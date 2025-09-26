Ultima ora
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
26 sept. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Avion Ryanair. Sursa foto: Profimedia

Ryanair anunţă o schimbare majoră care va afecta toţi pasagerii săi, marcând trecerea completă la cărţile de îmbarcare digitale. Începând cu 12 noiembrie 2025, urcarea la bordul aeronavelor va fi permisă exclusiv pe baza cărţii de îmbarcare generate prin aplicaţia oficială MyRyanair, eliminând complet varianta clasică pe hârtie. Decizia face parte din strategia de transformare digitală a operatorului irlandez, începută de mai mulţi ani și menită să eficientizeze procesul de check-in și îmbarcare.

Tranziția complet digitală: ce presupune

Inițial, măsura trebuia să intre în vigoare pe 3 noiembrie, însă Ryanair a amânat implementarea până pe 12 noiembrie pentru a permite o tranziţie mai lină, într-o perioadă de trafic aerian mai redus.

Pasagerii nu vor mai putea descărca sau tipări biletul în format PDF; singura variantă acceptată la poarta de îmbarcare va fi cartea de îmbarcare digitală din aplicaţie.

”Această decizie a fost luată pentru a garanta clienților o tranziţie fără complicații, evitând eventualele probleme care pot apărea în timpul unei perioade de vârf a călătoriilor”, a explicat Ryanair.

Aplicaţia MyRyanair va rămâne punctul central pentru toate actualizările legate de zbor, oferind control complet asupra călătoriei direct de pe smartphone.

De ce Ryanair face această schimbare și ce avantaje aduce pasagerilor?

Potrivit Ryanair, aproape 80% dintre cei 206 milioane de pasageri ai companiei folosesc deja cartea de îmbarcare digitală, iar trecerea la un sistem 100% digital reprezintă un pas firesc.

”Industria biletelor s-a mutat aproape complet în mediul digital – festivalurile, concertele și evenimentele sportive folosesc deja de ani buni exclusiv bilete electronice.

Era momentul ca și noi să facem acest pas, pentru a oferi clienților o experiență mai inteligentă și mai sustenabilă”, a declarat Dara Brady, Chief Marketing Officer al Ryanair.

Avantajele includ reducerea consumului de hârtie, eliminarea cozilor la ghișeele de check-in și scurtarea timpilor de așteptare la porțile de îmbarcare, facilitând o experienţă mai rapidă și mai eficientă pentru călători.

Ce se întâmplă cu pasagerii fără smartphone

Trecerea completă la digital ridică întrebări privind accesibilitatea pentru pasagerii mai în vârstă sau cei fără telefon inteligent. Până acum, aceștia aveau posibilitatea de a tipări biletul acasă sau la aeroport, contra unei taxe.

Ryanair nu a anunțat o alternativă oficială pentru persoanele fără acces la tehnologie, însă specialiștii estimează că vor fi păstrate soluții de rezervă în aeroport, unde personalul ar putea genera o carte de îmbarcare fizică, probabil contra unei taxe mai mari.

Această schimbare marchează ultima etapă a transformării digitale a Ryanair, subliniind tendința globală de migrare către servicii complet digitale, menite să simplifice experiența pasagerilor și să crească sustenabilitatea operațiunilor aeriene.

