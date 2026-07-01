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ECONOMIE

Cele mai bune carduri de credit în România (2026): DAE, rate fără dobândă, comisioane și eligibilitate

Cele mai bune carduri de credit în România (2026): DAE, rate fără dobândă, comisioane și eligibilitate
Foto: GettyImages
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Acest ghid răspunde la întrebarea „care sunt cele mai bune carduri de credit în România în 2026 și cum aleg rapid între DAE, rate fără dobândă, comisioane și eligibilitate?”. Comparația este utilă pentru persoanele care vor să aplice online, să facă achiziții în rate, să evite costurile inutile sau să compare costul unui sold nerambursat.

Sunt analizate cardurile de credit BCR, Banca Transilvania, ING Bank și Raiffeisen Bank, pe baza informațiilor publice disponibile în iunie 2026: DAE/dobândă, perioadă de grație, rate fără dobândă, comisioane, limite orientative, beneficii și criterii de eligibilitate. Nu sunt incluse carduri co-branded, oferte temporare sau produse premium cu acces restricționat.

Pe scurt, un card de credit este un instrument de plată care îți permite să cheltuiești în limita unui plafon aprobat de bancă, cu posibilitatea de a rambursa integral fără dobândă în perioada de grație sau în rate fără dobândă la comercianții parteneri.

Actualizat: iunie 2026

Ce face un card de credit cu adevărat bun în 2026

Criteriile de evaluare s-au schimbat față de acum câțiva ani. DAE contează, dar devine relevant doar pentru utilizatorii care nu rambursează integral lunar. Celelalte criterii care diferențiază cardurile în 2026:

  • ecosistemul de beneficii: cashback, puncte de loialitate, acces la rate fără dobândă
  • flexibilitatea ratelor fără dobândă: la orice comerciant sau doar la parteneri, numărul maxim de rate disponibile
  • limita de credit: relevantă pentru achiziții mari sau ca rezervă de urgență
  • perioada de grație: cu cât mai lungă, cu atât mai mult timp pentru rambursare fără costuri
  • experiența digitală: gestionarea cardului, activarea ratelor și blocarea din aplicație

Eligibilitate și acte necesare pentru card de credit

Înainte să compari beneficiile, verifică dacă îndeplinești condițiile minime. BCR menționează pentru cardurile de credit vârsta 18-70 ani, venituri salariale nete de minimum 2.500 lei/lună sau pensii raportate la ANAF, iar BT indică un venit minim de 800 lei net/lună pentru Star Card. Raiffeisen menționează pentru cardul Standard vârsta 22-65 ani, venit net pe familie de minimum 510 EUR și vechime la locul de muncă de minimum 3 luni.

  • act de identitate valabil și rezidență/venituri acceptate în România;
  • venit stabil: salariu, pensie sau alte venituri acceptate de bancă;
  • acord de interogare ANAF sau documente justificative pentru venit, unde este cazul;
  • istoric bun în Biroul de Credit, fără întârzieri semnificative sau executări;
  • încadrare în gradul maxim de îndatorare stabilit de normele BNR și de politica băncii;
  • telefon și adresă de e-mail pentru verificare, aplicație mobilă și confirmarea tranzacțiilor;
  • pentru limite mari, banca poate solicita documente suplimentare sau relație salarială activă.

Cum aplici online pentru un card de credit

  1. Verifici eligibilitatea minimă: vârstă, venit, vechime, istoric de credit și grad de îndatorare.
  2. Alegi cardul și citești pagina de produs plus lista de taxe/comisioane.
  3. Completezi cererea online sau în aplicație: George pentru BCR, BT Pay/site pentru STAR, Home’Bank pentru ING sau Smart Mobile/formular Raiffeisen.
  4. Semnezi acordul de verificare a veniturilor prin ANAF sau încarci documente suplimentare, dacă banca le cere.
  5. Primești oferta personalizată cu limită, DAE, costuri și condiții de rambursare.
  6. Confirmi contractul, activezi cardul digital/fizic și setezi notificări, limite și autentificare biometrică.
  7. Salvezi SECCI/contractul și verifici data scadenței, plata minimă și condițiile pentru rate fără dobândă.

