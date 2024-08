REVIEW Samsung Galaxy Z Flip6 – probabil cel mai bun telefon pliabil, dar departe de a fi perfect. Cât de mult te salvează inteligența artificială, Galaxy AI

Samsung, la fel ca Apple, Xiaomi, Huawei, realme, Google și cam orice alt producător de smartphone-uri îți vine în minte, își actualizează anual telefoanele de vârf din portofoliu. Rareori, noile iterații vin cu upgrade-uri fabuloase de design, putere de procesare sau funcționalitate efectivă. Absența schimbărilor radicale a ajuns să fie supranumită upgrade incremental, iar în cazul Galaxy Z Flip6 niciodată nu s-a potrivit mai bine această formulă.

Ca idee, ”incremental” este o referință matematică și poate fi explicată ușor într-un șir de forma 1, 2, 3, 4, 5. Aici, incrementul, diferența dintre valorile succesive din șir, este 1, nu 2, 3 sau 10. Așa și noul Z Flip6. Vorbim de un upgrade și sunt multe de povestit. Acesta este unul dintre cele mai bune smartphone-uri de pe piață pe segmentul său, dar dacă ai în buzunar un Z Flip5, ești bine, poți să aștepți modelul de anul viitor. Dacă ești fascinat de toate eforturile pe care Samsung le-a făcut în ultimii ani cu Galaxy AI, îți recomand de asemenea cu inima deschisă pliabilul incredibil de similar de anul trecut pentru că ai acces la aceleași funcții prin intermediul actualizării de firmware de acum câteva luni, după cum am detaliat aici – Galaxy AI pe ”vechile” telefoane și tablete Samsung: cum au devenit mai deștepte Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5 și Tab S9 cu inteligență artificială. Trecând peste aceste detalii de context, putem merge mai departe cu acest review la Samsung Galaxy Z Flip6.

Cât de similare sunt Galaxy Z Flip6 și Z Flip5

Testez de mulți ani telefoane și deși mi-am format o opinie vizavi de faptul că cele mai interesante inovații sau schimbări importante sunt introduse anual în zona de 2500 – 3500 de lei, cu inima deschisă, abia aștept un telefon scump care să-mi taie din nou respirația ca în urmă cu un deceniu sau chiar mai bine. În cazul Galaxy Z Flip6, o ”investiție” de aproximativ 6.000 de lei în varianta de 256GB sau 6.600 de lei cu 512GB de memorie internă, din primele momente, am simțit similaritățile evidente cu modelul de acum un an. Vizual, poți vedea în imaginea de mai sus că nu s-a schimbat mare lucru de la un an la altul. Ca sentiment general, ai putea spune că marginile sunt un pic mai ascuțite, față de acum un an când erau mai rotunjite. Din acest punct de vedere, mă încântă mai mult noul design, dar acesta este un detaliu de finețe. Dacă îl pui într-o husă, șansele să simți orice fel de diferență între Z Flip5 și Z Flip6 sunt infime spre inexistente.

Samsung insistă în materialele de marketing că noul Flip este ”mai compact și mai atrăgător” și nu minte sub nicio formă, doar că acel ”mai compact” se referă la o diferență de 0,2 milimetri când este pliat, atât. Este diferența de la 15,1 milimetri la 14,9 milimetri în favoarea noului pliabil. În rest, după cum se poate vedea și în tabelul de mai jos, nu s-a schimbat nimic. Greutatea și dimensiunile sunt identice până la ultimul gram și milimetru. Ecranul este semnificativ mai luminos și se simte acest lucru în soare puternic, de la un maxim de 1750 de niți acum un an, la 2600 de niți în prezent. În rest, vorbim tot de un AMOLED de 120Hz. Ecranul exterior este neschimbat. Una din camere este de 50MP, față de acum un an când ambele erau de 12 megapixeli, wide și ultrawide. Conectica este neschimbată, la fel și posibilitățile de încărcare ale bateriei. Autonomia a avut de câștigat prin saltul de la 3700 mAh la 4000 mAh, dar în timp ce HUAWEI Pura 70 Ultra se încarcă cu 100W și multe alte telefoane mult mai ieftine au trecut de pragul de 50W, Samsung își limitează vârfurile de gamă la 25W cu fir și 15W wireless. De exemplu, OnePlus Nord 4, un smartphone de aproximativ 2500 de lei, se încarcă cu 100W și ajunge, conform producătorului, la 100% în 28 de minute. Pe de altă parte, Galaxy Z Flip6 ajunge la 50% după 30 de minute la priză. Nu mai insist pe faptul că ambele smartphone-uri menționate, HUAWEI și OnePlus, vin cu încărcător de priză în pachet, iar Samsung, la fel ca Apple, a renunțat de mulți ani la această practică și te pune la cheltuială suplimentară.

