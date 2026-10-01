REVIEW Roborock Qrevo Edge 2 Flow – robotul cu mop tip rolă care se curăță singură și intră sub mobilă
Nu știu exact când am început să testez aspiratoare robot, dar modul în care a progresat acest domeniu în ultimii cinci ani a implicat un ritm foarte alert cu rezultate impresionante. De la sisteme precise de navigație și autonomie de invidiat până la partea de mop care pare să nu mai lase loc de îmbunătățiri, este greu să spui că Roborock nu este producătorul de referință când vorbim de cea mai ridicată performanță în domeniul curățeniei.
Mai interesant este însă altceva. Deși aspiratoarele de top din familia Saros integrează cele mai futuriste tehnologii ale companiei, modelele mainstream precum noul Qrevo Edge 2 Flow nu au reprezentat niciodată o investiție mai ușor de recomandat decât acum. Gândește-te numai la faptul că acesta este primul robot al chinezilor dotat cu mop de tip rolă, iar prețul de achiziție este de 4599 de lei, în timp Saros 20 la lansare gravita în jurul a 8500 de lei. Ideea este că tehnologiile de ultimă generație dezvoltate pentru creațiile de top ale Roborock s-au strecurat acum și în modele semnificativ mai accesibile. Întotdeauna o să găsești și modele mult mai ieftine de atât, dar în rândurile de mai jos voi face tot posibilul să explic de ce cred că într-o locuință mixtă cu parchet, gresie și covoare, Qrevo Edge 2 Flow face minuni. Dacă ai în casă copii sau animale de companie, cu atât mai ușor se justifică investiția.
În doar câteva cuvinte, Roborock Qrevo Edge 2 Flow mi se pare unul dintre cele mai echilibrate aspiratoare robot pe care le-a lansat compania în ultimii ani, pentru că reușește să combine o putere de aspirare impresionantă de 35.000 Pa cu un corp de numai 8,98 centimetri și, mai ales, cu un sistem de spălare SpiraFlow 2.0 construit în jurul unei role alimentate permanent cu apă curată și autocurățate în timp real. Rola ajunge la 240 de rotații pe minut, apasă podeaua cu până la 15 N și se poate ridica până la 15 mm atunci când robotul întâlnește un covor, în timp ce senzorul LiDAR retractabil îi permite să se strecoare pe sub paturi, canapele și mobilier unde multe modele tradiționale nici nu încearcă să intre.
Adaugă recunoașterea inteligentă a murdăriei, evitarea a peste 280 de tipuri de obstacole, sistemul anti-încurcare pentru păr lung și o stație care spală și usucă rola, realimentează robotul cu apă și golește automat praful, iar rezultatul este genul de aparat pe care îl poți trimite la treabă și, în cea mai mare parte a timpului, pur și simplu să uiți de el. Să nu uit de autonomia șocantă care, dacă ar fi să estimez, cred că este în top trei, dacă nu chiar cea mai mare, pe care am experimentat-o vreodată în testele mele.
REVIEW Roborock Qrevo Edge 2 Flow – specificații tehnice și cum te ajută în lumea reală
Piesa de rezistență a lui Roborock Qrevo Edge 2 Flow este, fără îndoială, sistemul SpiraFlow 2.0, iar diferența față de un mop clasic montat sub un robot se înțelege cel mai bine după ce îl vezi lucrând. În loc să umezească o lavetă și să o plimbe prin toată casa până când aceasta ajunge inevitabil să transporte o parte din murdărie dintr-o cameră în alta și să lase dâre în urmă la mizeria dificilă, Qrevo Edge 2 Flow alimentează permanent rola cu apă curată prin 16 orificii presurizate și o curăță în timp real. Ideea este simplă, Rola poate ajunge la 240 de rotații pe minut și apasă podeaua cu până la 15 N, astfel încât nu vorbim doar despre ștergerea unei pelicule fine de praf, ci despre o acțiune mecanică suficient de serioasă pentru urme de pantofi, lăbuțe, cafea, sosuri sau lichide vărsate prin bucătărie. Într-o casă reală, exact aici simți diferența: dacă ai copii, animale sau pur și simplu o bucătărie în care se gătește zilnic, robotul nu mai este doar dispozitivul care păstrează podeaua „acceptabilă” între două curățenii generale, ci poate prelua o parte semnificativă din munca pe care altfel ai face-o manual. La fel de important, rola se poate extinde spre margini, iar împreună cu peria laterală reversibilă ajunge la mai puțin de 10 mm de pereți și plinte, tocmai în zonele în care foarte multe aspiratoare robot lasă în urmă o dungă vizibilă de praf.
