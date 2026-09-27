Schimbări importante pentru profesori. Norma debutanților ar putea fi redusă, iar gradația de merit, înlocuită cu o primă de performanță
Profesorii ar putea avea parte de schimbări importante în următorii ani, de la modul în care este calculată norma didactică până la acordarea recompenselor pentru performanță. Programul de guvernare 2026-2028 depus la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan propune reducerea normei pentru cadrele didactice aflate la început de carieră și înlocuirea actualei gradații de merit cu o primă acordată la nivelul fiecărei școli.
Documentul include și modificări privind plata cu ora, activitățile remediale, recrutarea profesorilor și concursurile pentru funcțiile de conducere din învățământ. Deocamdată, acestea sunt măsuri prevăzute în programul pe baza căruia premierul desemnat solicită votul Parlamentului. Pentru a produce efecte, măsurile care presupun modificarea cadrului actual vor trebui transpuse în actele normative necesare.
Gradația de merit ar putea fi înlocuită cu o primă de performanță
Una dintre cele mai importante propuneri îi vizează pe profesorii care beneficiază în prezent de gradația de merit.
Programul prevede introducerea unei prime de performanță cuprinse între 10% și 20% din salariul de bază. Aceasta ar urma să fie stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ și ar putea fi acordată pentru perioade de 12 sau 24 de luni.
Există și o limită privind numărul beneficiarilor: prima ar putea ajunge la cel mult 30% dintre cadrele didactice ale unei școli. Măsura este prezentată în program ca un înlocuitor pentru actuala gradație de merit.
Așadar, dacă propunerea va fi transpusă în legislație în această formă, sistemul de recompensare a performanței profesorilor s-ar modifica substanțial, inclusiv prin mutarea deciziei la nivelul unității de învățământ.
Profesorii debutanți ar putea avea o normă didactică mai mică
O altă schimbare vizează profesorii aflați la începutul carierei.
Programul propune reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare în primii doi ani de activitate. Documentul nu precizează însă cu câte ore ar urma să fie redusă norma.
Măsura este prezentată împreună cu dezvoltarea programelor de mentorat și cu integrarea mai bună a debutanților în comunitatea profesională a școlii. Ar urma să fie operaționalizat și un sistem național pentru monitorizarea programelor de mentorat.
Obiectivul declarat al acestor măsuri este sprijinirea profesorilor în primii ani de carieră și reducerea abandonului profesiei.
Până la 10% din normă ar putea include alte activități
Și structura normei didactice ar urma să fie regândită.
Potrivit programului, până la 10% din norma didactică de predare-învățare-evaluare ar putea include activități remediale, pregătirea elevilor pentru examene și activități pentru performanță.
În același capitol apare și actualizarea plății cu ora. Aceasta ar urma să fie realizată etapizat, însă documentul condiționează aplicarea de spațiul fiscal disponibil.
Programul nu indică, în această etapă, noile valori ale plății cu ora și nici un calendar precis pentru aplicarea modificării.
Stimulente pentru profesorii de la sate și pentru disciplinele STEM
Guvernul propus de Siegfried Mureșan își asumă și acordarea unor stimulente pentru profesorii care lucrează în mediul rural, precum și pentru cadrele didactice care predau discipline din zona știință, tehnologie, inginerie și matematică – STEM/ȘTIM.
Documentul nu detaliază deocamdată valoarea acestor stimulente sau criteriile concrete după care ar urma să fie acordate.
În paralel, recrutarea, selecția și mobilitatea personalului didactic ar urma să fie simplificate și digitalizate. Programul vorbește despre reducerea birocrației, creșterea transparenței și predictibilității și o selecție bazată pe competență și merit profesional.
Concursuri pentru directori și inspectori școlari
Schimbări sunt prevăzute și la nivelul conducerii școlilor.
Programul propune organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor de director și inspector școlar, dezvoltarea competențelor manageriale și introducerea unor evaluări periodice bazate pe indicatori măsurabili. Printre reperele menționate se află progresul elevilor, calitatea educației și dezvoltarea profesională a personalului.
Documentul include, în același timp, modernizarea managementului universitar și al institutelor de cercetare, precum și folosirea mai amplă a datelor și a indicatorilor de performanță în luarea deciziilor.
500 de burse postdoctorale în fiecare an
Programul conține măsuri și pentru tinerii care aleg o carieră universitară sau în cercetare.
Ar urma să fie finanțate anual minimum 500 de burse de cercetare postdoctorală, iar prin programul „Start în cercetare” ar urma să fie sprijiniți în fiecare an minimum 300 de noi cadre didactice universitare și cercetători titulari.
Totodată, documentul propune recompensarea diferențiată a performanței în predare, cercetare, inovare, mentorat, transfer de cunoaștere și implicare instituțională și socială.
Măsurile nu se aplică deocamdată profesorilor
Programul de guvernare a fost depus la Parlament de Siegfried Mureșan împreună cu lista miniștrilor propuși. Premierul desemnat urmează procedura parlamentară pentru obținerea votului de încredere pentru noul Cabinet.
Prin urmare, profesorilor nu li se reduce acum automat norma, iar gradația de merit nu a fost eliminată prin simpla includere a acestor măsuri în programul de guvernare.
Documentul arată direcțiile pe care viitorul Executiv își propune să le urmeze. Forma concretă, calendarul, criteriile de acordare a primei de performanță și impactul asupra normei didactice vor depinde de legislația și măsurile administrative adoptate ulterior.