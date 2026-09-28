Senzor de viteză a roții murdar: când simpla curățare ajută și când problema este în rulment

Când murdăria poate afecta semnalul

Senzorii sunt montați foarte aproape de butuc, unde sunt expuși la apă, praf, sare, particule metalice și noroi. În funcție de tipul senzorului, depunerile pot afecta citirea inelului magnetic sau pot modifica distanța dintre elemente.

Curățarea zonei poate ajuta dacă există depuneri consistente pe vârful senzorului sau pe suprafața inelului. Operațiunea trebuie făcută cu atenție, deoarece senzorii pot fi fragili, iar suporturile lor pot fi puternic corodate.

Nu trebuie utilizate obiecte metalice agresive pe benzile magnetice integrate în rulment. Deteriorarea acestora poate impune înlocuirea întregului rulment.

O altă problemă frecventă este rugina de sub suportul senzorului. Chiar dacă senzorul este perfect funcțional, coroziunea îl poate ridica ușor din poziție. Distanța mai mare față de inel reduce intensitatea semnalului, iar erorile apar mai ales la viteze mici.

Cum îți dai seama că problema este în rulment

Multe automobile moderne folosesc rulmenți care au inelul magnetic ABS integrat în una dintre garnituri. Dacă această bandă este deteriorată, curățarea senzorului nu va rezolva nimic.

O diagnoză corectă începe prin citirea codurilor de eroare și compararea vitezelor roților în timp real. Dacă o roată raportează valori instabile, verificarea trebuie continuată mecanic și electric.

Rulmentul poate avea și joc. În această situație, distanța dintre senzor și inel se modifică în mers, iar semnalul devine inconsistent. Uneori apar concomitent huruitul specific rulmentului și erorile ABS, dar nu este obligatoriu.