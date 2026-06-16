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Cât costă motorina și benzina azi, 16 iunie, în București. Petrolul s-a ieftinit după anunțul acordului dintre SUA și Iran

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Cât costă motorina și benzina azi, 16 iunie, în București. Petrolul s-a ieftinit după anunțul acordului dintre SUA și Iran
Cât costă carburanţii azi, 16 iunie (Foto: Profimedia)

Șoferii din București găsesc pe 16 iunie diferențe de până la un leu pe litru între carburanții standard și cei premium, în timp ce piețele internaționale au primit o veste care ar putea influența evoluția prețurilor în perioada următoare. Petrolul s-a ieftinit puternic după anunțul făcut de președintele american Donald Trump privind finalizarea unui acord cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute de transport energetic din lume.

Cuprins
  1. Unde se găsește cea mai ieftină motorină
  2. Benzina standard rămâne sub pragul de 9 lei pe litru
  3. Acordul dintre SUA și Iran a dus la scăderea petrolului
  4. De ce este atât de importantă Strâmtoarea Hormuz

Unde se găsește cea mai ieftină motorină

În București, cea mai ieftină motorină standard poate fi cumpărată de la stațiile Petrom, unde litrul costă 9,08 lei. La mică distanță se află Rompetrol, cu un preț de 9,10 lei pe litru, în timp ce OMV, Socar și Lukoil afișează un preț de 9,14 lei pentru motorina standard.

În cazul motorinei premium, diferențele sunt ceva mai mari. Cel mai mic preț este la Petrom, unde litrul costă 9,85 lei. OMV și Lukoil vând motorina premium cu 9,95 lei pe litru, Socar a ajuns la 10,09 lei, iar cel mai ridicat preț este la Rompetrol, unde litrul costă 10,15 lei.

Pentru șoferii care alimentează frecvent, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină premium depășește 30 de bani pe litru, ceea ce poate însemna câteva zeci de lei economisiți la un plin.

Benzina standard rămâne sub pragul de 9 lei pe litru

La benzina standard, Petrom continuă să aibă cel mai mic preț din Capitală, cu 8,62 lei pe litru. OMV comercializează benzina standard cu 8,68 lei pe litru, în timp ce Rompetrol, Socar și Lukoil au același tarif, de 8,78 lei pe litru.

În cazul benzinei premium, diferențele sunt și mai vizibile. Petrom vinde litrul cu 9,10 lei, OMV cu 9,25 lei, Lukoil cu 9,55 lei, iar Rompetrol are cel mai ridicat preț dintre marile rețele, de 9,75 lei pe litru.

Acordul dintre SUA și Iran a dus la scăderea petrolului

Pe piețele internaționale, prețul petrolului a înregistrat una dintre cele mai importante scăderi din ultimele săptămâni după ce Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul.

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Potrivit liderului de la Casa Albă, Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă fără taxe de tranzit, iar Statele Unite vor pune capăt blocadei navale impuse Iranului. Trump a precizat că semnarea oficială a acordului de pace este programată pentru vineri, în Elveția.

Ca reacție imediată, contractele futures pentru petrolul american WTI au scăzut cu aproximativ 4,9%, până la 80,75 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent, reperul internațional, a coborât cu 4,8%, până la 83,17 dolari pe baril.

Investitorii au interpretat acordul ca pe un semnal că aprovizionarea globală cu petrol ar putea reveni la normal, reducând riscul unor noi șocuri pe piața energetică.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Hormuz

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din consumul mondial de petrol tranzita Strâmtoarea Hormuz. Blocarea traficului și atacurile asupra navelor comerciale au provocat temeri privind o criză majoră de aprovizionare și o nouă explozie a prețurilor la carburanți.

Cu toate acestea, există încă semne de întrebare privind aplicarea acordului. Presa iraniană susține că regimul de tranzit fără taxe ar urma să fie valabil doar 60 de zile, în timp ce administrația americană afirmă că ruta va rămâne liberă pe termen lung.

În plus, industria maritimă avertizează că revenirea completă la normal ar putea dura. Organizația BIMCO și oficiali americani au atras atenția că în zonă există încă mine navale care trebuie neutralizate înainte ca traficul petrolier să fie reluat în condiții de siguranță.

Pentru șoferii români, evoluția petrolului rămâne un indicator esențial. Dacă tendința de ieftinire se va menține și în următoarele săptămâni, este posibil ca efectele să fie resimțite treptat și la pompă, printr-o reducere a prețurilor la benzină și motorină.

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