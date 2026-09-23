Mașinile care ar putea fi interzise șoferilor începători. Cum se va calcula limita de putere

Raportul putere/masă nu se calculează prin simpla raportare la puterea exprimată în cai putere. Potrivit formei legislative publicate de Parlament, valoarea rezultă din împărțirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowați, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, așa cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare și în documentele de omologare.

Astfel, criteriul avut în vedere este unul tehnic și ține de raportul dintre performanțele motorului și greutatea mașinii. O mașină cu o masă proprie mai mică poate ajunge, prin acest calcul, să depășească limita chiar dacă puterea motorului nu este analizată separat printr-un prag exprimat în cai putere.

Ce excepții sunt prevăzute în proiect

Propunerea legislativă prevede și două situații în care șoferul cu mai puțin de doi ani de permis ar putea conduce o mașină care depășește raportul de 0,075 kW/kg. Prima excepție se aplică atunci când, în același vehicul, se află un șofer cu permis valabil pentru aceeași categorie și cu o vechime de cel puțin 10 ani.

A doua situație este legată de activitatea profesională. Mașina ar putea fi condusă dacă este utilizată exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, în timpul programului de lucru, iar șoferul poate dovedi că folosirea unui autovehicul care depășește limita face parte din atribuțiile sale de serviciu.

Prin urmare, simpla prezență a unei alte persoane în mașină nu ar fi suficientă potrivit textului propus. Excepția se referă la un titular al unui permis valabil pentru aceeași categorie, cu cel puțin 10 ani de vechime, care se află în același vehicul.

Ce sancțiuni sunt prevăzute

Proiectul introduce și prevederi referitoare la sancționarea șoferilor începători care conduc mașini ce depășesc limita stabilită. Forma legislativă prevede inclusiv o situație distinctă pentru depășirea cu cel mult 0,007 kW/kg a pragului de 0,075 kW/kg, atunci când nu se aplică excepțiile prevăzute de proiect.

Totodată, sunt prevăzute sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor stabilite pentru șoferii cu mai puțin de doi ani de permis. Propunerea nu a devenit însă lege, astfel că aceste reguli nu se aplică în prezent.