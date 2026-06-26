Schimbare importantă la Ryanair pentru familiile cu copii. Taxa pe care compania nu o va mai percepe
Compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat o modificare importantă pentru pasagerii care călătoresc împreună cu copii mici. După ani de critici și presiuni din partea autorităților pentru protecția consumatorilor, operatorul irlandez va permite părinților să stea lângă copiii lor fără să mai fie obligați să plătească taxa pentru rezervarea locurilor. Schimbarea îi vizează în special pe cei care aleg cele mai ieftine bilete și nu doresc să achite suplimentar pentru selectarea locurilor în avion.
Părinții vor primi locuri gratuite lângă copii
Noua regulă prevede că adulții care călătoresc împreună cu copii mici și aleg să nu plătească rezervarea locurilor vor primi, după efectuarea check-in-ului, locuri gratuite alocate astfel încât să poată sta lângă cei mici.
Totuși, Ryanair introduce și o condiție. Locurile gratuite vor fi disponibile doar în partea din spate a aeronavei, deoarece locurile din față sunt rezervate în mod obișnuit de pasagerii care plătesc pentru alegerea acestora.
Practic, familiile nu vor mai fi nevoite să suporte costuri suplimentare doar pentru a evita situația în care copilul este repartizat separat de părinți.
Michael O’Leary: „Cu reticență”
Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, nu și-a ascuns nemulțumirea față de această schimbare. El a declarat că operatorul va modifica „cu reticență acest standard al industriei”, insistând în același timp că politica aplicată până acum respecta legislația în vigoare.
Decizia vine însă într-un moment în care Autoritatea britanică pentru Concurență și Piețe (CMA) analizează dacă vechiul sistem de taxare aplicat familiilor respectă normele privind protecția consumatorilor.
Instituția a transmis că va verifica dacă noua politică este suficientă pentru respectarea legislației, iar investigația continuă.
O schimbare cerută de mulți pasageri
De-a lungul anilor, Ryanair a fost criticată de numeroși pasageri pentru faptul că părinții erau nevoiți să plătească suplimentar dacă doreau garanția că vor sta lângă copiii lor. În lipsa rezervării locurilor, sistemul putea repartiza membrii aceleiași familii în zone diferite ale aeronavei, ceea ce a generat numeroase reclamații.
Prin noua regulă, compania încearcă să reducă aceste situații, fără a renunța complet la sistemul său de taxe opționale.
Tarifele ar putea crește spre finalul anului
Schimbarea vine într-o perioadă în care Ryanair monitorizează atent evoluția cererii pentru călătorii. Compania a precizat recent că nu se așteaptă la probleme privind alimentarea cu combustibil în această vară, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Directorul financiar Neil Sorahan a declarat că operatorul este „din ce în ce mai încrezător că nu vom vedea șocuri de ofertă în această vară”. Totuși, el i-a avertizat pe pasageri că biletele cumpărate foarte târziu ar putea deveni mai scumpe.
„Cererea este încă puternică, dar oamenii așteaptă mai mult pentru a rezerva, așa că nu avem vizibilitatea pe care o avem în mod normal pentru perioada iulie-septembrie. Rezervările făcute aproape de data zborului sunt puternice, dar dacă oamenii așteaptă mai mult, ar putea accepta tarife mai mari”, a explicat Neil Sorahan.
În prezent, Ryanair estimează că prețurile biletelor din această vară vor rămâne, în general, apropiate de cele din sezonul trecut.
Ryanair continuă să reducă zborurile în mai multe țări
În paralel cu modificarea regulilor pentru familii, compania continuă restructurarea rețelei sale europene. Pentru 2026, Ryanair a anunțat reducerea sau eliminarea mai multor rute din Germania, Spania, Franța, Belgia, Portugalia, Bosnia și Serbia, invocând în principal majorarea taxelor aeroportuare și a costurilor din aviație.
Printre aeroporturile afectate se numără Hamburg, Berlin, Köln, Memmingen, Frankfurt-Hahn, Dresda, Dortmund și Leipzig, iar în Belgia operatorul va elimina aproximativ un milion de locuri din Bruxelles și Charleroi.
În Grecia, Ryanair a decis să își retragă operațiunile de pe aeroportul din Salonic, al treilea ca mărime din țară, tot din cauza creșterii taxelor aeroportuare.
În schimb, compania intenționează să își concentreze mai multe aeronave în destinațiile unde cererea este în creștere, printre acestea numărându-se Croația, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din sud-estul Europei.