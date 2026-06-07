Samsung vrea ca AI-ul să-ți conducă viața de zi cu zi. Telefonul, ceasul și frigiderul devin asistenții tăi personali

Ce face, de fapt, AI-ul Samsung

Un exemplu este Antioxidant Index de pe Galaxy Watch8, funcție care măsoară nivelul carotenoidelor din piele după ce utilizatorul apasă degetul pe senzorul ceasului timp de câteva secunde. Datele pot fi folosite apoi în Samsung Health pentru recomandări legate de alimentație.

Frigiderul Bespoke AI intră și el în scenariu prin AI Food Manager, care poate urmări ingredientele și sugera rețete pe baza alimentelor disponibile. Pentru posesorii de câini, funcția Now Brief se poate conecta cu Pet Care din SmartThings și poate aminti când animalul trebuie scos la plimbare, inclusiv cu detalii despre traseu și durată.

Telefonul ca protecție pentru familie

Samsung pune accent și pe funcția Call Screening, gândită să ajute mai ales persoanele în vârstă să evite apelurile nedorite sau tentativele de fraudă telefonică. Este un unghi util, mai ales într-o perioadă în care escrocheriile prin telefon și voce falsificată devin tot mai credibile.

Această direcție se leagă de ceea ce am văzut deja în zona Galaxy AI pe telefoanele Samsung, unde inteligența artificială nu mai este doar o funcție separată, ci o parte integrată în experiența de utilizare. La fel, noile gadgeturi încearcă să construiască un viitor în care tehnologia lucrează mai discret în fundal.

Ajutor real sau ecosistem care te ține captiv?

Partea interesantă este că toate aceste funcții funcționează cel mai bine împreună. Ceasul, telefonul, frigiderul, aplicația Samsung Health și SmartThings formează un ecosistem. Pentru utilizator, asta poate însemna confort. Pentru Samsung, înseamnă și un motiv în plus să rămâi în lumea sa de produse.

Campania este prietenoasă și promite o viață mai simplă, dar miza comercială este clară: AI-ul devine liantul dintre dispozitive. Iar dacă telefonul îți filtrează apelurile, ceasul îți urmărește stilul de viață și frigiderul îți propune cina, Samsung nu mai vinde doar gadgeturi, ci o rutină întreagă construită în jurul inteligenței artificiale.