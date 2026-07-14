Semnal de alarmă pentru cursul valutar. BNR ar putea lua o măsură neașteptată, deși inflația scade

Există însă un risc diferit. BNR ar putea gestiona mai strict lichiditatea și ar putea organiza licitații prin care să atragă depozite de la bănci, scoțând astfel mai mulți lei din piață. O asemenea mișcare ar putea ridica rata efectivă a dobânzii peste nivelul de 5,50% al facilității de depozit.

„Acesta nu este scenariul nostru de bază și ar reflecta mai degrabă preocupări legate de cursul de schimb decât presiuni inflaționiste reînnoite”, arată analiza BCR.

Pe înțelesul tuturor, dacă există foarte mulți lei disponibili în piață, presiunile asupra cursului pot crește. Prin atragerea unei părți din acești bani, BNR poate înăspri condițiile monetare fără să majoreze oficial dobânda-cheie.

Inflația a coborât la 10,42%

Datele pentru iunie arată o ușoară îmbunătățire. Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42%, de la 10,85% în luna mai, iar rezultatul a fost puțin mai bun decât estimarea BCR și decât mediana sondajului Bloomberg, de 10,5%. Față de luna mai, prețurile de consum au crescut cu numai 0,06%. Alimentele s-au ieftinit, în medie, cu 0,44%, în special datorită prețurilor mai mici la legume, în timp ce produsele nealimentare s-au scumpit cu 0,19%, iar serviciile cu 0,49%.

Eroarea de prognoză a analiștilor BCR a venit în principal din zona alimentelor. Prețurile fructelor și legumelor au scăzut mai mult decât se anticipase.

Evoluția amintește de declarația făcută anterior de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: „Plouă în mai, ai mălai!”. Ploile din luna mai au fost urmate de o evoluție mai favorabilă a prețurilor produselor agricole.

BCR estimează o inflație de 5,9% la finalul anului

Analiștii consideră că luna mai ar fi putut reprezenta vârful inflației anuale din 2026 și se așteaptă la o încetinire mai puternică începând din iulie.

„Datele din această lună susțin opinia noastră conform căreia luna mai a marcat vârful ratei anuale a inflației pentru 2026, o decelerare bruscă urmând să înceapă probabil în iulie, pe fondul unor efecte de bază statistice favorabile. Acest lucru depinde, desigur, de absența oricăror alte șocuri semnificative neprevăzute”, arată analiza.

Prognoza BCR indică o inflație de 5,9% la sfârșitul anului 2026. Scăderea rapidă a ratei anuale în timpul verii ar urma să fie favorizată și de comparația cu perioada din 2025 în care liberalizarea prețurilor la energia electrică și majorarea unor impozite indirecte au împins prețurile în sus.