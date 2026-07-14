Câți ani trebuie să lucrezi ca infirmier sau îngrijitor pentru stagiu complet. Explicațiile Casei de Pensii

Asta înseamnă că un bărbat care a lucrat 35 de ani ca infirmier, cu contract de muncă și contribuții sociale datorate, a realizat stagiul complet contributiv. Pentru femei trebuie verificată luna și anul nașterii, deoarece în 2026 se aplică în continuare calendarul de creștere treptată a stagiului și a vârstei de pensionare prevăzut de lege. CNPP pune la dispoziție inclusiv instrumentul oficial „Când mă pot pensiona”, unde calculul se face în funcție de data nașterii și sex.

Faptul că lucrezi în spital nu înseamnă automat condiții speciale

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare în cazul angajaților din sistemul medical. Un infirmier, un îngrijitor sau un brancardier nu beneficiază automat de reducerea vârstei de pensionare doar pentru că lucrează într-un spital, într-un azil sau într-un centru de îngrijire.

Legea face diferența între locurile de muncă în condiții normale, deosebite și speciale. Pentru ca o perioadă să fie recunoscută în condiții deosebite sau speciale, locul de muncă trebuie să fi fost încadrat legal în această categorie, iar angajatorul trebuie să dețină și să poată elibera documentele necesare. Normele de aplicare prevăd că nominalizarea salariaților se face pe baza documentelor și evidențelor angajatorului, în funcție de activitatea desfășurată efectiv la locul de muncă respectiv.

De exemplu, o infirmieră care a lucrat 20 de ani într-o secție de spital nu poate considera automat că are 20 de ani lucrați în condiții speciale. Casa de Pensii verifică actele și încadrarea oficială a locului de muncă.

Exemplu concret: 30 de ani ca infirmieră nu înseamnă automat stagiu complet

Să luăm cazul unei femei care a lucrat 30 de ani ca infirmieră, fără întreruperi, într-un loc de muncă încadrat în condiții normale. Cei 30 de ani reprezintă stagiu contributiv, însă nu trebuie comparată situația sa automat cu pragul final de 35 de ani. Pentru femei, Casa de Pensii verifică Anexa nr. 5 și stabilește stagiul complet aplicabil în funcție de luna și anul nașterii.

În schimb, un bărbat care are 35 de ani de contribuții, dintre care 25 ca infirmier și 10 în alte meserii, a realizat stagiul complet. Legea nu cere ca toți cei 35 de ani să fie lucrați în aceeași profesie. Contează perioadele pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Ce perioade verifică efectiv Casa de Pensii

CNPP explică faptul că stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public. Separat, legea recunoaște și perioade asimilate sau necontributive, însă acestea nu trebuie confundate în toate situațiile cu anii contributivi efectiv lucrați.