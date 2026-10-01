REVIEW Roborock Qrevo Edge 2 Flow – robotul cu mop tip rolă care se curăță singură și intră sub mobilă

În doar câteva cuvinte, Roborock Qrevo Edge 2 Flow mi se pare unul dintre cele mai echilibrate aspiratoare robot pe care le-a lansat compania în ultimii ani, pentru că reușește să combine o putere de aspirare impresionantă de 35.000 Pa cu un corp de numai 8,98 centimetri și, mai ales, cu un sistem de spălare SpiraFlow 2.0 construit în jurul unei role alimentate permanent cu apă curată și autocurățate în timp real. Rola ajunge la 240 de rotații pe minut, apasă podeaua cu până la 15 N și se poate ridica până la 15 mm atunci când robotul întâlnește un covor, în timp ce senzorul LiDAR retractabil îi permite să se strecoare pe sub paturi, canapele și mobilier unde multe modele tradiționale nici nu încearcă să intre.

Adaugă recunoașterea inteligentă a murdăriei, evitarea a peste 280 de tipuri de obstacole, sistemul anti-încurcare pentru păr lung și o stație care spală și usucă rola, realimentează robotul cu apă și golește automat praful, iar rezultatul este genul de aparat pe care îl poți trimite la treabă și, în cea mai mare parte a timpului, pur și simplu să uiți de el. Să nu uit de autonomia șocantă care, dacă ar fi să estimez, cred că este în top trei, dacă nu chiar cea mai mare, pe care am experimentat-o vreodată în testele mele.

REVIEW Roborock Qrevo Edge 2 Flow – specificații tehnice și cum te ajută în lumea reală

Piesa de rezistență a lui Roborock Qrevo Edge 2 Flow este, fără îndoială, sistemul SpiraFlow 2.0, iar diferența față de un mop clasic montat sub un robot se înțelege cel mai bine după ce îl vezi lucrând. În loc să umezească o lavetă și să o plimbe prin toată casa până când aceasta ajunge inevitabil să transporte o parte din murdărie dintr-o cameră în alta și să lase dâre în urmă la mizeria dificilă, Qrevo Edge 2 Flow alimentează permanent rola cu apă curată prin 16 orificii presurizate și o curăță în timp real. Ideea este simplă, Rola poate ajunge la 240 de rotații pe minut și apasă podeaua cu până la 15 N, astfel încât nu vorbim doar despre ștergerea unei pelicule fine de praf, ci despre o acțiune mecanică suficient de serioasă pentru urme de pantofi, lăbuțe, cafea, sosuri sau lichide vărsate prin bucătărie. Într-o casă reală, exact aici simți diferența: dacă ai copii, animale sau pur și simplu o bucătărie în care se gătește zilnic, robotul nu mai este doar dispozitivul care păstrează podeaua „acceptabilă” între două curățenii generale, ci poate prelua o parte semnificativă din munca pe care altfel ai face-o manual. La fel de important, rola se poate extinde spre margini, iar împreună cu peria laterală reversibilă ajunge la mai puțin de 10 mm de pereți și plinte, tocmai în zonele în care foarte multe aspiratoare robot lasă în urmă o dungă vizibilă de praf.

Partea de aspirare este la fel de serioasă, cu un motor HyperForce care urcă până la 35.000 Pa, suficient cât să transforme firimiturile, cafeaua măcinată, praful fin sau părul de animale în probleme de câteva secunde. Cifra este impresionantă în sine, dar mai importantă mi se pare combinația dintre putere și sistemul dual anti-încurcare. Peria principală DuoDivide și periile laterale cu ridicare dublă sunt concepute să ghideze firele de păr spre traseul de aspirare, nu să le transforme într-un ghem înfășurat în jurul axelor. Dacă ai avut vreodată un aspirator robot într-o casă cu pisică, câine sau persoane cu părul lung, știi că întreținerea periilor poate deveni unul dintre cele mai enervante aspecte ale experienței. Aici, beneficiul în lumea reală nu este neapărat faptul că „aspiră mai tare”, ci că trebuie să intervii mai rar cu foarfeca sau cu mâna pentru a desface firele strânse în jurul periei. În plus, robotul poate ridica anumite componente periile laterale anti-încurcare atunci când nu sunt necesare, reducând riscul ca murdăria umedă să ajungă unde nu trebuie și separând mai bine etapele de aspirare și spălare.

Un alt detaliu pe care îl consider mult mai important decât pare într-o fișă tehnică este înălțimea de numai 8,98 centimetri. Roborock a reușit să păstreze navigația LiDAR fără clasica „turelă” permanent ridicată deasupra carcasei, folosind sistemul RetractSense cu senzor LDS retractabil. Din experiența mea, este cea mai eficientă și performanță soluție de navigație pentru un robot de aspirare. În spațiile deschise, acesta rămâne ridicat și scanează la 360 de grade pentru cartografiere și orientare, iar când robotul ajunge sub un pat, o canapea sau un dulap cu gardă redusă, senzorul coboară automat în carcasă, iar navigația continuă inclusiv cu ajutorul câmpului vizual posterior de 100 de grade.

Pare un detaliu banal până când îți dai seama că sub mobilierul jos se adună exact praful pe care nu îl vezi și pe care probabil nici tu nu îl cureți prea des cu aspiratorul clasic. În loc să desenezi zone interzise în aplicație sau să accepți că sub canapea rămâne un teritoriu pierdut, Qrevo Edge 2 Flow încearcă în mod autentic să intre acolo. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai bune exemple de tehnologie care nu există doar pentru o demonstrație de marketing, ci rezolvă concret o problemă pe care aproape orice locuință o are. Cum tot aproape orice locuință are obiecte de mobiler cu picioare de o palmă sub care mizeria care se adună îți stă de multe ori pe creier.

Inteligența robotului intră în joc mai ales când locuința nu este perfect ordonată. Camera RGB și sistemul Reactive AI pot identifica tipuri diferite de murdărie și pot modifica automat modul de lucru: crește puterea de aspirare pentru particule precum cafeaua măcinată sau așternutul pentru pisici, folosește spălarea pentru lichide, ajustează cantitatea de apă în funcție de pardoseală și poate reveni pentru o trecere suplimentară dacă detectează că zona încă este murdară. Roborock vorbește despre recunoașterea și evitarea a peste 280 de tipuri de obstacole, inclusiv obiecte de aproximativ 3 x 3 centimetri în condițiile sale de testare, ceea ce devine relevant într-o casă în care mai găsești pe jos cabluri, jucării, papuci sau obiecte lăsate temporar prin camere. La fel de important pentru o locuință mixtă este modul în care se comportă la trecerea dintre parchet, gresie și covor. Pe pardoselile din lemn poate regla cantitatea de apă pentru a limita urmele, iar când ajunge la covor, rola se poate ridica până la 15 mm, în timp ce robotul poate mări automat puterea de aspirare. Din aplicație, poți decide inclusiv dacă anumite covoare trebuie curățate sau evitate, ceea ce face sistemul suficient de flexibil încât să nu trebuiască să reorganizezi casa în jurul robotului.