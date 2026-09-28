Mercedes ar putea închide două fabrici din Germania. Gigantul auto avertizează că producția locală nu mai este competitivă
Mercedes-Benz ar putea ajunge să închidă două fabrici din Germania dacă nu reușește să reducă semnificativ costurile și să îmbunătățească productivitatea. Constructorul german analizează un scenariu care ar presupune renunțarea la o uzină de asamblare și la una dedicată sistemelor de propulsie, într-un context în care industria auto europeană este presată de costuri ridicate, tarife și concurența tot mai puternică din China, potrivit Carscoops.
Michael Schiebe, șeful producției Mercedes-Benz, le-a transmis angajaților de la fabrica din Sindelfingen că obiectivul companiei rămâne păstrarea tuturor locațiilor din Germania. Mesajul a venit însă cu o condiție importantă: dacă producția locală nu poate redeveni competitivă, grupul ar putea fi nevoit să închidă două dintre unitățile sale germane.
Mercedes pune presiune pe costurile de producție din Germania
Compania încearcă să ajungă la noi măsuri de reducere a costurilor împreună cu sindicatul IG Metall, care reprezintă mii de angajați Mercedes. Constructorul spune că are nevoie și de condiții care să permită o productivitate mai mare în Germania, într-o perioadă în care diferențele de cost față de alte țări devin tot mai greu de ignorat.
Problema nu este una apărută peste noapte. Recent, Mercedes a ajuns să compare direct costurile de producție din Germania cu cele din alte state europene. Playtech a scris că Mercedes a comparat Germania inclusiv cu România, iar costul salarial pentru o oră de muncă la Cugir ar fi, potrivit unor date prezentate conducerii, cu aproximativ 82% mai mic decât în fabricile germane.
Mercedes operează în prezent șapte fabrici pentru sisteme de propulsie în Germania și trei uzine de asamblare a vehiculelor. Schiebe nu a indicat care dintre acestea ar putea fi vizate de eventualele închideri, astfel că, pentru moment, nu există o listă oficială a locațiilor aflate în pericol.
Sindicatul IG Metall a reacționat dur la perspectiva închiderii unor uzine. Reprezentanții angajaților susțin că amenințarea cu oprirea producției nu poate reprezenta o strategie pentru viitor și avertizează că se vor opune unei abordări în care salariații sunt puși să aleagă între concesii și pierderea locurilor de muncă.
Mercedes începe să se confrunte cu aceleași probleme ca Volkswagen
Situația Mercedes seamănă tot mai mult cu cea întâlnită la Volkswagen, un alt simbol al industriei auto germane care trece printr-un amplu proces de restructurare. Grupul Volkswagen analizează reducerea drastică a capacității sale de producție din Germania, iar unele scenarii includ chiar închiderea unor fabrici în următorii ani.
Pe Playtech am scris recent despre faptul că Volkswagen ar putea elimina până la 100.000 de locuri de muncă și pune sub semnul întrebării patru fabrici din Germania. Restructurarea face parte dintr-un plan prin care constructorul încearcă să reducă numărul angajaților, modelele, versiunile și investițiile, într-un efort de a-și diminua costurile.
Presiunile sunt asemănătoare pentru cei doi mari constructori. Costurile ridicate de producție din Germania se suprapun peste tranziția către mașinile electrice, investițiile masive necesare pentru noile tehnologii și competiția tot mai agresivă din partea producătorilor asiatici.
Volkswagen a început deja să își adapteze strategia, inclusiv prin dezvoltarea unor modele împreună cu parteneri chinezi. Compania încearcă astfel să reducă timpii și costurile de dezvoltare, într-o perioadă în care producătorii europeni au ajuns să învețe tot mai multe din strategia constructorilor chinezi.
China și tarifele americane complică situația Mercedes
Una dintre cele mai mari probleme pentru Mercedes vine chiar din China, o piață esențială pentru mărcile premium germane. Constructorii locali precum BYD, Geely, GAC și Changan au lansat automobile electrice și hibride cu tehnologii tot mai avansate, dar la prețuri adesea semnificativ mai mici decât cele ale rivalilor europeni.
În trimestrul al doilea din 2026, vânzările Mercedes în China au scăzut cu aproximativ 30%, potrivit datelor citate de presa internațională. Compania a înregistrat și o depreciere contabilă de aproximativ 800 de milioane de dolari legată de această piață.
Pe lângă problemele din China, tarifele impuse în Statele Unite au adăugat alte costuri. Numai în 2025, impactul acestora asupra Mercedes ar fi fost de aproximativ 1,1 miliarde de dolari.
Toate aceste elemente explică de ce discuția despre fabricile germane a devenit mult mai serioasă. Pentru Mercedes, problema nu mai ține doar de economii punctuale, ci de competitivitatea pe termen lung a producției în Germania. Compania spune că vrea să păstreze toate locațiile actuale, însă declarațiile conducerii arată clar că această promisiune depinde de reducerea costurilor și de creșterea productivității.
Dacă negocierile nu duc la rezultatele dorite, Germania s-ar putea confrunta cu încă un episod dificil pentru industria sa auto, după restructurările anunțate deja de Volkswagen.