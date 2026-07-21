Cum poți deveni asigurat la sănătate dacă nu ai un loc de muncă. Cât trebuie să plătești pentru CASS

Este vorba despre persoanele care nu sunt angajate, nu sunt pensionare și nu se află într-una dintre categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Prin plata CASS și depunerea declarației necesare, acestea dobândesc calitatea de asigurat și pot beneficia de serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Procedura poate fi urmată în orice perioadă a anului, fără a exista un interval limitat pentru depunerea documentelor.

Ce trebuie făcut pentru a obține calitatea de asigurat

Pentru a intra în sistemul public de sănătate, persoana interesată trebuie să depună Declarația unică (D212) la ANAF, prin care își exprimă opțiunea de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Documentul poate fi transmis prin Spațiul Privat Virtual (SPV), dar și prin serviciul „Depunere declarații” disponibil pe portalul e-guvernare.ro, folosind un certificat digital calificat. Totodată, declarația poate fi depusă și în format tipărit, fie direct la registratura organului fiscal, fie prin poștă, cu confirmare de primire.

Platforma SPV le oferă contribuabililor posibilitatea de a transmite declarații fiscale, de a consulta obligațiile de plată, de a primi documente emise de administrația fiscală și de a achita taxele fără deplasarea la ghișeu.

Cât trebuie plătit pentru CASS în 2026

Valoarea contribuției este stabilită de Codul fiscal și se calculează în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la începutul anului pentru care este exercitată opțiunea.

Reprezentanții ANAF au explicat modul de calcul al contribuției: