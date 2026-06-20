Vacanțe all inclusive mai ieftine decât pe litoralul românesc. Cât costă 7 nopți în Grecia, Turcia și Albania, calcule concrete
Tot mai mulți români descoperă că o vacanță în străinătate poate costa la fel sau chiar mai puțin decât un sejur pe litoralul românesc, mai ales dacă aleg perioadele de la finalul sezonului. În septembrie 2026, când temperaturile rămân ridicate în Grecia, Turcia și Albania, iar prețurile încep să scadă, diferențele de cost devin și mai evidente.
Cât costă o săptămână la mare în România
Pentru multe familii, litoralul românesc nu mai este opțiunea cea mai accesibilă. În stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord sau Neptun, o vacanță de șapte nopți la un hotel de trei sau patru stele poate depăși cu ușurință 6.000-7.000 de lei pentru o familie cu un copil.
La această sumă se adaugă mesele, șezlongurile, băuturile, parcarea și alte cheltuieli zilnice, astfel că bugetul final poate ajunge la 8.500-9.500 de lei pentru o singură săptămână în lunile iulie și august.
Din acest motiv, mulți turiști analizează ofertele din Grecia, Turcia sau Albania, unde costurile sunt mai predictibile, iar serviciile sunt adesea mai generoase.
Grecia, favorita românilor și în septembrie
Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații datorită apropierii de România, plajelor spectaculoase și prețurilor încă rezonabile. În prima jumătate a lunii septembrie, când temperaturile se mențin frecvent între 28 și 32 de grade Celsius, un sejur de șapte nopți în Halkidiki, Thassos sau Riviera Olimpului poate costa între 500 și 700 de euro pentru două persoane la hoteluri de trei sau patru stele.
Pentru o familie formată din doi adulți și un copil, costurile ajung de regulă la 900-1.100 euro, echivalentul a aproximativ 4.500-5.500 de lei.
În plus, mesele la taverne rămân adesea mai ieftine decât în stațiunile premium de pe litoralul românesc, iar porțiile sunt, de regulă, considerabil mai generoase.
Turcia continuă să domine piața all inclusive
Pentru cei care își doresc o vacanță fără grija cheltuielilor suplimentare, Turcia rămâne una dintre cele mai bune opțiuni. În Antalya, Alanya sau Side, pachetele de șapte nopți la hoteluri de cinci stele cu all inclusive sunt disponibile în a doua jumătate a lunii septembrie la prețuri mai mici decât în plin sezon.
Aceste oferte includ de cele mai multe ori:
- zbor charter;
- transfer aeroport-hotel;
- cazare;
- toate mesele;
- băuturi;
- acces la piscine și plajă privată.
Pentru două persoane, costul unui astfel de pachet poate porni de la 650-800 euro de persoană, iar pentru o familie cu un copil se situează, în general, între 7.500 și 9.000 de lei. Deși suma pare apropiată de cea necesară pentru litoralul românesc, diferența constă în faptul că majoritatea serviciilor sunt deja incluse în preț.
Albania, surpriza ultimilor ani
Albania a devenit una dintre destinațiile care cresc cel mai rapid în preferințele românilor. Stațiuni precum Ksamil, Saranda sau Himare oferă ape turcoaz și peisaje comparate frecvent cu cele din Grecia, însă la costuri mai reduse.
În septembrie 2026, un sejur de șapte nopți pentru două persoane într-un hotel de trei stele cu mic dejun inclus poate costa între 450 și 550 de euro.
Pentru familii, bugetul total ajunge de regulă la 3.800-4.800 de lei, ceea ce face din Albania una dintre cele mai accesibile destinații de pe litoralul european.
Mulți turiști aleg această variantă deoarece plajele sunt mai puțin aglomerate, iar prețurile din restaurante rămân semnificativ sub cele practicate în Grecia sau Croația.
Comparație de prețuri pentru 7 nopți în septembrie 2026
|Destinație
|Perioadă
|Tip pachet
|Preț 2 persoane
|Preț familie cu copil
|Mamaia, România
|August
|Hotel 4*, mic dejun
|5.500-6.500 lei
|8.500-9.500 lei
|Halkidiki, Grecia
|Septembrie
|Hotel 4*, mic dejun
|2.800-3.500 lei
|4.500-5.500 lei
|Antalya, Turcia
|Septembrie
|Hotel 5*, all inclusive
|6.500-8.000 lei
|7.500-9.000 lei
|Ksamil, Albania
|Septembrie
|Hotel 3*, mic dejun
|2.200-2.800 lei
|3.800-4.800 lei
Septembrie, luna în care se fac cele mai bune afaceri
Specialiștii din turism spun că perioada cuprinsă între 1 și 30 septembrie este una dintre cele mai avantajoase pentru vacanțele externe. Apa mării rămâne caldă în Grecia, Turcia și Albania, temperaturile sunt mai suportabile decât în iulie și august, iar prețurile pot fi cu 20-40% mai mici decât în vârful sezonului.
Pentru românii care nu sunt obligați să își ia concediul în lunile de vară, începutul toamnei poate aduce economii importante și servicii mai bune. În multe situații, o vacanță de șapte nopți în Grecia sau Albania ajunge să coste cu câteva mii de lei mai puțin decât un sejur similar pe litoralul românesc, iar în Turcia diferența este compensată de sistemul all inclusive și de numărul mare de facilități incluse în preț.