Șoferul unui demnitar ar putea câștiga mai mult decât un profesor debutant. Inechitățile din noua lege a salarizării
Noua lege a salarizării din sistemul public a stârnit un val de critici înainte de a fi adoptată. Sindicatele susțin că proiectul creează diferențe greu de justificat între diverse categorii de bugetari, în condițiile în care unele salarii scad, iar altele cresc considerabil. Una dintre cele mai controversate situații este cea în care un șofer al unui demnitar ar urma să încaseze un salariu mai mare decât un profesor aflat la început de carieră.
Potrivit datelor analizate de Antena 3 CNN, modificările propuse afectează diferit angajații din sănătate, educație și administrația publică.
Medici și profesori, printre cei care câștigă puțin sau chiar pierd bani
În sistemul medical, medicii primari ATI și UPU aflați la gradația 0 sunt printre cei mai afectați de noua grilă. Salariul lor net ar urma să scadă de la 13.528 de lei la 11.513 lei, ceea ce înseamnă o diminuare de 2.015 lei pe lună.
Guvernul susține că pierderea va fi compensată prin sume tranzitorii, astfel încât veniturile să nu fie diminuate. Reprezentanții medicilor privesc însă cu rezerve această soluție, având în vedere constrângerile bugetare și măsurile de reducere a cheltuielilor.
Scăderi sunt prevăzute și pentru asistenții medicali. Un asistent medical principal cu gradația 5 ar urma să piardă aproximativ 320 de lei net lunar, salariul reducându-se de la 8.433 la 8.113 lei.
Există și majorări, însă în unele cazuri acestea sunt aproape nesemnificative. Un chirurg de la Spitalul de Urgență București ar urma să primească doar 34 de lei în plus la salariu, iar un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime ar beneficia de o creștere de numai 8 lei net pe lună.
Șoferii demnitarilor și funcțiile de conducere, printre beneficiarii noii grile
În schimb, proiectul prevede majorări consistente pentru anumite categorii din administrația publică.
Un șofer angajat la Secretariatul General al Guvernului, cu peste 20 de ani vechime, câștigă în prezent aproximativ 3.100 de lei net. Până în anul 2031, salariul acestuia ar urma să ajungă la 4.517 lei net, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 1.400 de lei.
Diferențele sunt explicate prin coeficienții de salarizare stabiliți în proiect. Astfel, un șofer de la Administrația Prezidențială beneficiază de un coeficient de 1,53, ceea ce corespunde unui salariu de aproximativ 4.600 de lei. În comparație, un profesor debutant are un coeficient de 1,2 și ar urma să încaseze în jur de 4.300 de lei net. Cu alte cuvinte, potrivit noii grile, șoferul unui demnitar ar putea avea un venit mai mare decât un profesor aflat la începutul carierei.
Majorările nu se opresc aici. Președintele României ar urma să încaseze un salariu net de aproximativ 19.200 de lei, cu peste 4.300 de lei mai mult decât în prezent. Salariul premierului ar crește până la aproximativ 17.600 de lei net, iar miniștrii ar urma să primească în jur de 16.000 de lei net. Deputații și senatorii ar beneficia, la rândul lor, de majorări de peste 3.000 de lei.
Sindicatele cer retragerea proiectului
Cele cinci confederații sindicale reprezentative au anunțat suspendarea participării la consultările privind Legea salarizării și solicită retragerea proiectului.
Decizia vine după ce Curtea de Apel București a suspendat proiectul în urma unei acțiuni inițiate de Federația Sanitas. În același timp, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a continuat dialogul cu sindicatele, deși organizațiile sindicale susțin că un guvern demis prin moțiune de cenzură are atribuții limitate și nu poate continua procedura de consultare pentru un proiect de asemenea amploare.