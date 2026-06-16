Serialul de comedie de pe Disney+ care aduce 22 de staruri în sezonul 6. Only Murders in the Building pleacă la Londra și schimbă complet ancheta

Ancheta pleacă din New York și ajunge la Londra

Sezonul 6 pornește de la finalul sezonului 5, în care Cinda Canning, rivala și inspirația inițială a trio-ului, interpretată de Tina Fey, devine noua victimă. Personajul ei, una dintre cele mai acide prezențe ale serialului, este legat de un nou mister cu parfum britanic, iar firul anchetei îi duce pe Charles, Oliver și Mabel peste Atlantic.

Mutarea la Londra este una dintre cele mai mari schimbări din istoria serialului. Only Murders in the Building a funcționat, până acum, tocmai pentru că Arconia era aproape un personaj în sine: elegantă, misterioasă, plină de vecini ciudați și secrete ascunse în apartamente luxoase. În sezonul 6, serialul riscă să piardă confortul acestei formule, dar câștigă o scenă nouă, perfectă pentru un mister inspirat de tradiția detectivilor britanici.

Alegerea Londrei nu pare întâmplătoare. Serialul a flirtat mereu cu literatura polițistă clasică, cu suspiciuni elegante, indicii ascunse și personaje care par să mintă chiar și atunci când spun adevărul. Într-un oraș asociat cu Sherlock Holmes, Agatha Christie și atmosfere gotice, sezonul 6 poate duce comedia într-o zonă mai rafinată, mai teatrală și, probabil, mai haotică.

Charles, Oliver și Mabel vor investiga moartea lui Cinda Canning, dar și misterul femeii britanice aflate în centrul ultimului caz urmărit de aceasta. Asta înseamnă că serialul nu schimbă doar decorul, ci și tipul de poveste: de la vecinii suspecți din Arconia la o rețea de personaje britanice, fiecare cu propriile motive și excentricități.

O distribuție invitată aproape absurd de mare

Marea surpriză a sezonului 6 este distribuția invitată. Only Murders in the Building a fost mereu un magnet pentru staruri, de la Sting, Amy Schumer și Matthew Broderick până la Meryl Streep, Paul Rudd, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Eugene Levy și Mel Brooks. Totuși, noul sezon pare să ducă această tradiție la un nivel aproape exagerat.

Printre noile nume anunțate se află David Tennant, Nicola Coughlan, Jim Broadbent, Jodie Whittaker, Richard Ayoade, Kathryn Hunter și Adrian Lukis. Lor li se alătură Martin Freeman, Anjana Vasan, Jamie Demetriou, Lesley Nicol, Jane Horrocks, Jennifer Saunders, Sean Teale, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard, Sharon Horgan, Derek Jacobi, Geri Halliwell-Horner și Simone Ashley.

Este o listă care pare făcută special pentru fanii televiziunii britanice. David Tennant și Jodie Whittaker vin cu bagajul Doctor Who, Nicola Coughlan este una dintre cele mai populare actrițe ale momentului după Bridgerton, Martin Freeman rămâne asociat cu Sherlock și The Office, iar Richard Ayoade poate aduce exact tipul de umor sec și bizar care se potrivește perfect cu energia serialului.