Ce spun autoritățile despre petrolierul care arde în Marea Neagră. Există vreun risc pentru turiști?
Autoritățile române au transmis noi informații despre petrolierul Gas Lisbon, cuprins de flăcări în largul Mării Negre, în apropierea litoralului românesc. În timp ce operațiunea de monitorizare continuă, reprezentanții Autorității Navale Române dau asigurări că incidentul nu pune în pericol turiștii, populația sau activitățile desfășurate pe litoral. Totodată, instituțiile implicate urmăresc evoluția situației și cooperează pentru gestionarea evenimentului.
Autoritățile spun că nu există risc pentru turiști sau pentru litoral
După apariția informațiilor privind incendiul izbucnit la bordul petrolierului Gas Lisbon, una dintre principalele întrebări a fost dacă incidentul poate afecta litoralul românesc sau persoanele aflate în stațiuni.
Autoritatea Navală Română afirmă că, în acest moment, nu există un astfel de pericol. Instituția precizează că poziția navei și condițiile existente nu indică riscuri pentru populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoral.
„Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, a transmis Autoritatea Navală Română.
Instituția a anunțat că monitorizarea continuă împreună cu celelalte structuri implicate în planul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.
Reprezentanții Autorității Navale Române au subliniat și faptul că protejarea echipelor de intervenție rămâne prioritară pe durata desfășurării operațiunilor.
„Autoritatea Navală Română, împreună cu forțe aparținând celorlalte ministere semnatare ale planului național de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare urmăresc situația. Reamintim că în timpul unei acțiuni, siguranța echipelor de intervenție este primordială”, se arată în comunicatul instituției.
Echipajul a fost evacuat, iar trei marinari au ajuns la spital
În urma incendiului produs la bordul petrolierului, întregul echipaj a fost evacuat.
Nava avea la bord 17 membri ai echipajului, iar autoritățile au anunțat că toți au fost salvați. Trei dintre marinari au suferit răni și au fost transportați la spitalul din Tulcea pentru îngrijiri medicale.
Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), continuă să coordoneze monitorizarea incidentului în colaborare cu toate instituțiile implicate.
Potrivit informațiilor transmise, autoritățile române au fost alertate imediat după miezul nopții.
„În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanța (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorității Navale Române, a fost alertat de către nava Gas Lisbon, sub pavilion Liberia, că se află în dificultate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată, atât prin mesaje radio, cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe”, a transmis instituția.
Ce se știe despre petrolierul implicat în incident
Nava Gas Lisbon, care navighează sub pavilion liberian, transporta aproape 4.000 de tone de propan în momentul producerii incidentului.
Incendiul a izbucnit în noaptea de luni spre marți, după o explozie produsă la bord, în timp ce petrolierul naviga în largul litoralului românesc, în apropiere de Sulina.
Conform datelor furnizate de platforma de monitorizare Marine Traffic, nava plecase din portul Alexandria (Egipt) în data de 16 iulie. Destinația declarată era Sulina, unde urma să ajungă în dimineața zilei de 21 iulie, la ora 5.
Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.
Șeful statului a precizat că petrolierul se afla în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României și se îndrepta către Reni (Ucraina).
Nicușor Dan: „Instituțiile statului sunt în alertă”
În cursul dimineții, președintele României a transmis că instituțiile statului desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului.
„Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a declarat Nicușor Dan.
În paralel, autoritățile continuă să urmărească evoluția situației în Marea Neagră, iar până în acest moment mesajul oficial transmis este că incendiul de la bordul petrolierului Gas Lisbon nu reprezintă un risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.