Blocurile afectate de incendii sau explozii pot intra în programul de consolidare. Actele necesare şi cum se face înscrierea

Schimbările completează cadrul stabilit prin Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, act normativ care fusese modificat la finalul anului 2025. Practic, autoritățile au detaliat acum procedura prin care anumite blocuri grav avariate în urma unor accidente pot intra în program.

Până la aceste schimbări, programul era asociat în principal cu imobilele vulnerabile în cazul unui cutremur. Noile norme permit însă includerea clădirilor multietajate cu destinația principală de locuință care au fost afectate de incendii, explozii sau alte evenimente tehnice grave. Aceste blocuri pot intra în subprogramul destinat proiectării și executării lucrărilor de intervenție pentru clădirile de locuințe.

Ce înseamnă un „accident tehnic” în noile reguli

Ordinul explică și ce tipuri de evenimente pot fi luate în calcul. Autoritățile folosesc formularea „acțiuni accidentale sau accidente tehnice”, o categorie care include evenimente ce pot pune în pericol viața oamenilor și pot produce pagube materiale importante.

„Sintagma «acțiuni accidentale sau accidente tehnice» include toate categoriile de evenimente negative generatoare de riscuri pentru viața persoanelor și de pagube materiale, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, explozii generate de scurgeri de gaze, incendii etc.”, se arată în ordin.

O condiție importantă este ca evenimentul să fi necesitat intervenția autorităților responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență. Prin urmare, nu orice incident minor produs într-un apartament duce automat la includerea blocului în program. Este vorba despre evenimente suficient de grave încât să afecteze clădirea și să determine intervenția structurilor abilitate.

Cazul blocului din Rahova a grăbit schimbarea regulilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a explicat că modificarea legislației era necesară inclusiv pentru situații precum cea a blocului din cartierul Rahova, unde structura de rezistență a imobilului a fost grav avariată în urma unei explozii.

Noile prevederi creează astfel o procedură prin care blocurile aflate în situații similare pot fi analizate și incluse în programul național de consolidare. Desigur, expertiza tehnică rămâne esențială, deoarece specialiștii trebuie să stabilească starea structurii și dacă imobilul poate fi consolidat sau este necesară demolarea.

Ce acte trebuie depuse pentru un bloc afectat de incendiu sau explozie

Documentele necesare trebuie încărcate în platforma digitală „investiții.mdlpa.ro”. Pentru blocurile afectate de accidente tehnice, dosarul trebuie să conțină o solicitare scrisă și raportul expertizei tehnice. De asemenea, este necesar și procesul-verbal întocmit în urma intervenției la accident de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.