REVIEW Samsung Galaxy Z Flip6 – performanță

În cazul noului Galaxy Z Flip6, erau previzibile niște salturi importante de performanță brută datorită cantității suplimentare de memorie RAM, 12GB în loc de 8GB standard, un procesor mai nou Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 2 și un GPU Adreno 750 față de Adreno 740. Ca de fiecare dată, am apelat la suita mea uzuală de teste cu PCMark, 3DMark, Geekbench, AnTuTu și câteva teste pe bază de AI. Insist pe faptul că am rulat toate testele de mai multe ori și mai jos voi menționa valoarea cea mai mare pe care am obținut-o. În condiții normale, acest detaliu nu este foarte relevant, deoarece variațiile între iterații ale aceluiași test ar trebui să fie insignifiante spre inexistente, dar voi detalia la final de ce nu este cazul aici.

În 3DMark Steel Nomad Light am obținut 1654 de puncte. În Solar Bay din același benchmark, rezultatul a fost de 7289 de puncte, iar în Wild Life Extreme, vorbim de 3887 de puncte. În PCMark, rezultatul a fost de 16.441 de puncte defalcat pe Web Browsing 3.0 – 12.597 de puncte, Video Editing 3.0 – 8.144 de puncte, Writing 3.0 – 22.467 de puncte, Photo Editing 3.0 – 30.655 de puncte, Data Manipulation 3.0 – 17.002 puncte. În testul de procesor din Geekbench 6.0, scorul single core a fost de 1.971 de puncte, iar în multi-core a sărit la 6.343 de puncte. În testul de GPU OpenCL din același benchmark, rezultatul final a fost de 13.655 de puncte. În Geekbench AI, am obținut 1.785 de puncte în Single Precision, 1.849 în Half Precision și 2.293 de puncte în Quantized Score. În AI Benchmark, rezultatul a fost de 3.142 de puncte. În cea mai recentă versiune de AnTuTu 10, am obținut 1.436.634 puncte, defalcat pe CPU – 396.991, GPU – 489.691, MEM – 286.637, UX – 263.315 cu o fluctuație de temperatură între 39,4 și 45,2 grade Celsius și un consum de baterie de 6%.

PCMark integrează și un test de autonomie a bateriei, un mix de editare foto video, navigare pe internet, redare de conținut multimedia și aplicații office. Pe acesta l-am rulat după ce am dus luminozitatea Galaxy Z Flip6 la 50% și am dezactivat ajustarea automată a luminozității ecranului în funcție de lumina ambientală. La final, am obținut un total de 15 ore și 17 minute de utilizare intensă departe de priză. Cu această valoare, poți sta liniștit că este aproape imposibil să-i termini bateria pe parcursul unei zile de utilizare în condiții normale și sunt câteva șanse să prinzi chiar două zile fără să-l încarci, deși o astfel de performanță necesită un pic de discernământ.

Deși sub nicio formă acesta nu este promovat ca un smartphone de gaming, nu am ezitat să fac mai multe sesiuni de Call of Duty, unul dintre cele mai pretențioase jocuri de mobil deja de câțiva ani. În mod previzibil, am început prin descărcarea tuturor pachetelor de texturi de înaltă rezoluție și am activat setările de grafică Ultra sau Max, pentru a mă asigura că solicit la maxim abilitățile hardware ale dispozitivului. Atât pe hărți uzuale de multiplayer, cât și pe cele de warzone semnificativ mai mari, experiența a fost impecabilă în orice moment. Jocul arată și se comportă fără cusur. Acesta este și motivul pentru care am ieșit pe primul loc în mai multe sesiuni, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus. Aș menționa totuși că nu m-am jucat mai mult de 15 – 20 de minute fără pauză, dar sunt optimist că în orice joc ar trebui să fii mulțumit de experiență pusă la dispoziție de Galaxy Z Flip6.

Acum că am lămurit acest aspect, iar valorile de mai sus ar trebui să te ajute să faci o comparație cu propriul smartphone, având în vedere că toate benchmark-urile utilizate sunt gratuite, rămâne să insist pe partea problematică a ecuației. Spre deosebire de aproape orice smartphone pe care l-am testat, Galaxy Z Flip6 vine la pachet cu variații fabuloase de performanță în teste, vorbim de variații cuantificabile, ușor măsurabile, cărora le asociezi niște cifre exacte. Menționez că am actualizat sistemul de operare la ultima versiune, niciodată nu am rulat un test cu telefonul conectat la priză și, înainte de fiecare test, am și închis și deschis telefonul complet, cu shutdown.

