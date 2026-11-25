Modelul conservator păstrează titularizarea și concursul național, dar introduce trasee diferențiate pentru profesorii care vor să devină experți la clasă, mentori sau coordonatori curriculari. Intervalul salarial propus este de 6.800–13.000 de lei brut lunar.

Scenariul echilibrat acordă școlilor mai multă autonomie în administrarea personalului și propune un sistem mixt de recrutare. Include bugete individuale pentru dezvoltare profesională și salarii între 7.000 și 14.500 de lei brut.

Varianta curajoasă prevede o licență profesională națională și recrutare la nivelul școlii sau al consorțiului, pe baza unui cadru legal expres. Salariile propuse în acest scenariu sunt cuprinse între 7.500 și 16.000 de lei brut lunar.

„Un principiu important a fost un portofoliu de diverse scenarii pentru școli care ar putea fi interesate de un model de carieră didactică. Un scenariu conservator, un scenariu echilibrat și un scenariu curajos, astfel încât să avem o plajă largă de opțiuni”, a explicat Marian Staș, potrivit Adevărul.

Documentul prevede protejarea drepturilor dobândite, criterii publice de selecție, evaluatori externi și posibilitatea contestării deciziilor. Renunțarea la un anumit mecanism de titularizare este tratată separat de existența contractelor pe durată nedeterminată pentru posturile permanente.

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Cum ar fi evaluați profesorii și cine ar putea avansa

Promovarea ar urma să țină cont de competențele demonstrate, de activitatea profesională și de responsabilitățile asumate. Evaluarea propusă include portofoliul profesorului, proiectarea lecțiilor, formarea, inovarea, mentoratul și contribuția la dezvoltarea școlii.

Progresul elevilor ar fi analizat în contextul în care aceștia învață. Rezultatele lor nu ar urma să fie folosite mecanic pentru sancționarea profesorilor.