Partea de aspirare este la fel de serioasă, cu un motor HyperForce care urcă până la 35.000 Pa, suficient cât să transforme firimiturile, cafeaua măcinată, praful fin sau părul de animale în probleme de câteva secunde. Cifra este impresionantă în sine, dar mai importantă mi se pare combinația dintre putere și sistemul dual anti-încurcare. Peria principală DuoDivide și periile laterale cu ridicare dublă sunt concepute să ghideze firele de păr spre traseul de aspirare, nu să le transforme într-un ghem înfășurat în jurul axelor. Dacă ai avut vreodată un aspirator robot într-o casă cu pisică, câine sau persoane cu părul lung, știi că întreținerea periilor poate deveni unul dintre cele mai enervante aspecte ale experienței. Aici, beneficiul în lumea reală nu este neapărat faptul că „aspiră mai tare”, ci că trebuie să intervii mai rar cu foarfeca sau cu mâna pentru a desface firele strânse în jurul periei. În plus, robotul poate ridica anumite componente periile laterale anti-încurcare atunci când nu sunt necesare, reducând riscul ca murdăria umedă să ajungă unde nu trebuie și separând mai bine etapele de aspirare și spălare.
Un alt detaliu pe care îl consider mult mai important decât pare într-o fișă tehnică este înălțimea de numai 8,98 centimetri. Roborock a reușit să păstreze navigația LiDAR fără clasica „turelă” permanent ridicată deasupra carcasei, folosind sistemul RetractSense cu senzor LDS retractabil. Din experiența mea, este cea mai eficientă și performanță soluție de navigație pentru un robot de aspirare. În spațiile deschise, acesta rămâne ridicat și scanează la 360 de grade pentru cartografiere și orientare, iar când robotul ajunge sub un pat, o canapea sau un dulap cu gardă redusă, senzorul coboară automat în carcasă, iar navigația continuă inclusiv cu ajutorul câmpului vizual posterior de 100 de grade.
Pare un detaliu banal până când îți dai seama că sub mobilierul jos se adună exact praful pe care nu îl vezi și pe care probabil nici tu nu îl cureți prea des cu aspiratorul clasic. În loc să desenezi zone interzise în aplicație sau să accepți că sub canapea rămâne un teritoriu pierdut, Qrevo Edge 2 Flow încearcă în mod autentic să intre acolo. Pentru mine, acesta este unul dintre cele mai bune exemple de tehnologie care nu există doar pentru o demonstrație de marketing, ci rezolvă concret o problemă pe care aproape orice locuință o are. Cum tot aproape orice locuință are obiecte de mobiler cu picioare de o palmă sub care mizeria care se adună îți stă de multe ori pe creier.
Inteligența robotului intră în joc mai ales când locuința nu este perfect ordonată. Camera RGB și sistemul Reactive AI pot identifica tipuri diferite de murdărie și pot modifica automat modul de lucru: crește puterea de aspirare pentru particule precum cafeaua măcinată sau așternutul pentru pisici, folosește spălarea pentru lichide, ajustează cantitatea de apă în funcție de pardoseală și poate reveni pentru o trecere suplimentară dacă detectează că zona încă este murdară. Roborock vorbește despre recunoașterea și evitarea a peste 280 de tipuri de obstacole, inclusiv obiecte de aproximativ 3 x 3 centimetri în condițiile sale de testare, ceea ce devine relevant într-o casă în care mai găsești pe jos cabluri, jucării, papuci sau obiecte lăsate temporar prin camere. La fel de important pentru o locuință mixtă este modul în care se comportă la trecerea dintre parchet, gresie și covor. Pe pardoselile din lemn poate regla cantitatea de apă pentru a limita urmele, iar când ajunge la covor, rola se poate ridica până la 15 mm, în timp ce robotul poate mări automat puterea de aspirare. Din aplicație, poți decide inclusiv dacă anumite covoare trebuie curățate sau evitate, ceea ce face sistemul suficient de flexibil încât să nu trebuiască să reorganizezi casa în jurul robotului.
