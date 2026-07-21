Cum poți deveni asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât trebuie să plătești pentru CASS
Românii care nu au un contract de muncă și nu obțin venituri pentru care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pot deveni asigurați în sistemul public printr-o procedură prevăzută de Codul fiscal. Aceasta poate fi urmată în orice moment al anului, iar după depunerea documentelor și îndeplinirea obligațiilor fiscale, persoana dobândește calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni. În același timp, legislația stabilește clar cât trebuie achitat în 2026, cine poate opta pentru această variantă și ce servicii medicale sunt incluse.
- Cine poate deveni asigurat dacă nu are venituri
- Ce trebuie făcut pentru a obține calitatea de asigurat
- Cât trebuie plătit pentru CASS în 2026
- Cât timp este valabilă asigurarea și ce servicii sunt incluse
- Plata CASS nu înseamnă automat și concedii medicale
- Cine este asigurat fără să plătească direct contribuția
Cine poate deveni asigurat dacă nu are venituri
Nu toate persoanele fără loc de muncă sunt automat asigurate în sistemul public de sănătate. Codul fiscal prevede că această opțiune este disponibilă celor care nu realizează venituri și care nu beneficiază deja de asigurare printr-o altă prevedere legală.
Este vorba despre persoanele care nu sunt angajate, nu sunt pensionare și nu se află într-una dintre categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Prin plata CASS și depunerea declarației necesare, acestea dobândesc calitatea de asigurat și pot beneficia de serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Procedura poate fi urmată în orice perioadă a anului, fără a exista un interval limitat pentru depunerea documentelor.
Ce trebuie făcut pentru a obține calitatea de asigurat
Pentru a intra în sistemul public de sănătate, persoana interesată trebuie să depună Declarația unică (D212) la ANAF, prin care își exprimă opțiunea de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Documentul poate fi transmis prin Spațiul Privat Virtual (SPV), dar și prin serviciul „Depunere declarații” disponibil pe portalul e-guvernare.ro, folosind un certificat digital calificat. Totodată, declarația poate fi depusă și în format tipărit, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin poștă, cu confirmare de primire.
Platforma SPV le oferă contribuabililor posibilitatea de a transmite declarații fiscale, de a consulta obligațiile de plată, de a primi documente emise de administrația fiscală și de a achita taxele fără deplasarea la ghișeu.
Cât trebuie plătit pentru CASS în 2026
Valoarea contribuției este stabilită de Codul fiscal și se calculează în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la începutul anului pentru care este exercitată opțiunea.
Reprezentanții ANAF au explicat modul de calcul al contribuției:
„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv. Prin urmare, din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe țară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează”, au precizat reprezentanții ANAF pentru Digi24.ro.
Majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie 2026 nu modifică valoarea contribuției datorate pentru acest an.
În 2026, salariul minim brut valabil la 1 ianuarie este de 4.050 de lei. Baza de calcul este reprezentată de șase salarii minime brute, adică 24.300 de lei, iar contribuția datorată este de 10%, ceea ce înseamnă 2.430 de lei.
Această sumă acoperă o perioadă de asigurare de 12 luni.
Cât timp este valabilă asigurarea și ce servicii sunt incluse
După depunerea Declarației unice și îndeplinirea obligațiilor fiscale, persoana dobândește calitatea de asigurat pentru 12 luni, calculate de la data transmiterii formularului și nu până la finalul anului calendaristic.
La expirarea acestei perioade, cei care între timp nu au devenit asigurați prin salariu, pensie sau o altă situație prevăzută de lege pot opta din nou pentru plata contribuției.
În situația în care, după depunerea declarației, persoana ajunge în cursul aceluiași an într-o categorie exceptată de la plata CASS, contribuția deja datorată nu se recalculează.
Calitatea de asigurat oferă acces la pachetul de servicii medicale acordate în sistemul public, în condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 și de Contractul-cadru al CNAS. Acesta include consultații la medicul de familie și la medicii specialiști, analize și investigații medicale decontate, tratamente, spitalizare în unitățile aflate în contract cu CNAS și medicamente compensate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Plata CASS nu înseamnă automat și concedii medicale
Achitarea contribuției pentru asigurarea de sănătate oferă acces la serviciile medicale din sistemul public, însă nu conferă automat dreptul la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
Persoanele fără venituri care doresc să beneficieze și de concedii medicale plătite trebuie să încheie un contract distinct de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență.
Pentru această formă de asigurare se plătește o contribuție lunară de 1%. Venitul înscris în contract este reprezentat de venitul lunar sau de media lunară a venitului declarat pentru plata CASS și nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară și nici mai mare de trei ori această valoare.
Cine este asigurat fără să plătească direct contribuția
Legea prevede și categorii de persoane care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata directă a CASS.
Printre acestea se află copiii până la 18 ani, tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care urmează o formă de învățământ și nu realizează venituri, inclusiv elevii, ucenicii, studenții și doctoranzii. De aceleași prevederi beneficiază și tinerii proveniți din sistemul de protecție specială a copilului până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
Tot fără plata contribuției sunt asigurate femeile însărcinate sau lăuzele, persoanele încadrate într-un grad de handicap, pensionarii cu venituri lunare de până la 3.000 de lei, pacienții incluși în programele naționale de sănătate pentru tratamentul afecțiunilor oncologice care nu realizează venituri, persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate sau în arest preventiv, victimele traficului de persoane în perioada prevăzută de lege, voluntarii din serviciile de urgență voluntare care activează pe baza unui contract de voluntariat și donatorii de celule stem hematopoietice, care beneficiază de această facilitate timp de 10 ani de la donare.