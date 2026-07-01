Cele mai bune carduri de credit în România (2026): DAE, rate fără dobândă, comisioane și eligibilitate

Pe scurt, un card de credit este un instrument de plată care îți permite să cheltuiești în limita unui plafon aprobat de bancă, cu posibilitatea de a rambursa integral fără dobândă în perioada de grație sau în rate fără dobândă la comercianții parteneri.

Actualizat: iunie 2026

Ce face un card de credit cu adevărat bun în 2026

Criteriile de evaluare s-au schimbat față de acum câțiva ani. DAE contează, dar devine relevant doar pentru utilizatorii care nu rambursează integral lunar. Celelalte criterii care diferențiază cardurile în 2026:

ecosistemul de beneficii : cashback, puncte de loialitate, acces la rate fără dobândă

: cashback, puncte de loialitate, acces la rate fără dobândă flexibilitatea ratelor fără dobândă : la orice comerciant sau doar la parteneri, numărul maxim de rate disponibile

: la orice comerciant sau doar la parteneri, numărul maxim de rate disponibile limita de credit : relevantă pentru achiziții mari sau ca rezervă de urgență

: relevantă pentru achiziții mari sau ca rezervă de urgență perioada de grație : cu cât mai lungă, cu atât mai mult timp pentru rambursare fără costuri

: cu cât mai lungă, cu atât mai mult timp pentru rambursare fără costuri experiența digitală: gestionarea cardului, activarea ratelor și blocarea din aplicație

Eligibilitate și acte necesare pentru card de credit

Înainte să compari beneficiile, verifică dacă îndeplinești condițiile minime. BCR menționează pentru cardurile de credit vârsta 18-70 ani, venituri salariale nete de minimum 2.500 lei/lună sau pensii raportate la ANAF, iar BT indică un venit minim de 800 lei net/lună pentru Star Card. Raiffeisen menționează pentru cardul Standard vârsta 22-65 ani, venit net pe familie de minimum 510 EUR și vechime la locul de muncă de minimum 3 luni.

act de identitate valabil și rezidență/venituri acceptate în România;

venit stabil: salariu, pensie sau alte venituri acceptate de bancă;

acord de interogare ANAF sau documente justificative pentru venit, unde este cazul;

istoric bun în Biroul de Credit, fără întârzieri semnificative sau executări;

încadrare în gradul maxim de îndatorare stabilit de normele BNR și de politica băncii;

telefon și adresă de e-mail pentru verificare, aplicație mobilă și confirmarea tranzacțiilor;

pentru limite mari, banca poate solicita documente suplimentare sau relație salarială activă.

Cum aplici online pentru un card de credit

Verifici eligibilitatea minimă: vârstă, venit, vechime, istoric de credit și grad de îndatorare. Alegi cardul și citești pagina de produs plus lista de taxe/comisioane. Completezi cererea online sau în aplicație: George pentru BCR, BT Pay/site pentru STAR, Home’Bank pentru ING sau Smart Mobile/formular Raiffeisen. Semnezi acordul de verificare a veniturilor prin ANAF sau încarci documente suplimentare, dacă banca le cere. Primești oferta personalizată cu limită, DAE, costuri și condiții de rambursare. Confirmi contractul, activezi cardul digital/fizic și setezi notificări, limite și autentificare biometrică. Salvezi SECCI/contractul și verifici data scadenței, plata minimă și condițiile pentru rate fără dobândă.

Răspuns rapid

Cele mai bune carduri de credit din România în 2026 sunt emise de BCR (DAE minim ~24,98%, rate fără dobândă oriunde în lume, cashback George Moneyback), Banca Transilvania (limită până la 150.000 lei, 18 rate la 40.000+ parteneri, puncte STAR), ING Bank (fără comision emitere, 3 rate oriunde + până la 36 la parteneri) și Raiffeisen Bank (perioadă grație maximă 56 zile, cashback și puncte până la 25%). Alegerea depinde de modul în care folosești efectiv cardul.

Care card se potrivește profilului tău?

Tipul tău de utilizare Card potrivit De ce Plătești integral lunar, vrei beneficii maxime BCR cashback Moneyback + rate oriunde Cumpărături mari la parteneri locali Banca Transilvania 18 rate la 40.000+ parteneri STAR Vrei cea mai mare limită de credit Banca Transilvania până la 150.000 lei Porți sold ocazional, vrei DAE minim BCR DAE ~24,98%, cel mai mic din piață Vrei perioadă de grație maximă Raiffeisen Bank până la 56 de zile

Topul cardurilor de credit din România: ce oferă fiecare bancă

Cele mai bune carduri de credit din România în 2026 acoperă profiluri diferite de utilizatori, de la cei care rambursează integral lunar și valorizează beneficiile, până la cei care folosesc ratele fără dobândă pentru achiziții mari. Niciun card nu este optim în toate dimensiunile simultan.

BCR oferă cel mai mic DAE din piață (~24,98%) și singura opțiune de rate fără dobândă la orice comerciant din lume, avantaj unic față de concurență care limitează ratele la rețele partenere. BT compensează printr-o rețea de 40.000+ parteneri pentru rate și cea mai mare limită disponibilă. ING se diferențiază prin absența comisionului de emitere, iar Raiffeisen prin cea mai lungă perioadă de grație.