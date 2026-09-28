Servofrână fără vacuum suficient: de ce pedala se întărește și cum testezi sistemul în siguranță

De ce pedala devine foarte tare

În interiorul servofrânei există o diafragmă care folosește diferența de presiune pentru a amplifica forța aplicată de picior. Dacă vacuumul nu este suficient, amplificarea dispare, iar șoferul trebuie să genereze aproape singur presiunea necesară în cilindrul principal.

Una dintre cauze poate fi furtunul de vacuum fisurat. O crăpătură mică poate permite pătrunderea aerului și poate reduce asistența. În anumite situații apare și un șuierat în zona pedalei sau a compartimentului motor.

Supapa unisens montată pe conducta de vacuum are rolul de a păstra vacuumul în servofrână atunci când motorul este oprit sau când presiunea din galerie se modifică. Dacă aceasta nu mai etanșează, rezerva de asistență poate dispărea foarte repede.

Motoarele diesel și unele motoare pe benzină utilizează pompe de vacuum dedicate. Uzura pompei poate produce o asistență insuficientă mai ales la ralanti sau după mai multe apăsări consecutive ale pedalei.

Cum testezi sistemul fără să creezi un risc

Un test simplu se poate face cu mașina staționată într-un loc sigur. Cu motorul oprit, apasă pedala de frână de câteva ori până când aceasta devine fermă. Menține apoi presiune constantă pe pedală și pornește motorul.

Dacă sistemul de asistare funcționează normal, pedala ar trebui să coboare ușor în momentul în care se formează vacuumul. Dacă rămâne complet rigidă, este posibil să existe o problemă la servofrână, conducta de vacuum, supapă sau pompă.

Testul nu identifică singur componenta defectă. Vacuumul trebuie măsurat cu instrumente adecvate, iar etanșeitatea circuitului trebuie verificată. În cazul pompelor mecanice sau electrice, trebuie analizată și capacitatea acestora de a genera presiunea negativă necesară.