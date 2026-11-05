Dușurile reci ar putea reduce zilele de concediu medical. Ce au descoperit cercetătorii într-un experiment cu 719 persoane

Persoanele care au făcut dușuri reci au lipsit mai puțin de la serviciu

Cea mai importantă observație a cercetării a fost legată de absențele de la locul de muncă. În analiza cumulată a celor trei studii, care au inclus 719 participanți, persoanele care au făcut în mod regulat dușuri reci au raportat cu 31% mai puține zile de concediu medical decât cele care nu au adoptat acest obicei.

Diferența a fost vizibilă și în comparația cu persoanele care au preferat în principal apa caldă. Grupul care a făcut dușuri reci a raportat cu 26% mai puține zile în care s-a confruntat cu probleme de sănătate.

Rezultatele amintesc de cele ale unui studiu din 2016, care identificase o reducere de 29% a absențelor de la serviciu din cauza bolilor în rândul persoanelor care făceau dușuri reci. Cercetarea respectivă nu observase însă o scădere a numărului de zile în care participanții se simțeau bolnavi.

Noua analiză sugerează că efectul ar putea fi mai amplu decât se credea inițial, întrucât diferențele au fost observate atât în ceea ce privește zilele de boală raportate, cât și absențele de la locul de muncă.

Într-un articol științific publicat în format preprint, Lena Glaser și ceilalți cercetători susțin că rezultatele indică o posibilă reducere a pierderilor de productivitate asociate problemelor de sănătate. Lucrarea a fost trimisă spre publicare în Journal of Health Psychology.

Ce s-a schimbat în starea de bine a participanților

Experimentul a urmărit și efectele asupra stării generale de bine. Persoanele care au făcut dușuri reci au raportat o ușoară îmbunătățire a bunăstării psihologice, potrivit chestionarelor completate în timpul cercetării.

Au fost observate și indicii privind o posibilă îmbunătățire a stării fizice, însă rezultatele nu au atins pragul de semnificație statistică. Prin urmare, nu se poate afirma că dușurile reci au produs o schimbare certă în sănătatea fizică a participanților.