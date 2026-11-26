De la antrenarea sistemelor de inteligență artificială pentru mașini autonome până la conservarea patrimoniului cultural și realizarea unor producții cinematografice, instrumentele dezvoltate pentru jocurile video contribuie la transformarea unor industrii aparent fără legătură cu gamingul.

Într-o analiză publicată de The Conversation pe 25 noiembrie 2026, Carlo Harvey, profesor de arte digitale la Manchester Metropolitan University, explică modul în care aceste tehnologii îi ajută pe cercetători, ingineri și cineaști să înțeleagă și să reproducă lumea reală.

Cum a fost folosit GTA 5 pentru dezvoltarea mașinilor autonome

Unul dintre cele mai interesante exemple de utilizare a jocurilor video în cercetarea științifică provine chiar din universul Grand Theft Auto. În 2016, o echipă de cercetători americani și germani a utilizat imagini din GTA 5 pentru antrenarea unor sisteme de inteligență artificială capabile să recunoască drumuri, automobile, clădiri și alte elemente ale mediului urban.

Într-un studiu intitulat „Playing for Data: Ground Truth from Computer Games”, cercetătorii au demonstrat că informațiile existente în joc puteau fi utilizate pentru etichetarea a aproximativ 25.000 de imagini în doar 49 de ore. Realizarea manuală a unei asemenea sarcini, folosind fotografii din lumea reală, ar fi presupus un efort mult mai mare.

Metoda este relevantă inclusiv pentru dezvoltarea mașinilor autonome, ale căror sisteme trebuie să învețe să identifice pietoni, vehicule, indicatoare rutiere și obstacole în numeroase scenarii de trafic.

Nivelul de realism pe care l-am remarcat și în cadrul materialului hands-on GTA VI, realizat de Playtech pe PS5 Pro, ilustrează progresele înregistrate de mediile virtuale și potențialul acestora pentru viitoare proiecte de cercetare.

Tehnologia jocurilor video ajută la conservarea patrimoniului cultural și la dezvoltarea roboților

Motoarele grafice reprezintă platformele software pe baza cărora sunt construite jocurile video. Rockstar utilizează propriul motor, Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), în timp ce Unity și Unreal Engine sunt folosite pe scară largă inclusiv în afara industriei gamingului.

Carlo Harvey oferă exemplul unui proiect la care a participat, dedicat conservării tradiției săriturilor în apă de pe celebrul pod din Mostar, Bosnia și Herțegovina. Cercetătorii au reconstruit locul în realitate virtuală, utilizând Unity, oferindu-le participanților posibilitatea de a explora împrejurimile și chiar de a experimenta o săritură simulată de pe pod.

Într-un alt proiect, specialiștii au reconstituit acustica unei biserici bizantine din Cipru, utilizând tehnici de procesare audio întâlnite în jocurile video. Astfel, vizitatorii virtuali puteau experimenta nu doar aspectul clădirii, ci și modul în care sunetul se propagă în interiorul acesteia.

Aplicațiile se extind și în domeniul roboticii. Cercetătorii au antrenat un sistem de inteligență artificială să controleze un braț robotic virtual, transferând ulterior mișcările învățate către un dispozitiv fizic realizat prin imprimare 3D.

Această metodă, cunoscută drept „sim-to-real”, permite testarea repetată a unor scenarii fără riscul deteriorării echipamentelor fizice. Tehnologia poate fi utilizată inclusiv pentru antrenarea dronelor care trebuie să navigheze prin păduri sau clădiri avariate.

Există însă și limitări. Mediile digitale nu reproduc întotdeauna cu exactitate comportamentul lumii fizice, motiv pentru care testarea în condiții reale rămâne indispensabilă.

Cum a schimbat tehnologia din gaming industria cinematografică

Un exemplu reprezentativ pentru impactul motoarelor grafice asupra cinematografiei este serialul Disney+ The Mandalorian, din universul Star Wars.

Echipa de producție a utilizat Unreal Engine pentru a genera decoruri digitale afișate pe ecrane LED de mari dimensiuni, amplasate în jurul actorilor și al elementelor fizice de decor.

Spre deosebire de filmările tradiționale realizate în fața unui ecran verde, această tehnologie permite actorilor și regizorilor să vadă mediul virtual chiar în timpul filmărilor. Totodată, iluminarea generată de ecrane contribuie la obținerea unor reflexii și umbre mai naturale.

Așa cum Playtech a explicat anterior într-un material despre tehnologia utilizată pentru realizarea serialului The Mandalorian, metoda schimbă inclusiv modul în care sunt planificate scenele și reduce, în anumite situații, necesitatea deplasărilor în locații îndepărtate.

Producția virtuală le oferă cineaștilor posibilitatea de a modifica decorurile, condițiile de iluminare și perspectivele camerei fără reconstruirea integrală a platourilor de filmare.

Dincolo de succesul comercial al GTA 6, progresul tehnologic ilustrat de jocul Rockstar reflectă o transformare mai amplă. Industria gamingului a devenit o sursă de inovație pentru domenii care, până nu demult, aveau puține legături cu divertismentul digital.

Lumile virtuale nu mai sunt doar spații în care oamenii evadează din realitate, ci și instrumente prin intermediul cărora cercetătorii, inginerii și artiștii pot înțelege, testa și transforma realitatea însăși.