Schimbare anunțată de Ministerul Finanțelor pentru firme. Dispare o obligație legată de Registrul de evidență fiscală

Ministerul Finanțelor propune abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 870/2005 și înlocuirea lui cu un nou act normativ. Motivul invocat în referatul de aprobare este faptul că ordinul actual a fost emis în baza vechiului Cod fiscal, iar numeroasele schimbări legislative și contabile intervenite între timp impun actualizarea regulilor.

Potrivit explicațiilor oferite de instituție, noul ordin urmărește „evitarea interpretărilor” privind modul de completare a Registrului de evidență fiscală.

Dispare obligația de cumpărare a registrului de la ANAF

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute în proiect este eliminarea statutului de document cu regim special pentru Registrul de evidență fiscală.

În prezent, registrul este executat exclusiv de Compania Națională Imprimeria Națională și este distribuit contra cost prin unitățile fiscale teritoriale. Proiectul Ministerului Finanțelor elimină aceste prevederi.

Totodată, vor dispărea și obligațiile care impuneau firmelor nou-înființate sau microîntreprinderilor care deveneau plătitoare de impozit pe profit să achiziționeze registrul în termen de 30 de zile.

Prin această schimbare, Ministerul Finanțelor urmărește adaptarea evidenței fiscale la practicile actuale utilizate de companii și la sistemele informatice folosite în activitatea economică.

Registrul va putea fi ținut și în format electronic

Proiectul de ordin stabilește în mod expres că Registrul de evidență fiscală poate fi păstrat atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.