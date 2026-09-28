Dacia Sandero cu motor care se oprește la semafor: Start-Stop normal sau defecțiune adevărată

Sistemul Start-Stop decide singur când poate opri motorul

Start-Stop nu funcționează la fiecare semafor. Calculatorul analizează starea bateriei, temperatura motorului, temperatura exterioară, necesarul sistemului de climatizare și numeroase alte condiții. Dacă bateria de 12 V este insuficient încărcată, funcția poate rămâne dezactivată fără ca acest lucru să indice neapărat o defecțiune.

Pe o mașină cu transmisie manuală, oprirea motorului este legată de poziția schimbătorului și de utilizarea ambreiajului. La alte configurații, logica este asociată cu pedala de frână. Important este ca oprirea și repornirea să fie previzibile și repetabile.

Dacă motorul se oprește normal, în bord există de regulă o indicație specifică funcției Start-Stop. Dacă se stinge ca într-un caz clasic de „motor mort”, cu martori care apar diferit sau cu dificultăți la repornire, trebuie căutată o altă cauză.

Bateria este una dintre primele componente care merită verificate. Sistemele Start-Stop solicită bateria mai mult decât automobilele tradiționale și folosesc baterii proiectate pentru cicluri numeroase de pornire. O baterie îmbătrânită poate produce simptome aparent fără legătură.

O oprire reală a motorului poate avea cauze foarte diferite

Dacă motorul se oprește și în alte situații decât la semafor, de exemplu la decelerare, la manevre sau imediat după pornire, trebuie luate în calcul alimentarea cu combustibil, aprinderea, senzorii de poziție sau problemele de admisie.

Un senzor de poziție al arborelui cotit care pierde intermitent semnalul poate opri motorul brusc. O problemă de alimentare electrică sau un contact de masă defect poate produce un rezultat similar. La motoarele pe benzină, aprinderea și alimentarea trebuie verificate împreună cu datele din calculator.

Ralantiul instabil este un alt indiciu. Dacă turația oscilează și motorul pare că se luptă să rămână pornit înainte să se oprească, situația nu seamănă cu intervenția Start-Stop, care taie motorul controlat.