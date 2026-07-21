Ce spun autoritățile despre petrolierul care arde în Marea Neagră. Există vreun risc pentru turiști?

Autoritatea Navală Română afirmă că, în acest moment, nu există un astfel de pericol. Instituția precizează că poziția navei și condițiile existente nu indică riscuri pentru populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoral.

„Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, a transmis Autoritatea Navală Română.

Instituția a anunțat că monitorizarea continuă împreună cu celelalte structuri implicate în planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.

Reprezentanții Autorității Navale Române au subliniat și faptul că protejarea echipelor de intervenție rămâne prioritară pe durata desfășurării operațiunilor.

„Autoritatea Navală Română, împreună cu forțe aparținând celorlalte ministere semnatare ale planului național de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare urmăresc situația. Reamintim că în timpul unei acțiuni, siguranța echipelor de intervenție este primordială”, se arată în comunicatul instituției.

Echipajul a fost evacuat, iar trei marinari au ajuns la spital

În urma incendiului produs la bordul petrolierului, întregul echipaj a fost evacuat.

Nava avea la bord 17 membri ai echipajului, iar autoritățile au anunțat că toți au fost salvați. Trei dintre marinari au suferit răni și au fost transportați la spitalul din Tulcea pentru îngrijiri medicale.

Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), continuă să coordoneze monitorizarea incidentului în colaborare cu toate instituțiile implicate.

Potrivit informațiilor transmise, autoritățile române au fost alertate imediat după miezul nopții.