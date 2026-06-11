Schimbare anunțată de Ministerul Finanțelor pentru firme. Dispare o obligație legată de Registrul de evidență fiscală
Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de ordin care aduce modificări semnificative în ceea ce privește modul de gestionare a Registrului de evidență fiscală de către firmele plătitoare de impozit pe profit. Documentul, publicat pe 9 iunie, propune înlocuirea actualelor reguli cu un nou cadru de reglementare, adaptat schimbărilor legislative și contabile care au avut loc în ultimii ani. Una dintre cele mai importante noutăți vizează eliminarea obligației de a cumpăra registrul de la unitățile ANAF sau de a utiliza exclusiv formularele tipărite de Imprimeria Națională.
- Registrul fiscal rămâne obligatoriu, dar regulile se schimbă
- Dispare obligația de cumpărare a registrului de la ANAF
- Registrul va putea fi ținut și în format electronic
- Ce informații trebuie să conțină Registrul de evidență fiscală
- Modelul propus de Ministerul Finanțelor
- Proiectul este în consultare publică
Registrul fiscal rămâne obligatoriu, dar regulile se schimbă
Potrivit proiectului pus în dezbatere publică, contribuabilii care plătesc impozit pe profit vor avea în continuare obligația de a întocmi Registrul de evidență fiscală. Cu toate acestea, modul în care acesta va fi gestionat se modifică față de prevederile aflate în vigoare până acum.
Ministerul Finanțelor propune abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 870/2005 și înlocuirea lui cu un nou act normativ. Motivul invocat în referatul de aprobare este faptul că ordinul actual a fost emis în baza vechiului Cod fiscal, iar numeroasele schimbări legislative și contabile intervenite între timp impun actualizarea regulilor.
Potrivit explicațiilor oferite de instituție, noul ordin urmărește „evitarea interpretărilor” privind modul de completare a Registrului de evidență fiscală.
Dispare obligația de cumpărare a registrului de la ANAF
Una dintre cele mai importante modificări prevăzute în proiect este eliminarea statutului de document cu regim special pentru Registrul de evidență fiscală.
În prezent, registrul este executat exclusiv de Compania Națională Imprimeria Națională și este distribuit contra cost prin unitățile fiscale teritoriale. Proiectul Ministerului Finanțelor elimină aceste prevederi.
Totodată, vor dispărea și obligațiile care impuneau firmelor nou-înființate sau microîntreprinderilor care deveneau plătitoare de impozit pe profit să achiziționeze registrul în termen de 30 de zile.
Prin această schimbare, Ministerul Finanțelor urmărește adaptarea evidenței fiscale la practicile actuale utilizate de companii și la sistemele informatice folosite în activitatea economică.
Registrul va putea fi ținut și în format electronic
Proiectul de ordin stabilește în mod expres că Registrul de evidență fiscală poate fi păstrat atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.
Condiția este respectarea modelului și a conținutului prevăzute în anexa actului normativ.
Ministerul Finanțelor precizează că această măsură are rolul de a permite companiilor să utilizeze soluțiile informatice deja existente și să își organizeze mai eficient evidența fiscală.
Noul cadru propus este conceput pentru a fi compatibil cu regulile contabile și fiscale aplicabile în prezent.
Ce informații trebuie să conțină Registrul de evidență fiscală
Chiar dacă unele obligații administrative sunt eliminate, conținutul registrului rămâne esențial pentru calcularea și justificarea impozitului pe profit.
Conform proiectului, în document trebuie înscrise cronologic informațiile care au stat la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit declarat de contribuabil.
Registrul trebuie completat trimestrial și/sau anual, precum și pentru orice altă perioadă impozabilă, în funcție de situația concretă a fiecărei firme.
Documentul trebuie să permită identificarea și verificarea tuturor operațiunilor care au contribuit la stabilirea rezultatului fiscal pozitiv sau negativ și a impozitului pe profit declarat către ANAF.
Modelul propus de Ministerul Finanțelor
Potrivit proiectului aflat în consultare publică, modelul Registrului de evidență fiscală va include mai multe categorii de informații relevante pentru activitatea contribuabililor.
Printre acestea se numără:
- explicații privind operațiunile efectuate;
- calculul rezultatului fiscal;
- calculul impozitului pe profit;
- valoarea sumelor înregistrate;
- simbolul contului contabil în care au fost evidențiate respectivele sume.
În referatul de aprobare se precizează că registrul trebuie să evidențieze veniturile impozabile, cheltuielile efectuate în scopul activității economice, veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, deducerile fiscale și alte informații utilizate la completarea declarațiilor fiscale.
Proiectul este în consultare publică
Noile prevederi nu sunt încă aplicabile, deoarece proiectul de ordin se află în etapa de consultare publică.
Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, iar cei interesați pot analiza propunerile și pot transmite observații în cadrul procedurii de transparență decizională.
Dacă va fi adoptat în forma propusă, noul ordin va înlocui actualele reglementări și va introduce un sistem care permite atât păstrarea registrului în format tipărit, cât și în format electronic, eliminând în același timp obligația cumpărării documentului de la unitățile ANAF sau utilizarea exclusivă a formularelor tipărite de Imprimeria Națională.