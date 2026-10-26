Săptămâna în stil grecesc revine la Lidl: de la tzatziki și ulei de măsline la baclava și miere de cimbru

Începe masa în stil grecesc cu măsline, tzatziki și brânzeturi

O masă inspirată de bucătăria grecească poate începe cu un platou în stil grecesc care să cuprindă:

tzatziki cu ulei de măsline extravirgin, la 9,99 lei (250 g), sau tzatziki simplu, la 11,99 lei (500 g);

pastă de măsline cu brânză feta și ierburi, la 8,99 lei (190 g) sau kalamon / verzi, la 3,99 lei (180 g) cu 33% reducere cu Lidl Plus;

brânză Halloumi, cu chilli sau cu busuioc, la 14,99 lei (225 g);

telemea cuburi în stil grecesc, la 15,99 lei (350 g).

Oferta include și nelipsitele măsline, iar la Lidl găsești mai multe sortimente din care poți alege:

măsline verzi umplute cu usturoi sau migdale, la 9,99 lei (200 g);

măsline negre cu sâmburi, la 7,99 lei (500 g), cu 20% reducere prin Lidl Plus;

măsline marinate verzi și kalamon, la 16,99 lei (500 g);

măsline Kalamata fără sâmburi, la 7,99 lei (160 g), cu 20% reducere prin Lidl Plus.

Iar pentru salate și alte preparate, oferta Lidl include, bineînțeles, ulei de măsline extravirgin D.O.P., disponibil în două variante: cu origine Creta, la 32,99 lei (500 ml), respectiv cu origine Kalamata, la 45,99 lei (750 ml).

De la plăcinte la souvlaki, pentru o masă cu gust de Grecia

Pentru o masă mai consistentă, Săptămâna grecească aduce și preparate pe care le poți combina ușor într-un prânz sau o cină, printre care:

plăcintă grecească cu carne, la 20,49 lei (850 g), cu 14% reducere prin Lidl Plus;

plăcintă rulată cu spanac și brânză, la 16,99 lei (1 kg), cu 15% reducere prin Lidl Plus;

mini rulouri cu bacon și brânză Graviera, la 8,99 lei (500 g), cu 25% reducere prin Lidl Plus;

roșii și ardei umpluți cu orez și cartofi, la 12,49 lei (400 g), cu 16% reducere prin Lidl Plus.

Pentru gustări sau pentru a completa masa, mai găsești chifteluțe umplute în stil grecesc, la 16,99 lei (280 g), dar și mini pateuri cu brânză oregano și susan, la 12,99 lei (1 kg), cu 18% reducere prin Lidl Plus.

La final, ceva dulce: baclava, halva sau miere de cimbru

Iar dacă masa grecească nu poate fi completă fără ceva dulce, Săoferta include atât deserturi cunoscute, cât și câteva specialități de încercat:

baclava în sirop, la 19,49 lei (440 g), cu 15% reducere prin Lidl Plus;

bougatsa cu cremă de vanilie, la 8,99 lei (450 g), cu 30% reducere prin Lidl Plus sau bougatsa cu vanilie și ciocolată, la 16,99 lei (450 g), cu 15% reducere prin Lidl Plus;

halva cu fistic, 10,99 lei (250 g);

rahat în stil grecesc, la 8,99 lei (400 g);

miere de cimbru din Insulele Egee, la 21,99 lei (450 g).

Descoperă oferta completă din Săptămâna în stil grecesc de la Lidl, aici.