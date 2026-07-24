Cât câștigă un europarlamentar comparativ cu un profesor, medic sau polițist în 2026. Comparația completă

În 2026, salariul brut lunar rămâne la 11.255,26 euro, iar după plata impozitului european și a contribuțiilor sociale, remunerația netă este de 8.772,70 euro pe lună. Statele membre pot aplica și reguli privind impozitarea națională, în funcție de legislația proprie.

La un curs de aproximativ 5,08 lei pentru un euro, salariul net înseamnă aproape 44.600 de lei pe lună, iar venitul brut depășește 57.000 de lei lunar.

Cum se compară cu salariile din România

Diferențele devin evidente atunci când salariul unui europarlamentar este comparat cu veniturile unor profesii esențiale din România.

Profesie Venit lunar aproximativ în 2026 Europarlamentar 8.772 euro net, aproximativ 44.600 lei Profesor debutant Aproximativ 5.500-6.500 lei net Profesor cu vechime și gradul I Aproximativ 8.000-10.500 lei net Medic primar din sistemul public, fără gărzi Aproximativ 12.000-18.000 lei net Polițist, în funcție de grad și vechime Aproximativ 6.500-10.000 lei net

Astfel, salariul net al unui europarlamentar poate fi de aproape șapte ori mai mare decât venitul unui profesor debutant, de patru-cinci ori mai mare decât salariul unui polițist și de aproximativ două-trei ori peste remunerația unui medic primar care nu include plata gărzilor sau alte sporuri.

De ce sunt atât de mari diferențele

Salariile europarlamentarilor nu sunt stabilite de fiecare stat membru, ci sunt plătite direct din bugetul Parlamentului European. Sistemul a fost introdus pentru ca toți membrii Parlamentului European să beneficieze de aceeași remunerație, indiferent dacă provin din România, Germania, Franța sau orice alt stat membru.

Pe lângă salariu, eurodeputații beneficiază și de indemnizații destinate acoperirii cheltuielilor generate de exercitarea mandatului, precum deplasările între statul de origine și Bruxelles sau Strasbourg, costurile de funcționare ale birourilor și fondurile destinate angajării asistenților parlamentari. Aceste sume nu reprezintă venituri personale și sunt acordate după reguli stricte stabilite de Parlamentul European.

Cum se raportează la salariul mediu din România

Pentru comparație, câștigul salarial mediu net în România era de 5.557 de lei la începutul anului 2026. Asta înseamnă că un europarlamentar câștigă într-o singură lună echivalentul a aproximativ opt salarii medii nete din România.