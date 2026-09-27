Schimbări importante pentru profesori. Norma debutanților ar putea fi redusă, iar gradația de merit, înlocuită cu o primă de performanță

Gradația de merit ar putea fi înlocuită cu o primă de performanță

Una dintre cele mai importante propuneri îi vizează pe profesorii care beneficiază în prezent de gradația de merit.

Programul prevede introducerea unei prime de performanță cuprinse între 10% și 20% din salariul de bază. Aceasta ar urma să fie stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ și ar putea fi acordată pentru perioade de 12 sau 24 de luni.

Există și o limită privind numărul beneficiarilor: prima ar putea ajunge la cel mult 30% dintre cadrele didactice ale unei școli. Măsura este prezentată în program ca un înlocuitor pentru actuala gradație de merit.

Așadar, dacă propunerea va fi transpusă în legislație în această formă, sistemul de recompensare a performanței profesorilor s-ar modifica substanțial, inclusiv prin mutarea deciziei la nivelul unității de învățământ.

Profesorii debutanți ar putea avea o normă didactică mai mică

O altă schimbare vizează profesorii aflați la începutul carierei.

Programul propune reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare în primii doi ani de activitate. Documentul nu precizează însă cu câte ore ar urma să fie redusă norma.

Măsura este prezentată împreună cu dezvoltarea programelor de mentorat și cu integrarea mai bună a debutanților în comunitatea profesională a școlii. Ar urma să fie operaționalizat și un sistem național pentru monitorizarea programelor de mentorat.