Răspuns rapid

Cele mai bune carduri de credit din România în 2026 sunt emise de BCR (DAE minim ~24,98%, rate fără dobândă oriunde în lume, cashback George Moneyback), Banca Transilvania (limită până la 150.000 lei, 18 rate la 40.000+ parteneri, puncte STAR), ING Bank (fără comision emitere, 3 rate oriunde + până la 36 la parteneri) și Raiffeisen Bank (perioadă grație maximă 56 zile, cashback și puncte până la 25%). Alegerea depinde de modul în care folosești efectiv cardul.

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Care card se potrivește profilului tău?

Tipul tău de utilizare  Card potrivit  De ce 
Plătești integral lunar, vrei beneficii maxime BCR cashback Moneyback + rate oriunde
Cumpărături mari la parteneri locali Banca Transilvania 18 rate la 40.000+ parteneri STAR
Vrei cea mai mare limită de credit Banca Transilvania până la 150.000 lei
Porți sold ocazional, vrei DAE minim BCR DAE ~24,98%, cel mai mic din piață
Vrei perioadă de grație maximă Raiffeisen Bank până la 56 de zile

Topul cardurilor de credit din România: ce oferă fiecare bancă

Cele mai bune carduri de credit din România în 2026 acoperă profiluri diferite de utilizatori, de la cei care rambursează integral lunar și valorizează beneficiile, până la cei care folosesc ratele fără dobândă pentru achiziții mari. Niciun card nu este optim în toate dimensiunile simultan.

BCR oferă cel mai mic DAE din piață (~24,98%) și singura opțiune de rate fără dobândă la orice comerciant din lume, avantaj unic față de concurență care limitează ratele la rețele partenere. BT compensează printr-o rețea de 40.000+ parteneri pentru rate și cea mai mare limită disponibilă. ING se diferențiază prin absența comisionului de emitere, iar Raiffeisen prin cea mai lungă perioadă de grație.

Metodologie

Cardurile incluse au fost evaluate pe baza informațiilor publice disponibile pe site-urile oficiale ale băncilor. Criteriile de comparație includ: DAE, dobânda zilnică, perioada de grație, opțiunile de rate fără dobândă, beneficiile principale și limita maximă de credit. Nu au fost incluse carduri co-branded sau produse disponibile exclusiv unor segmente restricționate de clienți.

Comparație top carduri de credit România (2026)

Bancă  DAE  Perioadă grație  Rate fără dobândă  Beneficii principale  Limită maximă  Sursă 
BCR ~24,98% 55 zile până la 12 rate oriunde (min. 600 lei) cashback George Moneyback, puncte beneficii 40.000 lei bcr.ro
Banca Transilvania ~26,77% 55 zile până la 18 rate la 40.000+ parteneri STAR puncte STAR până la 10% 150.000 lei bancatransilvania.ro
ING Bank 28,07% 45 zile 3 rate oriunde + până la 36 rate la parteneri produs digital, fără comision emitere 75.000 lei ing.ro
Raiffeisen Bank 32,41% 56 zile până la 6 rate oriunde + 800+ parteneri cashback, puncte până la 25% 30.000 lei raiffeisen.ro

Date actualizate la iunie 2026, preluate de pe site-urile oficiale ale băncilor.

Privite în ansamblu, ofertele din tabel ilustrează că nu există un card superior în toate dimensiunile. BCR combină cel mai mic DAE cu rate fără dobândă la orice comerciant din lume – avantaj direct pentru utilizatorii care călătoresc sau cumpără de pe platforme internaționale. Structura ratelor disponibile este: 3 rate pentru sume între 600 și 999 lei, până la 6 rate pentru 1.000 – 1.999 lei și până la 12 rate pentru 2.000 lei și peste, activabile din aplicația George, prin SMS sau Call Center. Limita de credit ajunge la 40.000 lei, iar prin programul George Moneyback clienții acumulează cashback la plățile cu cardul, indiferent de comerciant.

