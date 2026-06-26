Schimbare importantă la Ryanair pentru familiile cu copii. Taxa pe care compania nu o va mai percepe

Totuși, Ryanair introduce și o condiție. Locurile gratuite vor fi disponibile doar în partea din spate a aeronavei, deoarece locurile din față sunt rezervate în mod obișnuit de pasagerii care plătesc pentru alegerea acestora.

Practic, familiile nu vor mai fi nevoite să suporte costuri suplimentare doar pentru a evita situația în care copilul este repartizat separat de părinți.

Michael O’Leary: „Cu reticență”

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, nu și-a ascuns nemulțumirea față de această schimbare. El a declarat că operatorul va modifica „cu reticență acest standard al industriei”, insistând în același timp că politica aplicată până acum respecta legislația în vigoare.

Decizia vine însă într-un moment în care Autoritatea britanică pentru Concurență și Piețe (CMA) analizează dacă vechiul sistem de taxare aplicat familiilor respectă normele privind protecția consumatorilor.

Instituția a transmis că va verifica dacă noua politică este suficientă pentru respectarea legislației, iar investigația continuă.

O schimbare cerută de mulți pasageri

De-a lungul anilor, Ryanair a fost criticată de numeroși pasageri pentru faptul că părinții erau nevoiți să plătească suplimentar dacă doreau garanția că vor sta lângă copiii lor. În lipsa rezervării locurilor, sistemul putea repartiza membrii aceleiași familii în zone diferite ale aeronavei, ceea ce a generat numeroase reclamații.

Prin noua regulă, compania încearcă să reducă aceste situații, fără a renunța complet la sistemul său de taxe opționale.