Vacanțe all inclusive mai ieftine decât pe litoralul românesc. Cât costă 7 nopți în Grecia, Turcia și Albania, calcule concrete

La această sumă se adaugă mesele, șezlongurile, băuturile, parcarea și alte cheltuieli zilnice, astfel că bugetul final poate ajunge la 8.500-9.500 de lei pentru o singură săptămână în lunile iulie și august.

Din acest motiv, mulți turiști analizează ofertele din Grecia, Turcia sau Albania, unde costurile sunt mai predictibile, iar serviciile sunt adesea mai generoase.

Grecia, favorita românilor și în septembrie

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații datorită apropierii de România, plajelor spectaculoase și prețurilor încă rezonabile. În prima jumătate a lunii septembrie, când temperaturile se mențin frecvent între 28 și 32 de grade Celsius, un sejur de șapte nopți în Halkidiki, Thassos sau Riviera Olimpului poate costa între 500 și 700 de euro pentru două persoane la hoteluri de trei sau patru stele.

Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, costurile ajung de regulă la 900-1.100 euro, echivalentul a aproximativ 4.500-5.500 de lei.

În plus, mesele la taverne rămân adesea mai ieftine decât în stațiunile premium de pe litoralul românesc, iar porțiile sunt, de regulă, considerabil mai generoase.

Turcia continuă să domine piața all inclusive

Pentru cei care își doresc o vacanță fără grija cheltuielilor suplimentare, Turcia rămâne una dintre cele mai bune opțiuni. În Antalya, Alanya sau Side, pachetele de șapte nopți la hoteluri de cinci stele cu all inclusive sunt disponibile în a doua jumătate a lunii septembrie la prețuri mai mici decât în plin sezon.

Aceste oferte includ de cele mai multe ori: