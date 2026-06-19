Descoperire uriașă lângă Stonehenge: arheologii au găsit „prototipul” monumentului vechi de 5.000 de ani

Structura care ar fi precedat Stonehenge cu 500 de ani

Echipa de arheologi de la Wessex Archaeology susține că noua structură este cu aproximativ 500 de ani mai veche decât Stonehenge. Asta înseamnă că oamenii din neolitic ar fi folosit deja acest spațiu pentru ritualuri, observații solare sau adunări importante înainte ca monumentul de piatră să fie ridicat în forma care l-a făcut celebru în întreaga lume.

Situl nu a oferit doar urmele celor doi stâlpi. Cercetătorii au descoperit și fragmente de ceramică, oase de animale și un cuțit rar, în formă de disc, elemente care sugerează că locul nu era unul oarecare. Aceste obiecte indică o activitate umană intensă și ar putea arăta că zona era folosită pentru ceremonii, întâlniri comunitare sau practici religioase legate de ciclurile solare.

Descoperirea a fost coordonată de arheologul Phil Harding, cunoscut în Marea Britanie pentru aparițiile sale în seria „Time Team”. La 76 de ani, Harding a descris această descoperire drept momentul cel mai important al carierei sale, subliniind că asemenea oportunități apar extrem de rar în viața unui arheolog.

Primele săpături au fost realizate între 2015 și 2017, însă rezultatele au avut nevoie de ani întregi de analiză și testare înainte de a putea fi prezentate public. Zona a fost investigată în cadrul unor lucrări arheologice legate de un program al Ministerului britanic al Apărării, întrucât Bulford se află într-o regiune unde există infrastructură militară importantă.

De ce contează alinierea cu solstițiile

Stonehenge este asociat de mult timp cu mișcările soarelui, iar una dintre cele mai acceptate interpretări este că monumentul a funcționat ca un templu sau spațiu ceremonial construit în raport cu solstițiile. La solstițiul de vară, soarele răsare într-un punct precis al ansamblului, iar la solstițiul de iarnă, apusul este la fel de important pentru orientarea monumentului.

Faptul că structura de la Bulford pare să urmeze aceeași logică, dar într-o formă mai simplă și mai veche, îi face pe cercetători să creadă că oamenii din zonă experimentau deja cu astfel de alinieri înainte de ridicarea cercului de piatră. Cu alte cuvinte, Stonehenge nu ar fi apărut dintr-o dată, ci ar putea fi rezultatul unei tradiții ritualice și astronomice mai vechi.

Această ipoteză este importantă pentru că mută atenția de la monumentul propriu-zis la peisajul mai larg din jurul său. Salisbury Plain nu era doar locul unde a fost construit Stonehenge, ci un spațiu sacru, folosit de comunități timp de generații. Descoperirea de la Bulford arată că oamenii se adunau acolo pentru a marca momente-cheie ale anului cu mult înainte ca pietrele uriașe să fie așezate în forma cunoscută astăzi.