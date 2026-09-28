Comuna din România care are mai mulți locuitori decât zeci de orașe. De ce nu este transformată în municipiu

Dimensiunea este impresionantă pentru o comună. Spre comparație, există în România numeroase municipii cu populații mai mici. La recensământul din 2021, Făgăraș avea aproximativ 26.000 de locuitori, Sighișoara circa 23.900, iar Mediaș aproximativ 39.500.

Floreștiul nu este însă un sat obișnuit care a crescut treptat din resurse proprii. Dezvoltarea sa este strâns legată de Cluj-Napoca. Prețurile ridicate ale locuințelor din municipiu au împins o parte dintre cumpărători către localitățile apropiate, iar Florești a cunoscut o dezvoltare imobiliară extrem de rapidă.

De ce nu devine automat oraș

Aici apare una dintre confuziile frecvente. O comună nu se transformă automat în oraș atunci când depășește un anumit număr de locuitori.

Legea nr. 351/2001 stabilește clar că trecerea unei localități de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea autorităților locale și cu consultarea populației prin referendum. În plus, trebuie respectată o serie de indicatori cantitativi și calitativi privind nivelul de dezvoltare al localității.

Cu alte cuvinte, 50.000 de locuitori nu transformă Floreștiul peste noapte în oraș și cu atât mai puțin în municipiu.

În clasificarea legală, lucrurile se fac în etape. Satele reședință de comună sunt încadrate la rangul IV, orașele la rangul III, iar municipiile de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități sunt de rangul II.

Populația este doar unul dintre criterii

Pentru dobândirea statutului urban nu contează doar câți oameni locuiesc într-o localitate. Legea ia în calcul și gradul de urbanizare și dotările existente.