Din păcate, după cum se poate vedea și în rezultatele de mai sus, diferențele de la o rulare a testului la următoarea sunt uimitoare într-un mod negativ. În același test, în aceleași condiții, la temperatura ambientală a camerei, nu în soare, am obținut 1.527 de puncte și 4.727 de puncte. În Solar Bay Stress Test, prăbușirea a fost de la 8.230 la 2.886 de puncte. În Steel Nomad Light Stress Test vorbim de o scădere de la 1.136 de puncte până la 723 de puncte.

Insist, variații în astfel de teste de la o rulare la alta sunt normale și previzibile. După un timp, orice telefon se încălzește și, pentru a-și proteja hardware-ul pe termen lung diminuează puterea de procesare a sistemului. Așa ar trebui să fie. Fluctuații de peste 50% însă nu sunt normale sub nicio formă. Ca idee, am rulat Steel Nomad Light Stress Test pe Galaxy Z Fold6, un smartphone cu procesor identic, iar scorul maxim a fost de 1066 de puncte, în timp ce scorul minim a ajuns la 1028 de puncte, cu temperaturi între 40 și 42 de grade. În Solar Bay Stress Test, pe același Z Fold6, variația a fost și mai mică, de la 5.631 la 4.163, stabilitate 73,9%, iar în Wild Life Extreme Stress Test a variat între 3.214 și 2.491 / stabilitate 77,5%, cu mențiunea că testele pe Fold le-am rulat pe ecranul interior cu telefonul deschis. În orice caz, aceasta este o particularitate care trebuie avută în vedere în cazul în care vă jucați mult pe telefon. În utilizare normală, este improbabil ca toate detaliile tehnice de mai sus să vă afecteze la vreun nivel.

Nu-mi dau seama dacă este o problemă de răcire, de software, de hardware sau o problemă cu 3DMark, dar fluctuații de rezultate am avut în toate testele, chiar dacă, după cum se poate vedea și în AnTuTu, temperatura dispozitivului nu prea a sărit de 45 de grade în momente de utilizare intensă.

REVIEW Samsung Galaxy Z Flip6 – abilități de captură

În 2024, Samsung insistă foarte mult pe abilitățile telefoanelor sale alimentate de inteligență artificială. Indiferent ce opinie ai de AI, sunt foarte multe situații în care s-ar putea să facă minuni într-un mod pozitiv, mai ales pe partea de foto, cu o condiție foarte importantă. Trebuie să accepți că în momentul în care intră în horă AI-ul, există o șansă ca ceea ce vezi pe ecranul telefonului sau ceea ce urmează să postezi pe Facebook sau Instagram nu este 100% conform cu realitatea.

Ca să înțelegi mai bine la ce mă refer, aruncă o privire pe imaginea de mai sus. Pentru un moment, atunci când imortalizezi un cadru cu noul Samsung, în galeria telefonului ajunge imaginea pe care ai făcut-o, cea ”reală”. După o secundă sau două, rămâne fotografia procesată cu inteligență artificială fără niciun fel de intervenție in partea ta. Aceasta din urmă se vede în stânga. Obiectiv, rezultatul este impresionant și cât se poate de realist, chiar dacă pare să incorporeze un fel de aură luminoasă în jurul elementelor, o strălucire nenaturală. Pentru mulți, rezultatul va fi uimitor într-un mod cât se poate de pozitiv, dacă faci însă o comparație cu imaginea originală, nealterată din captura de ecran cu galeria, este însă evident că distanța dintre cele două nu este neglijabilă pentru toți. Efectul este evident și la zoom digital 4X, dar, în mod previzibil, într-o măsură mai mică, mai discretă. Pentru AI pe partea de foto, Samsung a integrat în telefon un procesor dedicat intitulat ProVisual Engine.

Dacă faci fotografii cu modul portret, mai ales de aproape, în condiții bune de lumină naturală, rezultatul este, în opinia mea, foarte bun. Separația de fundal este corectă și realistă, cu o foarte discretă încețoșare eronată pe la câteva fire din construcția florii de mai sus pe fundal. În prim-plan, detaliile arată foarte bine.

Pe de altă parte, același ”portet” apelat în mișcare pentru pisica de mai sus, deși face din nou o treabă bună în separația elementelor de fundal și realizarea unui degrade plăcut de încețoșare pe plăcile de ciment, din păcate, e departe de a fi impecabil la stabilizarea obiectivului central. Deși de la distanță s-ar putea să fii tentat să crezi că pisica este clară, nu trebuie să faci zoom prea mult pentru a vedea că nu este în focus în cea mai mare parte a ei. Ochii sunt încețoșați, iar mustățile sunt aproape indescifrabile, deși nu vorbim de zoom, că să putem da vina pe distanță.

