Blocurile afectate de incendii sau explozii pot intra în programul de consolidare. Actele necesare şi cum se face înscrierea
Blocurile de locuințe a căror structură a fost afectată grav de incendii, explozii sau alte accidente tehnice pot fi incluse, începând din 2026, în programul național destinat consolidării clădirilor cu risc seismic. Noile reguli stabilesc mai clar ce imobile sunt eligibile și ce documente trebuie prezentate pentru accesarea programului.
Programul de consolidare se extinde și la blocurile afectate de accidente
Normele metodologice ale Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat au fost modificate prin Ordinul nr. 710/2026, publicat în Monitorul Oficial.
Schimbările completează cadrul stabilit prin Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, act normativ care fusese modificat la finalul anului 2025. Practic, autoritățile au detaliat acum procedura prin care anumite blocuri grav avariate în urma unor accidente pot intra în program.
Până la aceste schimbări, programul era asociat în principal cu imobilele vulnerabile în cazul unui cutremur. Noile norme permit însă includerea clădirilor multietajate cu destinația principală de locuință care au fost afectate de incendii, explozii sau alte evenimente tehnice grave. Aceste blocuri pot intra în subprogramul destinat proiectării și executării lucrărilor de intervenție pentru clădirile de locuințe.
Ce înseamnă un „accident tehnic” în noile reguli
Ordinul explică și ce tipuri de evenimente pot fi luate în calcul. Autoritățile folosesc formularea „acțiuni accidentale sau accidente tehnice”, o categorie care include evenimente ce pot pune în pericol viața oamenilor și pot produce pagube materiale importante.
„Sintagma «acțiuni accidentale sau accidente tehnice» include toate categoriile de evenimente negative generatoare de riscuri pentru viața persoanelor și de pagube materiale, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, explozii generate de scurgeri de gaze, incendii etc.”, se arată în ordin.
O condiție importantă este ca evenimentul să fi necesitat intervenția autorităților responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență. Prin urmare, nu orice incident minor produs într-un apartament duce automat la includerea blocului în program. Este vorba despre evenimente suficient de grave încât să afecteze clădirea și să determine intervenția structurilor abilitate.
Cazul blocului din Rahova a grăbit schimbarea regulilor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a explicat că modificarea legislației era necesară inclusiv pentru situații precum cea a blocului din cartierul Rahova, unde structura de rezistență a imobilului a fost grav avariată în urma unei explozii.
Noile prevederi creează astfel o procedură prin care blocurile aflate în situații similare pot fi analizate și incluse în programul național de consolidare. Desigur, expertiza tehnică rămâne esențială, deoarece specialiștii trebuie să stabilească starea structurii și dacă imobilul poate fi consolidat sau este necesară demolarea.
Ce acte trebuie depuse pentru un bloc afectat de incendiu sau explozie
Documentele necesare trebuie încărcate în platforma digitală „investiții.mdlpa.ro”. Pentru blocurile afectate de accidente tehnice, dosarul trebuie să conțină o solicitare scrisă și raportul expertizei tehnice. De asemenea, este necesar și procesul-verbal întocmit în urma intervenției la accident de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
În anumite situații trebuie prezentat și raportul de audit energetic, împreună cu certificatul de performanță energetică. Aceste documente sunt necesare dacă expertiza tehnică nu recomandă demolarea clădirii, iar beneficiarii solicită o finanțare integrată care să includă și lucrări pentru creșterea performanței energetice.
Separat, organizațiile, asociațiile, fundațiile și federațiile de utilitate publică recunoscute prin lege trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu desfășoară activități de furnizare de bunuri, servicii sau lucrări pe o piață.
|Document necesar
|Cine îl întocmește sau îl emite
|Când este necesar
|Solicitarea scrisă de includere în program
|Beneficiarul eligibil sau autoritatea care depune cererea
|Este obligatorie pentru înscrierea blocului afectat de incendiu, explozie sau alt accident tehnic
|Raportul expertizei tehnice
|Un expert tehnic atestat
|Este obligatoriu pentru stabilirea stării structurii de rezistență și a lucrărilor necesare
|Procesul-verbal întocmit după intervenție
|Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau structura care a intervenit
|Este necesar pentru a dovedi producerea accidentului și intervenția autorităților
|Raportul de audit energetic
|Un auditor energetic atestat
|Este necesar dacă blocul nu trebuie demolat, iar beneficiarii solicită și finanțare pentru creșterea eficienței energetice
|Certificatul de performanță energetică
|Un auditor energetic atestat
|Se depune împreună cu auditul energetic, în cazul solicitării unei finanțări integrate
|Declarația pe propria răspundere
|Organizația, asociația, fundația sau federația solicitantă
|Este cerută numai entităților de utilitate publică, pentru a confirma că nu desfășoară activități economice pe o piață
|Încărcarea dosarului în platforma digitală
|Beneficiarul sau autoritatea responsabilă
|Toate documentele trebuie transmise prin platforma investiții.mdlpa.ro
Prin noile reguli, programul de consolidare nu mai privește exclusiv vulnerabilitatea clădirilor în fața cutremurelor, ci poate acoperi și blocurile ale căror structuri au fost grav afectate de accidente majore, dacă sunt îndeplinite condițiile și sunt prezentate documentele cerute.