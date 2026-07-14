Mulți români cumpără vinieta pentru Bulgaria, dar tot primesc amendă. Greșeala pe care o fac imediat după ce trec granița
Mulți români care pleacă în vacanță în Bulgaria sau tranzitează țara spre Grecia cred că pot cumpăra vinieta la câțiva kilometri după ce au trecut granița. Pentru unii șoferi, această decizie s-a transformat însă într-o amendă, iar experiențele lor au stârnit o amplă discuție pe grupurile dedicate călătoriilor.
Totul a pornit de la întrebarea unui român care a recunoscut că a circulat aproximativ 25 de kilometri în Bulgaria înainte să cumpere vinieta online. Acesta a vrut să afle dacă mai riscă să fie sancționat, după ce observase că trecuse prin mai multe camere de supraveghere.
Răspunsurile primite au arătat că situația este mai complicată decât pare. Unii șoferi au spus că au trecut prin aceeași experiență și nu au fost amendați, în timp ce alții susțin că au primit sancțiuni tocmai pentru că au cumpărat vinieta după ce au fost înregistrați de prima cameră.
Ce au pățit șoferii români care au cumpărat vinieta prea târziu
Mai mulți români au povestit că au primit un e-mail automat din partea sistemului bulgar de taxare, după ce mașina lor a fost înregistrată fără o vinietă valabilă.
Un șofer a explicat că, deși a primit notificarea, după ce a verificat cazul pe platforma oficială nu apărea nicio sumă de plată.
„Am pățit același lucru. M-a înregistrat prima cameră înainte să cumpăr vinieta. După câteva zile am primit un e-mail automat, dar când am verificat cazul pe site nu apărea nimic de plată. Probabil sistemul a înregistrat și faptul că între timp cumpărasem vinieta”, a povestit acesta.
Alți români spun însă că au avut mai puțin noroc.
„Prima cameră de vinietă este foarte aproape de graniță. Dacă treci de ea fără vinietă, riști să primești amendă”, a scris un utilizator.
Un alt șofer a relatat că, după o experiență similară, a decis să nu mai riște.
„Și noi am pățit. De atunci cumpărăm vinieta încă din România, la ultimul peco, ca să nu mai avem emoții.”
Deși experiențele sunt diferite, toate au un lucru în comun: vinieta a fost cumpărată după ce autoturismul circulase deja pe drumurile unde aceasta este obligatorie.
De ce poți primi amendă chiar dacă ai cumpărat vinieta
Potrivit informațiilor publicate de sistemul oficial BG Toll, camerele amplasate pe drumurile din Bulgaria verifică automat numerele de înmatriculare și le compară cu baza de date a vinietelor electronice.
Dacă autoturismul este înregistrat într-un moment în care nu are o vinietă valabilă, sistemul poate consemna o încălcare a regulilor privind plata taxei de drum. Cumpărarea vinietei după ce ai trecut de prima cameră nu înseamnă automat că înregistrarea inițială este anulată.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă șoferilor români să achiziționeze vinieta înainte de a circula pe drumurile pentru care aceasta este obligatorie, tocmai pentru a evita astfel de situații.
Cât este amenda dacă circuli fără vinietă în Bulgaria
Pentru autoturisme, șoferii surprinși circulând fără o vinietă electronică valabilă pot achita o taxă compensatorie de 70 de leva, echivalentul a aproximativ 36 de euro.
În cazul în care această taxă nu este achitată în condițiile prevăzute de legislația bulgară, se poate ajunge la o amendă administrativă de 300 de leva, adică aproximativ 150 de euro.
Autoritățile recomandă și verificarea atentă a datelor introduse la achiziționarea vinietei. Un număr de înmatriculare introdus greșit sau alegerea unei categorii incorecte de vehicul poate face ca vinieta să fie considerată nevalabilă, chiar dacă plata a fost efectuată.
O altă capcană despre care vorbesc șoferii: camerele Average Speed
Discuția dintre șoferi a scos la iveală și o altă problemă întâlnită tot mai des pe drumurile din Bulgaria: sistemul Average Speed.
Spre deosebire de radarele clasice, acesta nu măsoară viteza într-un singur punct, ci calculează viteza medie între două camere amplasate la distanță una de alta. Chiar dacă un șofer încetinește în dreptul unei camere, poate primi amendă dacă viteza medie pe întregul sector depășește limita legală.
„Sunt zone destul de lungi și poți uita că încă te afli în sectorul cu viteză medie. Waze te avertizează când intri și când ieși, dar trebuie să fii atent pe tot traseul”, a explicat unul dintre românii care circulă frecvent prin Bulgaria.
Pentru a evita problemele, cea mai sigură soluție este cumpărarea vinietei înainte de a intra pe drumurile cu taxă și verificarea tuturor datelor introduse la achiziție. În cazul în care există suspiciuni că autoturismul a fost înregistrat fără o vinietă valabilă, șoferii pot verifica situația pe platformele oficiale ale sistemului bulgar de taxare rutieră.