Stația multifuncțională este, în cele din urmă, componenta care transformă Qrevo Edge 2 Flow dintr-un aspirator performant într-un sistem de curățenie aproape autonom. Nu servește doar pentru încărcarea bateriei, ci spală rola cu apă curată sub presiune, păstrează separat apa curată de cea murdară, detectează cât de murdară este rola și poate prelungi spălarea atunci când situația o cere. Dacă robotul identifică o zonă foarte murdară, sistemul poate declanșa inclusiv o nouă spălare a rolei și o revenire în acea zonă. La final, rola și baza sunt uscate cu aer cald la 63 de grade Celsius, rezervorul robotului este reumplut automat, iar praful colectat este transferat în sacul stației, Roborock indicând până la 65 de zile fără golire manuală în condiții rezonabile de utilizare. Baza stației este și ea detașabilă pentru o curățare mai amplă, ceea ce contează pentru că niciun robot, indiferent cât de autonom ar fi, nu elimină complet întreținerea pe termen lung. Qrevo Edge 2 Flow se apropie însă foarte mult de scenariul ideal: îl programezi, îl lași să-și facă treaba și interacționezi cu el mai degrabă ocazional, când trebuie să completezi apa curată, să arunci apa murdară sau să schimbi sacul de praf, în loc să-l cureți după fiecare tură prin casă.
REVIEW Roborock Qrevo Edge 2 Flow – experiență de utilizare și concluzie
Înainte să intru în pâine cu partea de experiență efectivă de utilizare, vreau să atrag atenția asupra unui aspect de calitate a vieții care a pus Qrevo Edge 2 Flow în vârful recomandărilor mele pentru aspiratoare robot. Este vorba de autonomie. După cum se poate vedea și în capturile de mai sus, deși am activat aspirarea maxim într-un ciclu de curățare cu Vac & Mop (aspirare și spălare), nu mai puțin de 81 de minute a stat departe de stația de încărcare fără emoții, o valoare remarcabilă oricând, dar cu atât mai impresionantă când ai în vedere abilitățile tehnice de la interior. În condiții normale, durata de viață a bateriei robotului nu ar trebui să fie atât de importantă, dar nimic nu este mai frustrant decât o vizită iminentă, iar aspiratorul tău nu poate să curețe două camere că mai trebuie să piardă o oră la priză. NU este cazul aici.
Revenind, după cum era și de așteptat la un Roborock de generație nouă, instalarea nu a fost niciodată mai simplă. Îl scoți din cutie, conectezi dock-ul la curent și pui apă curată în vasul dedicat, ca imediat după să începi împerecherea cu aplicația de mobil Roborock. Nu evita actualizările de firmware, pentru că aproape de fiecare dată includ funcții noi, remederi de probleme și diferite optimizări. Pornești cartografierea inițială și imediat îți sare în ochi un alt aspect lăudabil. Atât de eficientă este navigația încât niciodată, sub nicio formă, acest robot de aspirare nu s-a lovit de nimic, făcând în același timp o treabă grozavă în a se strecura peste tot. Nu s-a atins de un picior de scaun sau de masă, nu a lovit canapeaua și nici măcar plintele de la parchet.
Au urmat testele practice cu murdărie serioasă, de la o varietate de fulgi de migdale pe covor, până la semințe pe parchet sau soia și oțet balsamic pe gresie, nu durează mult până înțelegi că toate particularitățile tehnice pe care le-am explicat mai sus nu sunt sub nicio formă trucuri de marketing. Iar faptul că s-a descurcat cu toate și rola de mop era la final curată pare aproape magic, ca să nu zic imposibil. Din fericire, aici intervine utilitatea acelui SpiraFlow 2.0. Când mopul este spălat în permanență, aspiratorul nu îți mai plimbă mizeria dintr-o cameră în alta și nici nu trebuie să faci mai multe cicluri de curățare pentru cazurile de murdărie solicitantă. Este exact genul de tehnologie care justifică investiția într-un astfel de gadget, pentru că pe vremuri ar fi trebuit să dai cu aspiratorul, să dai manual cu mopul și, nu de puține ori, poate să mai aspiri o dată de backup. Qrevo Edge 2 Flow le face pe toate dintr-un foc și le face bine.
