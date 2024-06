În 2024, noile gadgeturi imaginează un viitor fără ecran la telefoane: Cum arată dispozitivele viitorului

În lumea gadgeturilor, anul 2024 a adus inovații remarcabile care promit să schimbe relația noastră cu ecranele. Deși marii producători de tehnologie lansează în mod obișnuit noi telefoane, ceasuri inteligente, laptopuri și tablete anual sau semianual, anul acesta a adus câteva premiere interesante.

O privire critică asupra viitorului fără ecrane

Apple și Samsung, cei mai mari producători de smartphone-uri din lume, au extins aria de activitate în categorii noi. Apple a lansat ochelarii săi de realitate mixtă, Vision Pro, în timp ce gigantul tehnologic sud-coreean a anunțat Galaxy Ring, un tracker de wellness purtat pe deget. În același timp, startup-urile Rabbit și Humane AI au generat multă atenție cu gadgeturile lor alimentate de inteligență artificială, care necesită dicteul comenzilor către agenți portabili AI, în loc să derulăm pe ecrane.

Ce au în comun Apple Vision Pro, Samsung Galaxy Ring, Rabbit R1 și Humane AI Pin? La prima vedere, nu prea mult. Cu toate acestea, toate aceste gadgeturi împărtășesc un obiectiv comun: să schimbe modul în care interacționăm cu ecranele.

Vision Pro de la Apple își propune să extindă aplicațiile dincolo de limitele unui ecran fizic. Galaxy Ring de la Samsung, deși nu este primul din acest gen, vrea să monitorizeze starea de wellness fără distragerea atenției prin intermediul unui display miniatural pe încheietura mâinii. Tanto Rabbit, cât și Humane sunt pe o misiune de a demonstra că nu ai nevoie să deschizi aplicații pentru a rezolva lucrurile rapid.

Dispozitivele viitorului

Toate aceste gadgeturi au ambiții mari și sunt întâmpinate cu doze mari de scepticism.

Vision Pro de la Apple, cu un preț ridicat de 3,500 de dolari, este inaccesibil pentru majoritatea oamenilor, iar nu există încă multe aplicații optimizate pentru el. Produsele Rabbit și Humane nu par pregătite pentru utilizarea zilnică. Galaxy Ring de la Samsung nu a fost încă lansat. Cu toate acestea, toate sugerează o viitor în care am putea petrece mai puțin timp apăsând și derulând pe dispozitivele mici din buzunar.

Aceasta este cea mai mare întrebare pe care am avut-o după ce am încercat atât Humane AI Pin, cât și Rabbit R1. Deși am fost intrigat de ideea unui agent AI de dimensiunea palmelor care ar putea să-mi salveze timpul, în starea actuală niciunul dintre dispozitive nu oferă o experiență superioară celei a smartphone-ului.

Inovații tehnologice în 2024: Gadgeturi care redefinesc interacțiunea cu ecranele

