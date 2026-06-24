Se schimbă legea. Toți cei care circulă cu trotineta electrică ar putea fi obligați să poarte cască

Noul proiect legislativ, depus de parlamentari AUR, urmărește modificarea articolului 70 alineatul (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Textul propus stabilește că utilizatorii trotinetelor electrice vor fi obligați să poarte cască de protecție omologată și fixată corespunzător ori de câte ori circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă.

„Casca de protecţie este obligatorie pentru conducătorii de biciclete cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Pentru conducătorii de trotinete electrice, purtarea căştii de protecţie, omologată şi fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice”, se precizează în proiect.

Motivele invocate pentru schimbarea legislației

Inițiatorii susțin că măsura este necesară în condițiile în care utilizatorii trotinetelor electrice sunt expuși unui risc ridicat de accidentare.

În expunerea de motive se arată că pierderea echilibrului, denivelările carosabilului, traficul aglomerat sau viteza de deplasare pot provoca accidente grave chiar și atunci când deplasările sunt scurte sau sunt efectuate la viteze reduse.

Parlamentarii atrag atenția în special asupra traumelor care pot apărea în urma unor astfel de incidente.

Potrivit acestora, printre cele mai grave consecințe se numără traumatismele cranio-cerebrale, care pot produce invaliditate permanentă sau chiar deces.

Argumentele prezentate în proiect au la bază date privind accidentele și cazurile medicale înregistrate în România în legătură cu utilizarea trotinetelor electrice.