Pe partea de software, aplicația Roborock este, de altfel, unul dintre motivele pentru care Qrevo Edge 2 Flow se simte atât de ușor de integrat în rutina zilnică, pentru că îți permite să controlezi aproape fiecare detaliu al curățeniei fără să transformi configurarea într-o corvoadă. Poți să fii și în pat când te joci cu setările. Din același loc, poți alege între aspirare, spălare sau aspirare urmată de spălare, reglezi puterea de aspirare, cantitatea de apă, numărul de treceri și traseul, iar SmartPlan poate prelua deciziile în locul tău și adapta automat strategia pentru fiecare cameră. Poți programa curățenia la anumite ore, gestiona mai multe hărți și etaje, configura separat comportamentul pe covoare, inclusiv aspirarea prioritară, puterea maximă și o trecere suplimentară încrucișată (insistentă), sau poți decide când robotul trebuie să intre sub mobilier și cât de agresiv să curețe marginile.
Aplicația îți arată și starea filtrului, periilor și senzorilor, controlează frecvența spălării rolei, golirea automată a prafului și uscarea acesteia în stație, iar sistemul Reactive AI poate fi ajustat în funcție de cât de prudent vrei să fie robotul în jurul obstacolelor. Dacă ai animale de companie există un meniu dedicat, cu setări pentru curățenie, mobilier specific și chiar funcții de căutare a animalului, în timp ce camera frontală poate fi folosită pentru vizualizare de la distanță după activarea funcției și a setărilor de securitate. La acestea se adaugă Pin n Go, telecomanda virtuală, partajarea robotului cu alți membri ai familiei, actualizările de firmware, conectarea la ecosistemul de case inteligente Matter și inclusiv posibilitatea de a controla manual poziția senzorului LDS și a rolei din anumite meniuri. Cu alte cuvinte, poți petrece mult timp personalizând fiecare detaliu dacă asta îți dorești, dar frumusețea sistemului este că, după ce îți definești preferințele, poți la fel de bine, să nu mai intri zile întregi în aplicație și să lași robotul să-și vadă singur de treabă.
La final, Qrevo Edge 2 Flow mi se pare genul de robot care demonstrează foarte bine cât de mult s-a mutat competiția din zona „cât de bine aspiră” spre „cât de puțin trebuie să te ocupi tu de el”. Puterea de 35.000 Pa este impresionantă, dar în utilizarea de zi cu zi mi se par mai importante combinația dintre SpiraFlow 2.0, rola alimentată permanent cu apă curată, sistemul anti-încurcare, cele două perii laterale care se pot ridica și designul de numai 8,98 centimetri cu LiDAR retractabil plus autonomia. Aș adăuga aici și un detaliu care merită menționat într-o locuință cu suprafețe mixte: înainte de a ajunge pe covor, rola se poate ridica până la 15 mm, iar Roller Shield o acoperă pentru a separa mai bine curățarea umedă de cea uscată și pentru a reduce riscul de a transfera umezeală pe suprafețele textile. Pachetul este completat de SmartPlan 3.0, controlul vocal „Hello Rocky” inclusiv în frumosul grai românesc și compatibilitatea cu Matter, Alexa, Siri și Google Home, astfel încât robotul se integrează foarte ușor într-o casă inteligentă și, după configurarea inițială, poate funcționa cu surprinzător de puține intervenții din partea ta.
Roborock Qrevo Edge 2 Flow tocmai a ajuns în magazinele din România la un preț de 4.599 de lei, fiind disponibil în acest moment atât la eMAG, cât și la Altex. Nu este puțin pentru un aspirator robot, dar după experiența cu el cred că suma trebuie pusă în contextul nivelului de autonomie pe care îl primești, timpul liber câștigat: aspiră, spală cu apă curată, își adaptează comportamentul în funcție de podea și murdărie, intră sub mobilier unde multe modele nu ajung, își spală și își usucă rola, își reumple rezervorul de apă și își golește singur praful. Cu alte cuvinte, nu îl cumperi doar pentru performanța de curățare, ci mai ales pentru timpul pe care nu îl mai pierzi tu făcând toate aceste lucruri. Dacă ai o locuință cu parchet, gresie, covoare, animale și/sau copii și vrei un robot suficient de inteligent încât să nu trebuiască supravegheat permanent, Qrevo Edge 2 Flow este unul dintre cele mai convingătoare argumente că tehnologiile care până de curând erau rezervate modelelor de top au început să coboare într-o zonă de preț mult mai ușor de justificat și, realist, de tolerat.