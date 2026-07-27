Grevă la ANAF, Vamă și Finanțe din cauza noii legi a salarizării. Ce servicii pot fi afectate pentru români

Potrivit organizației sindicale, toate categoriile de funcționari publici pe care le reprezintă ar putea înregistra pierderi salariale estimate între 2.000 și 4.000 de lei pe lună, motiv pentru care a decis declanșarea procedurilor necesare organizării unei greve de solidaritate.

„Alianța SEDLEX își exprimă în bloc dezacordul față de adoptarea Legii Salarizării în forma sa actuală. Proiectul creează inechități profunde în sistemul bugetar și are un impact financiar negativ major asupra angajaților. Refuzăm legitimarea unui cadru legislativ strâmb și vom folosi toate pârghiile sindicale legale pentru a proteja drepturile și veniturile membrilor noștri de sindicat”, au transmis reprezentanții sindicatului.

Nemulțumirile nu sunt noi. La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, angajații din ANAF, Vamă și Ministerul Finanțelor au organizat deja proteste spontane și acțiuni sindicale împotriva proiectului de lege.

Ce este greva de solidaritate

Spre deosebire de greva generală, greva de solidaritate are un caracter limitat și este reglementată de legislația muncii. Aceasta poate fi organizată pentru susținerea revendicărilor formulate de angajații din același sector de activitate și nu poate dura mai mult de o zi. În plus, angajatorul trebuie notificat în scris cu cel puțin 48 de ore înainte de încetarea lucrului, iar decizia trebuie susținută de cel puțin 35% dintre angajații unității.

Sindicatul Sedlex a anunțat că fiecare structură afiliată va comunica separat data la care va participa la această acțiune de protest.

Ce înseamnă greva pentru cetățeni

Pentru contribuabili, efectele unei greve de solidaritate sunt, în general, mai reduse decât în cazul unei greve generale, însă pot apărea întârzieri în desfășurarea activității unor instituții.

Românii care au programări la ghișeele ANAF ar putea aștepta mai mult pentru soluționarea cererilor, eliberarea unor documente fiscale sau înregistrarea anumitor acte. De asemenea, este posibil ca timpul de răspuns la solicitările depuse online sau telefonic să fie mai mare decât în mod obișnuit.

În cazul Autorității Vamale Române, eventualele proteste pot încetini procesarea formalităților vamale, ceea ce poate afecta importurile și exporturile, precum și livrarea unor mărfuri care tranzitează frontierele.