Cât câștigă un europarlamentar comparativ cu un profesor, medic sau polițist în 2026. Comparația completă
Salariile europarlamentarilor sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene și sunt identice pentru toți membrii Parlamentului European, indiferent de statul din care provin. În schimb, profesorii, medicii și polițiștii din România sunt plătiți potrivit grilelor salariale naționale, ceea ce face ca diferențele dintre venituri să fie considerabile. Comparând sumele valabile în 2026, un europarlamentar poate încasa într-o singură lună echivalentul mai multor salarii lunare ale unor angajați din sectorul public din România.
Ce salariu primește un europarlamentar
Potrivit Statutului deputaților în Parlamentul European, salariul unui europarlamentar este stabilit la 38,5% din salariul de bază al unui judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene.
În 2026, salariul brut lunar rămâne la 11.255,26 euro, iar după plata impozitului european și a contribuțiilor sociale, remunerația netă este de 8.772,70 euro pe lună. Statele membre pot aplica și reguli privind impozitarea națională, în funcție de legislația proprie.
La un curs de aproximativ 5,08 lei pentru un euro, salariul net înseamnă aproape 44.600 de lei pe lună, iar venitul brut depășește 57.000 de lei lunar.
Cum se compară cu salariile din România
Diferențele devin evidente atunci când salariul unui europarlamentar este comparat cu veniturile unor profesii esențiale din România.
|Profesie
|Venit lunar aproximativ în 2026
|Europarlamentar
|8.772 euro net, aproximativ 44.600 lei
|Profesor debutant
|Aproximativ 5.500-6.500 lei net
|Profesor cu vechime și gradul I
|Aproximativ 8.000-10.500 lei net
|Medic primar din sistemul public, fără gărzi
|Aproximativ 12.000-18.000 lei net
|Polițist, în funcție de grad și vechime
|Aproximativ 6.500-10.000 lei net
Astfel, salariul net al unui europarlamentar poate fi de aproape șapte ori mai mare decât venitul unui profesor debutant, de patru-cinci ori mai mare decât salariul unui polițist și de aproximativ două-trei ori peste remunerația unui medic primar care nu include plata gărzilor sau alte sporuri.
De ce sunt atât de mari diferențele
Salariile europarlamentarilor nu sunt stabilite de fiecare stat membru, ci sunt plătite direct din bugetul Parlamentului European. Sistemul a fost introdus pentru ca toți membrii Parlamentului European să beneficieze de aceeași remunerație, indiferent dacă provin din România, Germania, Franța sau orice alt stat membru.
Pe lângă salariu, eurodeputații beneficiază și de indemnizații destinate acoperirii cheltuielilor generate de exercitarea mandatului, precum deplasările între statul de origine și Bruxelles sau Strasbourg, costurile de funcționare ale birourilor și fondurile destinate angajării asistenților parlamentari. Aceste sume nu reprezintă venituri personale și sunt acordate după reguli stricte stabilite de Parlamentul European.
Cum se raportează la salariul mediu din România
Pentru comparație, câștigul salarial mediu net în România era de 5.557 de lei la începutul anului 2026. Asta înseamnă că un europarlamentar câștigă într-o singură lună echivalentul a aproximativ opt salarii medii nete din România.
Diferența este și mai mare față de angajații aflați la început de carieră în sistemul public, unde veniturile sunt considerabil sub media încasată de reprezentanții României în Parlamentul European.
Un salariu identic pentru toți eurodeputații
Indiferent de țara din care provin, toți cei 720 de membri ai Parlamentului European primesc aceeași remunerație de bază. Diferențele dintre veniturile efectiv încasate pot apărea doar în funcție de regimul fiscal aplicabil în statul de origine sau de alte obligații fiscale personale.
Prin comparație, salariile profesorilor, medicilor și polițiștilor diferă semnificativ în funcție de vechime, grad profesional, sporuri, gărzi sau funcția ocupată. Chiar și în cazul celor mai bine plătiți angajați din aceste domenii, venitul unui europarlamentar rămâne, în majoritatea situațiilor, net superior.