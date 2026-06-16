Cât costă motorina și benzina azi, 16 iunie, în București. Petrolul s-a ieftinit după anunțul acordului dintre SUA și Iran

În cazul motorinei premium, diferențele sunt ceva mai mari. Cel mai mic preț este la Petrom, unde litrul costă 9,85 lei. OMV și Lukoil vând motorina premium cu 9,95 lei pe litru, Socar a ajuns la 10,09 lei, iar cel mai ridicat preț este la Rompetrol, unde litrul costă 10,15 lei.

Pentru șoferii care alimentează frecvent, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină premium depășește 30 de bani pe litru, ceea ce poate însemna câteva zeci de lei economisiți la un plin.

Benzina standard rămâne sub pragul de 9 lei pe litru

La benzina standard, Petrom continuă să aibă cel mai mic preț din Capitală, cu 8,62 lei pe litru. OMV comercializează benzina standard cu 8,68 lei pe litru, în timp ce Rompetrol, Socar și Lukoil au același tarif, de 8,78 lei pe litru.

În cazul benzinei premium, diferențele sunt și mai vizibile. Petrom vinde litrul cu 9,10 lei, OMV cu 9,25 lei, Lukoil cu 9,55 lei, iar Rompetrol are cel mai ridicat preț dintre marile rețele, de 9,75 lei pe litru.

Acordul dintre SUA și Iran a dus la scăderea petrolului

Pe piețele internaționale, prețul petrolului a înregistrat una dintre cele mai importante scăderi din ultimele săptămâni după ce Donald Trump a anunțat finalizarea unui acord cu Iranul.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă fără taxe de tranzit, iar Statele Unite vor pune capăt blocadei navale impuse Iranului. Trump a precizat că semnarea oficială a acordului de pace este programată pentru vineri, în Elveția.

Ca reacție imediată, contractele futures pentru petrolul american WTI au scăzut cu aproximativ 4,9%, până la 80,75 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent, reperul internațional, a coborât cu 4,8%, până la 83,17 dolari pe baril.