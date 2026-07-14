Mulți români cumpără vinieta pentru Bulgaria, dar tot primesc amendă. Greșeala pe care o fac imediat după ce trec granița

Răspunsurile primite au arătat că situația este mai complicată decât pare. Unii șoferi au spus că au trecut prin aceeași experiență și nu au fost amendați, în timp ce alții susțin că au primit sancțiuni tocmai pentru că au cumpărat vinieta după ce au fost înregistrați de prima cameră.

Ce au pățit șoferii români care au cumpărat vinieta prea târziu

Mai mulți români au povestit că au primit un e-mail automat din partea sistemului bulgar de taxare, după ce mașina lor a fost înregistrată fără o vinietă valabilă.

Un șofer a explicat că, deși a primit notificarea, după ce a verificat cazul pe platforma oficială nu apărea nicio sumă de plată.

„Am pățit același lucru. M-a înregistrat prima cameră înainte să cumpăr vinieta. După câteva zile am primit un e-mail automat, dar când am verificat cazul pe site nu apărea nimic de plată. Probabil sistemul a înregistrat și faptul că între timp cumpărasem vinieta”, a povestit acesta.

Alți români spun însă că au avut mai puțin noroc.

„Prima cameră de vinietă este foarte aproape de graniță. Dacă treci de ea fără vinietă, riști să primești amendă”, a scris un utilizator.

Un alt șofer a relatat că, după o experiență similară, a decis să nu mai riște.

„Și noi am pățit. De atunci cumpărăm vinieta încă din România, la ultimul peco, ca să nu mai avem emoții.”

Deși experiențele sunt diferite, toate au un lucru în comun: vinieta a fost cumpărată după ce autoturismul circulase deja pe drumurile unde aceasta este obligatorie.

De ce poți primi amendă chiar dacă ai cumpărat vinieta

Potrivit informațiilor publicate de sistemul oficial BG Toll, camerele amplasate pe drumurile din Bulgaria verifică automat numerele de înmatriculare și le compară cu baza de date a vinietelor electronice.