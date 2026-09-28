Mercedes ar putea închide două fabrici din Germania. Gigantul auto avertizează că producția locală nu mai este competitivă

Mercedes pune presiune pe costurile de producție din Germania

Compania încearcă să ajungă la noi măsuri de reducere a costurilor împreună cu sindicatul IG Metall, care reprezintă mii de angajați Mercedes. Constructorul spune că are nevoie și de condiții care să permită o productivitate mai mare în Germania, într-o perioadă în care diferențele de cost față de alte țări devin tot mai greu de ignorat.

Problema nu este una apărută peste noapte. Recent, Mercedes a ajuns să compare direct costurile de producție din Germania cu cele din alte state europene. Playtech a scris că Mercedes a comparat Germania inclusiv cu România, iar costul salarial pentru o oră de muncă la Cugir ar fi, potrivit unor date prezentate conducerii, cu aproximativ 82% mai mic decât în fabricile germane.

Mercedes operează în prezent șapte fabrici pentru sisteme de propulsie în Germania și trei uzine de asamblare a vehiculelor. Schiebe nu a indicat care dintre acestea ar putea fi vizate de eventualele închideri, astfel că, pentru moment, nu există o listă oficială a locațiilor aflate în pericol.

Sindicatul IG Metall a reacționat dur la perspectiva închiderii unor uzine. Reprezentanții angajaților susțin că amenințarea cu oprirea producției nu poate reprezenta o strategie pentru viitor și avertizează că se vor opune unei abordări în care salariații sunt puși să aleagă între concesii și pierderea locurilor de muncă.

Mercedes începe să se confrunte cu aceleași probleme ca Volkswagen

Situația Mercedes seamănă tot mai mult cu cea întâlnită la Volkswagen, un alt simbol al industriei auto germane care trece printr-un amplu proces de restructurare. Grupul Volkswagen analizează reducerea drastică a capacității sale de producție din Germania, iar unele scenarii includ chiar închiderea unor fabrici în următorii ani.

Pe Playtech am scris recent despre faptul că Volkswagen ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă și pune sub semnul întrebării patru fabrici din Germania. Restructurarea face parte dintr-un plan prin care constructorul încearcă să reducă numărul angajaților, modelele, versiunile și investițiile, într-un efort de a-și diminua costurile.

Presiunile sunt asemănătoare pentru cei doi mari constructori. Costurile ridicate de producție din Germania se suprapun peste tranziția către mașinile electrice, investițiile masive necesare pentru noile tehnologii și competiția tot mai agresivă din partea producătorilor asiatici.