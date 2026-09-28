Dacia Sandero cu motor care se oprește la semafor: Start-Stop normal sau defecțiune adevărată
Un motor care se oprește exact când mașina ajunge la semafor poate reprezenta funcționarea perfect normală a sistemului Start-Stop sau începutul unei defecțiuni care merită investigată. Diferența devine evidentă mai ales în momentul repornirii. Un sistem Start-Stop funcțional oprește motorul în condiții controlate și îl repornește aproape imediat atunci când șoferul solicită plecarea.
Problema apare atunci când oprirea nu respectă acest tipar. Dacă motorul se oprește înainte de oprirea completă a mașinii, nu repornește la apăsarea ambreiajului sau eliberarea frânei ori funcționează neregulat înainte să se stingă, comportamentul nu trebuie pus automat pe seama Start-Stop.
Sistemul Start-Stop decide singur când poate opri motorul
Start-Stop nu funcționează la fiecare semafor. Calculatorul analizează starea bateriei, temperatura motorului, temperatura exterioară, necesarul sistemului de climatizare și numeroase alte condiții. Dacă bateria de 12 V este insuficient încărcată, funcția poate rămâne dezactivată fără ca acest lucru să indice neapărat o defecțiune.
Pe o mașină cu transmisie manuală, oprirea motorului este legată de poziția schimbătorului și de utilizarea ambreiajului. La alte configurații, logica este asociată cu pedala de frână. Important este ca oprirea și repornirea să fie previzibile și repetabile.
Dacă motorul se oprește normal, în bord există de regulă o indicație specifică funcției Start-Stop. Dacă se stinge ca într-un caz clasic de „motor mort”, cu martori care apar diferit sau cu dificultăți la repornire, trebuie căutată o altă cauză.
Bateria este una dintre primele componente care merită verificate. Sistemele Start-Stop solicită bateria mai mult decât automobilele tradiționale și folosesc baterii proiectate pentru cicluri numeroase de pornire. O baterie îmbătrânită poate produce simptome aparent fără legătură.
O oprire reală a motorului poate avea cauze foarte diferite
Dacă motorul se oprește și în alte situații decât la semafor, de exemplu la decelerare, la manevre sau imediat după pornire, trebuie luate în calcul alimentarea cu combustibil, aprinderea, senzorii de poziție sau problemele de admisie.
Un senzor de poziție al arborelui cotit care pierde intermitent semnalul poate opri motorul brusc. O problemă de alimentare electrică sau un contact de masă defect poate produce un rezultat similar. La motoarele pe benzină, aprinderea și alimentarea trebuie verificate împreună cu datele din calculator.
Ralantiul instabil este un alt indiciu. Dacă turația oscilează și motorul pare că se luptă să rămână pornit înainte să se oprească, situația nu seamănă cu intervenția Start-Stop, care taie motorul controlat.
Poți dezactiva temporar funcția Start-Stop pentru a observa dacă problema mai apare. Dacă motorul continuă să se oprească la semafor cu sistemul dezactivat, există un motiv clar pentru diagnoză.
Nu continua să folosești mult timp o mașină care se oprește imprevizibil în trafic. Chiar dacă repornește de fiecare dată, o defecțiune intermitentă se poate agrava și poate deveni periculoasă într-o intersecție sau într-o manevră în care ai nevoie imediată de puterea motorului.