Cum alegi cardul potrivit în funcție de stilul tău de cheltuieli

Decizia corectă pornește de la un singur răspuns sincer: rambursezi integral în fiecare lună sau nu?

Dacă rambursezi integral lunar: DAE este irelevant. Cardul devine un instrument gratuit de plată, iar criteriul principal sunt beneficiile. BCR oferă cashback fără restricție de comerciant, BT oferă puncte STAR în cel mai extins ecosistem de parteneri din România, Raiffeisen oferă puncte până la 25% la categorii selectate.

Dacă porți sold ocazional: DAE devine criteriul principal. BCR cu DAE de ~24,98% generează cel mai mic cost al dobânzii dintre cardurile analizate. Diferența față de Raiffeisen (32,41%) poate reprezenta câteva sute de lei pe an pentru un sold mediu de 3.000–5.000 lei.

Dacă faci achiziții mari la comercianți locali parteneri: BT cu 18 rate la 40.000+ parteneri oferă cel mai extins acces la rate fără dobândă din România. ING adaugă până la 36 de rate la parteneri selectați, pentru utilizatorii cu cheltuieli concentrate în acele rețele.

Dacă ai nevoie de o limită mare ca rezervă de urgență: BT cu 150.000 lei este singura opțiune din piață cu un plafon de această dimensiune.

Limitele acestei comparații

Limitele de credit sunt individualizate în funcție de venitul și profilul financiar al solicitantului – plafonul maxim publicat nu este garantat oricărui client. Beneficiile de tip cashback și puncte de loialitate sunt condiționate de termeni specifici fiecărui program, care pot include cheltuieli minime lunare sau categorii restricționate. DAE publicat este calculat pe scenarii standard și poate diferi de costul real individual.

Piața cardurilor de credit din România în 2026 oferă opțiuni competitive pentru profiluri diferite de utilizatori. BCR conduce prin combinația dintre DAE minim și rate fără dobândă la orice comerciant global, BT prin ecosistemul de parteneri și limita maximă, Raiffeisen prin perioada de grație cea mai lungă, iar ING printr-un produs digital accesibil fără comision de emitere. Alegerea corectă se face după analiza comportamentului real de utilizare, nu după lista de beneficii din materialele promoționale.

Întrebări frecvente despre carduri de credit

Card de credit fără comision: există în România?

Există carduri sau perioade promoționale cu emitere/administrare 0 lei, dar trebuie verificat dacă gratuitatea se aplică doar cardului virtual, doar primului an sau doar anumitor pachete. ING afișează 0 lei emitere card plastic și 35 lei/an administrare, iar BCR poate avea scutiri în Programul de beneficii George.

Card de credit online: pot aplica fără drum la bancă?

Da, mai multe bănci permit aplicarea online sau inițierea cererii digital. BCR menționează aplicare direct din George, cu pași precum autentificare, acord ANAF, ofertă personalizată și livrare card.

Aprobare rapidă card de credit: ce verifică banca?

Banca verifică venitul, vechimea, gradul de îndatorare, istoricul din Biroul de Credit și documentele de identificare. Aprobarea rapidă depinde de dosarul complet și de posibilitatea verificării veniturilor prin ANAF.

Rate fără dobândă oriunde: ce înseamnă?

Înseamnă că o tranzacție eligibilă poate fi împărțită în rate fără dobândă la comercianți din afara unei rețele fixe de parteneri, dacă suma minimă și condițiile de rambursare sunt respectate. La BCR, pagina oficială menționează achiziții eligibile de minimum 600 lei.

DAE card de credit sau beneficii: ce contează mai mult?

DAE contează dacă porți sold după perioada de grație. Dacă rambursezi integral lunar, comisionul anual, perioada de grație, rata fără dobândă și beneficiile efectiv folosite sunt mai importante decât dobânda.

Surse: bcr.ro, bancatransilvania.ro, ing.ro, raiffeisen.ro, bnr.ro. Date verificate în iunie 2026.

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