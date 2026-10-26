Săptămâna în stil grecesc revine la Lidl: de la tzatziki și ulei de măsline la baclava și miere de cimbru
Gusturile de neuitat ale Greciei revin la Lidl într-o săptămână dedicată specialităților marca Eridanous, cu produse pentru o masă inspirată de tradițiile grecești, de la aperitive și ingrediente pentru felurile principale până la desert.
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie, Săptămâna în stil grecesc, una dintre cele mai populare săptămâni tematice din magazinele Lidl, aduce la raft tzatziki, măsline Kalamata, brânză Halloumi, ulei de măsline extravirgin, plăcinte cu spanac și brânză, dar și deserturi precum baclavaua, halvaua cu fistic sau rahatul în stil grecesc. Sunt „Legendele gustului” care te poartă prin aromele Greciei, au cea mai bună calitate, beneficiază de reduceri de până la 33% și știi că merită să le pui în coșul de cumpărături.
Începe masa în stil grecesc cu măsline, tzatziki și brânzeturi
O masă inspirată de bucătăria grecească poate începe cu un platou în stil grecesc care să cuprindă:
- tzatziki cu ulei de măsline extravirgin, la 9,99 lei (250 g), sau tzatziki simplu, la 11,99 lei (500 g);
- pastă de măsline cu brânză feta și ierburi, la 8,99 lei (190 g) sau kalamon / verzi, la 3,99 lei (180 g) cu 33% reducere cu Lidl Plus;
- brânză Halloumi, cu chilli sau cu busuioc, la 14,99 lei (225 g);
- telemea cuburi în stil grecesc, la 15,99 lei (350 g).
Oferta include și nelipsitele măsline, iar la Lidl găsești mai multe sortimente din care poți alege:
- măsline verzi umplute cu usturoi sau migdale, la 9,99 lei (200 g);
- măsline negre cu sâmburi, la 7,99 lei (500 g), cu 20% reducere prin Lidl Plus;
- măsline marinate verzi și kalamon, la 16,99 lei (500 g);
- măsline Kalamata fără sâmburi, la 7,99 lei (160 g), cu 20% reducere prin Lidl Plus.
Iar pentru salate și alte preparate, oferta Lidl include, bineînțeles, ulei de măsline extravirgin D.O.P., disponibil în două variante: cu origine Creta, la 32,99 lei (500 ml), respectiv cu origine Kalamata, la 45,99 lei (750 ml).
De la plăcinte la souvlaki, pentru o masă cu gust de Grecia
Pentru o masă mai consistentă, Săptămâna grecească aduce și preparate pe care le poți combina ușor într-un prânz sau o cină, printre care:
- plăcintă grecească cu carne, la 20,49 lei (850 g), cu 14% reducere prin Lidl Plus;
- plăcintă rulată cu spanac și brânză, la 16,99 lei (1 kg), cu 15% reducere prin Lidl Plus;
- mini rulouri cu bacon și brânză Graviera, la 8,99 lei (500 g), cu 25% reducere prin Lidl Plus;
- roșii și ardei umpluți cu orez și cartofi, la 12,49 lei (400 g), cu 16% reducere prin Lidl Plus.
Pentru gustări sau pentru a completa masa, mai găsești chifteluțe umplute în stil grecesc, la 16,99 lei (280 g), dar și mini pateuri cu brânză oregano și susan, la 12,99 lei (1 kg), cu 18% reducere prin Lidl Plus.
La final, ceva dulce: baclava, halva sau miere de cimbru
Iar dacă masa grecească nu poate fi completă fără ceva dulce, Săoferta include atât deserturi cunoscute, cât și câteva specialități de încercat:
- baclava în sirop, la 19,49 lei (440 g), cu 15% reducere prin Lidl Plus;
- bougatsa cu cremă de vanilie, la 8,99 lei (450 g), cu 30% reducere prin Lidl Plus sau bougatsa cu vanilie și ciocolată, la 16,99 lei (450 g), cu 15% reducere prin Lidl Plus;
- halva cu fistic, 10,99 lei (250 g);
- rahat în stil grecesc, la 8,99 lei (400 g);
- miere de cimbru din Insulele Egee, la 21,99 lei (450 g).
Descoperă oferta completă din Săptămâna în stil grecesc de la Lidl, aici.
*Adevertorial