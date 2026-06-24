Se schimbă legea. Toți cei care circulă cu trotineta electrică ar putea fi obligați să poarte cască
Utilizarea trotinetelor electrice a devenit tot mai răspândită în orașele din România, iar creșterea numărului de utilizatori a adus în atenția autorităților și problema siguranței în trafic. În acest context, un proiect legislativ înregistrat recent la Senat propune modificarea actualelor reguli de circulație și introducerea unei obligații care i-ar viza pe toți cei care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice. Dacă inițiativa va fi adoptată, purtarea căștii de protecție nu va mai depinde de vârstă, ci va deveni o cerință generală pentru toți conducătorii acestor vehicule.
Parlamentarii propun obligativitatea căștii pentru toți utilizatorii de trotinete electrice
În forma actuală, Codul rutier prevede obligativitatea purtării căștii de protecție doar pentru bicicliștii cu vârsta sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă.
Noul proiect legislativ, depus de parlamentari AUR, urmărește modificarea articolului 70 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Textul propus stabilește că utilizatorii trotinetelor electrice vor fi obligați să poarte cască de protecție omologată și fixată corespunzător ori de câte ori circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă.
„Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Pentru conducătorii de trotinete electrice, purtarea căştii de protecţie, omologată şi fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice”, se precizează în proiect.
Motivele invocate pentru schimbarea legislației
Inițiatorii susțin că măsura este necesară în condițiile în care utilizatorii trotinetelor electrice sunt expuși unui risc ridicat de accidentare.
În expunerea de motive se arată că pierderea echilibrului, denivelările carosabilului, traficul aglomerat sau viteza de deplasare pot provoca accidente grave chiar și atunci când deplasările sunt scurte sau sunt efectuate la viteze reduse.
Parlamentarii atrag atenția în special asupra traumelor care pot apărea în urma unor astfel de incidente.
Potrivit acestora, printre cele mai grave consecințe se numără traumatismele cranio-cerebrale, care pot produce invaliditate permanentă sau chiar deces.
Argumentele prezentate în proiect au la bază date privind accidentele și cazurile medicale înregistrate în România în legătură cu utilizarea trotinetelor electrice.
Cifrele prezentate în susținerea proiectului
Datele citate de inițiatori și comunicate de Poliția Română indică un număr semnificativ de accidente în care au fost implicate trotinete electrice.
În primele șapte luni ale anului 2025 au fost raportate 1.525 de accidente cu trotinete electrice. În urma acestor evenimente, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte 1.618 au fost rănite.
Pe lângă statisticile privind accidentele rutiere, în expunerea de motive sunt prezentate și date referitoare la cazurile care au necesitat îngrijiri medicale.
În cursul anului 2025, un număr de 2.751 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe ca urmare a accidentelor cu trotinete electrice. Dintre acestea, peste 350 au avut nevoie de intervenții chirurgicale.
Potrivit inițiatorilor, aceste cifre reflectă amploarea fenomenului și justifică necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție pentru utilizatorii trotinetelor electrice.
Trotinetele electrice, tot mai prezente în traficul urban
Parlamentarii care au depus proiectul consideră că trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport utilizat de persoane din toate categoriile de vârstă.
În acest context, ei susțin că legislația trebuie adaptată la realitățile din trafic și la creșterea numărului de utilizatori.
Propunerea vine într-un moment în care trotinetele electrice sunt folosite frecvent pentru deplasările zilnice în marile orașe, iar prezența lor pe drumurile publice este din ce în ce mai vizibilă.
Inițiatorii proiectului apreciază că introducerea obligativității purtării căștii ar putea reprezenta o măsură suplimentară de siguranță pentru cei care aleg acest mijloc de transport.
Ce urmează pentru proiectul legislativ
În prezent, inițiativa a fost înregistrată la Senat și urmează procedura legislativă obișnuită. Proiectul va trebui să primească avizele necesare în comisiile de specialitate și să fie supus dezbaterilor parlamentare înainte de votul final.
Până la adoptarea unei eventuale modificări legislative, regulile aflate acum în vigoare rămân neschimbate.