Pe de altă parte, în cazul unei fotografii normale, fără setări suplimentare, la zoom 1X, acuratețea culorilor este foarte bună, obiectivul central este clar în focus, expunerea este corectă, imaginea finală este frumoasă. Vorbim de o imagine care arată foarte, foarte bine. Chiar dacă este un nivel discret de încețoșare în planul doi, este naturală și normală, inclusiv pe coadă animalului de companie și pe ghiveciul de lemn.

În condiții de lumină scăzută, la o expunere de până la 4 secunde, rezultatul este, din nou, surprinzător de bun. Atâta timp cât ai un fir de lumină undeva, te poți aștepta la rezultate impresionante. Expunerea este corectă, acuratețea cromatică este respectată, claritatea este foarte bună, chiar dacă imaginea de mai sus cu pivnița s-a imortalizat aproape în întuneric.

În privința abilităților de captură video, după cum se poate vedea în testul de mai sus la rezoluție 4K cu 60 de cadre pe secundă, chiar și din mână, stabilitatea este foarte bună, detaliile sunt generoase, cromatica este plăcută, fără artefacte pe întreaga suprafață a cadrului. Sunetul este de asemenea foarte bun și se vede clar că tranziția, atunci când faci zoom pe anumite elemente, se realizează natural. Elementele din fundal ajung în focus în prim plan foarte bine, iar în momentul în care am orientat telefonul către soare, expunerea s-a adaptat imediat, fără să-mi ”ardă” întregul cadru.

REVIEW – Samsung Galaxy Z Flip6 – Experiență de utilizare și concluzie

Cel mai nou Flip este departe de a fi un upgrade uimitor comparativ cu generația de acum un an, mai ales în contextul în care funcțiile bazate pe inteligență artificială funcționează la fel de bine și pe modelul de acum un an, după actualizarea de software pentru Z Flip5. Dacă întregul univers Galaxy AI este străin pentru tine, printre funcțiile de care poți profita inclusiv pe noul Galaxy Z Flip6 se numără posibilitatea de a încercui un element dintr-o pagină de internet pentru a-l căuta pe Google, text sau foto. Poți traduce în timp real conversații când efectuezi apeluri telefonice, cu mențiunea importantă că nu știe limba română. Tot fără suport pentru limba noastră, există funcția de transcriere a conversațiilor sau a conferințelor înregistrate cu aplicația de reportofon. Când navighezi pe internet, poți obține rapid sinteze ale unor articole stufoase sau traduceri într-un timp foarte scurt. Toate acestea și multe altele funcționează aproape perfect de fiecare dată și, probabil, vor fi și mai impresionante sau utile când vor suporta română.

În ceea ce privește utilitatea ecranului exterior, dincolo de ceas sau dată, acesta suportă widgeturi, îți afișează notificările și te ajută să continui conversații începute cu telefonul deschis prin intermediul inteligenței artificiale cu Chat Assist. Practic, îți sunt sugerate răspunsuri contextuale la discuție, în funcție de ce s-a scris înainte. Nu poți face orice pe telefon cu ecranul închis, dar poți face surprinzător de multe, inclusiv să suni o serie de contacte favorite, să scrii rapid pe o tastatură confortabilă, te bucuri de faptul că ai totuși un telefon compact.

Una peste alta, acesta este un telefon scump care se vede și se aude impecabil. Se utilizează foarte confortabil cu o singură mână, mai ales dacă ai mâna un pic mai mare, la fel ca mine. Ecranul foarte luminos, chiar și cu un compromis pe partea de autonomie când îl luminezi la maxim, niciodată nu s-a văzut mai bine în soare. Este o bucurie să-l folosești. Timpul de răspuns este inexistent în aproape orice scenariu de utilizare îți vine în minte, iar pliul din mijlocul ecranului (unde se închide) este invizibil în 99% din timp, indiferent de unghi. Acesta s-ar putea să fie unul dintre cele mai importante progrese comparativ cu primele generații de pliabile de la Samsung.

Este un telefon pe care îl scoți cu mândrie pe masă și pentru mulți s-ar putea să fie suficient. Minusurile detaliate mai sus, în opinia mea, nu sunt neglijabile, dar dacă ai o fixație pentru investiția într-un pliabil de tip ”flip phone”, acesta s-ar putea să fie cel mai rapid de pe piață. Chiar și fanii Samsung cred însă că și-ar fi dorit un salt mai remarcabil de design și funcționalitate de la o generație la alta. Pe de altă parte, având în vedere selfie-urile virale de la Olimpiada de la Paris realizate cu acest telefon, ar putea fi suficient de bine ancorat în mentalul colectiv încât să nu mai conteze altceva.