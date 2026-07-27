Grevă la ANAF, Vamă și Finanțe din cauza noii legi a salarizării. Ce servicii pot fi afectate pentru români
Angajații din ANAF, Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română se pregătesc de o grevă de solidaritate, după ce unul dintre cele mai mari sindicate din domeniu, Sedlex, a anunțat că respinge actuala formă a noii legi a salarizării. Protestul vine într-un moment în care nemulțumirile din sectorul bugetar se extind, după ce și angajații din sănătate au declanșat acțiuni de protest, iar pentru cetățenii de rând acest lucru poate însemna întârzieri în rezolvarea unor servicii fiscale și vamale, chiar dacă activitatea instituțiilor nu va fi blocată complet.
De ce protestează angajații din ANAF, Vamă și Finanțe
Sindicatul Sedlex susține că noua lege a salarizării creează inechități importante între angajații din sistemul public și ar duce la diminuarea veniturilor pentru numeroși funcționari.
Potrivit organizației sindicale, toate categoriile de funcționari publici pe care le reprezintă ar putea înregistra pierderi salariale estimate între 2.000 și 4.000 de lei pe lună, motiv pentru care a decis declanșarea procedurilor necesare organizării unei greve de solidaritate.
„Alianța SEDLEX își exprimă în bloc dezacordul față de adoptarea Legii Salarizării în forma sa actuală. Proiectul creează inechități profunde în sistemul bugetar și are un impact financiar negativ major asupra angajaților. Refuzăm legitimarea unui cadru legislativ strâmb și vom folosi toate pârghiile sindicale legale pentru a proteja drepturile și veniturile membrilor noștri de sindicat”, au transmis reprezentanții sindicatului.
Nemulțumirile nu sunt noi. La sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, angajații din ANAF, Vamă și Ministerul Finanțelor au organizat deja proteste spontane și acțiuni sindicale împotriva proiectului de lege.
Ce este greva de solidaritate
Spre deosebire de greva generală, greva de solidaritate are un caracter limitat și este reglementată de legislația muncii. Aceasta poate fi organizată pentru susținerea revendicărilor formulate de angajații din același sector de activitate și nu poate dura mai mult de o zi. În plus, angajatorul trebuie notificat în scris cu cel puțin 48 de ore înainte de încetarea lucrului, iar decizia trebuie susținută de cel puțin 35% dintre angajații unității.
Sindicatul Sedlex a anunțat că fiecare structură afiliată va comunica separat data la care va participa la această acțiune de protest.
Ce înseamnă greva pentru cetățeni
Pentru contribuabili, efectele unei greve de solidaritate sunt, în general, mai reduse decât în cazul unei greve generale, însă pot apărea întârzieri în desfășurarea activității unor instituții.
Românii care au programări la ghișeele ANAF ar putea aștepta mai mult pentru soluționarea cererilor, eliberarea unor documente fiscale sau înregistrarea anumitor acte. De asemenea, este posibil ca timpul de răspuns la solicitările depuse online sau telefonic să fie mai mare decât în mod obișnuit.
În cazul Autorității Vamale Române, eventualele proteste pot încetini procesarea formalităților vamale, ceea ce poate afecta importurile și exporturile, precum și livrarea unor mărfuri care tranzitează frontierele.
Specialiștii arată însă că serviciile esențiale și activitățile care țin de funcționarea statului continuă, chiar și în perioada protestelor, astfel încât nu este de așteptat o blocare completă a activității instituțiilor.
Noua lege a salarizării stârnește nemulțumiri în tot sectorul bugetar
Proiectul noii legi a salarizării a generat proteste în mai multe domenii din sectorul public. Sindicatele susțin că, deși autoritățile afirmă că salariile nu vor scădea, aproximativ o treime dintre bugetari, adică peste 400.000 de angajați, ar urma să rămână cu veniturile înghețate pentru mai mulți ani, până când noile grile salariale îi vor ajunge din urmă.
În paralel cu protestele din ANAF și Finanțe, Federația Sanitas a anunțat o grevă de avertisment de două ore, urmată de grevă generală, nemulțumită de modul în care proiectul tratează personalul din sănătate și asistență socială.
„Vom continua protestele până când Guvernul va relua dialogul și va prezenta un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse”, au transmis reprezentanții Sanitas.
Astfel, noua lege a salarizării riscă să devină unul dintre cele mai tensionate subiecte ale toamnei, în condițiile în care tot mai multe categorii de bugetari amenință cu proteste și solicită modificarea proiectului înainte ca acesta să intre în vigoare.