei, orice economie devine importantă. Specialiștii auto spun că diferența dintre un consum ridicat și unul eficient nu ține doar de tipul mașinii, ci și de modul în care aceasta este pregătită și condusă. Unele setări aparent banale pot reduce consumul cu 10-20%, ceea ce înseamnă economii de câteva sute de lei pe parcursul unei vacanțe.
Presiunea din anvelope poate face diferența
Primul lucru care trebuie verificat înainte de plecare este presiunea din anvelope. O presiune prea mică mărește rezistența la rulare și obligă motorul să consume mai mult combustibil.
Mulți șoferi circulă luni întregi fără să verifice roțile, iar la drum lung acest lucru se vede imediat în consum. Presiunea recomandată de producător poate fi găsită pe stâlpul portierei șoferului sau în manualul mașinii.
Pentru un drum de vacanță cu bagaje și pasageri, unele modele recomandă chiar o presiune ușor mai mare decât cea utilizată în mod normal.
Aerul condiționat trebuie folosit inteligent
Una dintre cele mai răspândite idei este că aerul condiționat trebuie oprit pentru a economisi carburant. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. La viteze de autostradă, geamurile deschise cresc rezistența aerodinamică și pot duce la un consum chiar mai mare decât folosirea climatizării.
Specialiștii recomandă astfel setarea temperaturii între 22 și 24 de grade Celsius. Dacă sistemul este reglat la 18 sau 19 grade în timpul unei zile caniculare, compresorul funcționează aproape permanent și consumă mai mult combustibil.
De asemenea, este util ca înainte de plecare să fie schimbat filtrul de habitaclu, deoarece un sistem de climatizare care funcționează eficient solicită mai puțin motorul.
Viteza constantă înseamnă consum mai mic
Pe autostradă, una dintre cele mai eficiente metode de economisire este utilizarea pilotului automat, acolo unde mașina este echipată cu această funcție. Accelerațiile și frânările repetate cresc semnificativ consumul. O viteză constantă de 120-130 km/h este de regulă mult mai eficientă decât alternarea frecventă între 110 și 150 km/h.
Diferențele pot fi surprinzătoare. La multe modele moderne, consumul crește cu 15-25% atunci când viteza urcă de la 130 km/h la 150 km/h.
Bagajele inutile costă bani
Fiecare kilogram transportat obligă motorul să depună un efort suplimentar. De aceea, înainte de vacanță merită eliminat tot ce nu este necesar din portbagaj.
Și mai important este portbagajul de plafon. Chiar și atunci când este gol, acesta afectează aerodinamica mașinii și poate crește consumul cu până la 10%. Dacă nu este utilizat, cel mai bine este să fie demontat înainte de plecare.
Modul ECO chiar funcționează
Multe automobile moderne sunt dotate cu moduri speciale de conducere, iar cel mai ignorat este adesea modul ECO. Acesta modifică răspunsul accelerației, funcționarea cutiei de viteze automate și uneori chiar climatizarea, pentru a reduce consumul.
Pe trasee lungi și line, diferența poate ajunge la câteva zecimi de litru la 100 de kilometri, ceea ce înseamnă economii vizibile la finalul concediului.
Revizia înainte de vacanță poate reduce consumul
Un filtru de aer murdar, uleiul vechi sau bujiile uzate pot crește consumul fără ca șoferul să își dea seama. O verificare tehnică înainte de plecare nu înseamnă doar mai multă siguranță, ci și un consum mai mic. În multe cazuri, costul unei revizii este recuperat rapid prin reducerea cheltuielilor cu carburantul.
Altfel spus, indiferent de modelul mașinii, cea mai eficientă metodă de economisire rămâne conducerea calmă. Accelerările progresive, anticiparea traficului și evitarea vitezelor foarte mari reduc consumul mai mult decât orice gadget sau sistem electronic.
La un traseu de peste 2.000 de kilometri, cât înseamnă pentru mulți români drumul dus-întors spre Grecia, diferența dintre un stil agresiv și unul economic poate însemna chiar un plin de carburant economisit.