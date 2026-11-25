Salarii de până la 16.000 de lei brut și stagii sabatice pentru profesori. Ce prevede reforma propusă de Marian Staș
Profesorii ar putea avansa profesional fără să renunțe la predare, ar avea acces la stagii sabatice și ar primi salarii diferențiate în funcție de competențe și responsabilități, potrivit unui proiect elaborat de expertul în educație Marian Staș. Planul pentru perioada 2026–2031 propune trei modele de carieră, cu salarii de până la 16.000 de lei brut lunar. Inițiativa are nevoie de consultare, asumare politică și finanțare pentru a putea fi testată în școli.
Trei modele de carieră, cu salarii și reguli diferite
Proiectul pornește de la trei scenarii, denumite conservator, echilibrat și curajos. Acestea propun grade diferite de autonomie pentru școli, mecanisme de recrutare și posibilități de dezvoltare profesională.
Modelul conservator păstrează titularizarea și concursul național, dar introduce trasee diferențiate pentru profesorii care vor să devină experți la clasă, mentori sau coordonatori curriculari. Intervalul salarial propus este de 6.800–13.000 de lei brut lunar.
Scenariul echilibrat acordă școlilor mai multă autonomie în administrarea personalului și propune un sistem mixt de recrutare. Include bugete individuale pentru dezvoltare profesională și salarii între 7.000 și 14.500 de lei brut.
Varianta curajoasă prevede o licență profesională națională și recrutare la nivelul școlii sau al consorțiului, pe baza unui cadru legal expres. Salariile propuse în acest scenariu sunt cuprinse între 7.500 și 16.000 de lei brut lunar.
„Un principiu important a fost un portofoliu de diverse scenarii pentru școli care ar putea fi interesate de un model de carieră didactică. Un scenariu conservator, un scenariu echilibrat și un scenariu curajos, astfel încât să avem o plajă largă de opțiuni”, a explicat Marian Staș, potrivit Adevărul.
Documentul prevede protejarea drepturilor dobândite, criterii publice de selecție, evaluatori externi și posibilitatea contestării deciziilor. Renunțarea la un anumit mecanism de titularizare este tratată separat de existența contractelor pe durată nedeterminată pentru posturile permanente.
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Cum ar fi evaluați profesorii și cine ar putea avansa
Promovarea ar urma să țină cont de competențele demonstrate, de activitatea profesională și de responsabilitățile asumate. Evaluarea propusă include portofoliul profesorului, proiectarea lecțiilor, formarea, inovarea, mentoratul și contribuția la dezvoltarea școlii.
Progresul elevilor ar fi analizat în contextul în care aceștia învață. Rezultatele lor nu ar urma să fie folosite mecanic pentru sancționarea profesorilor.
Planul descrie un parcurs care începe cu doi ani de inserție profesională, mentorat și observații formative. După etapele de autonomie și specializare, profesorii ar putea accesa roluri de expert, mentor sau lider educațional.
Un principiu formulat în document este că „profesorul performant poate avansa fără a părăsi predarea”. Activitățile suplimentare ar trebui să fie remunerate și să beneficieze de timp de lucru dedicat, inclusiv prin reducerea unor ore la clasă.
Ce presupun stagiile sabatice propuse pentru dascăli
Marian Staș propune ca profesorii să poată beneficia, de-a lungul carierei, de perioade dedicate documentării, scrisului și dezvoltării profesionale. Documentul ia în calcul stagii de una până la trei luni, precum și variante mai lungi, care ar necesita o metodologie comună.
Accesul ar fi competitiv, pe baza unor criterii de eligibilitate și a unui proiect validat. Ar trebui asigurată și înlocuirea profesorului la clasă pe durata stagiului.
„Este esențial ca într-o carieră de 30-40 de ani, oamenii școlii preuniversitare să știe că au la îndemână două-trei posibilități de-a lungul carierei de stagiu sabatic”, a declarat expertul.
„Adică să meargă în rezidențe, să se odihnească, să viziteze, să scrie cărți, să-și aerisească mințile. Să aibă prin proiectarea carierei posibilitatea să se reîmprospăteze, așa cum e firesc”, a explicat acesta.
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Cât ar costa testarea și ce condiții trebuie îndeplinite
În forma publicată, planul propune 80 de școli participante și 20 de școli-martor. Cele trei modele ar fi comparate prin măsurători anuale și evaluare independentă, iar participarea școlilor ar fi voluntară.
Bugetul indicativ pentru pilotarea din perioada 2026–2031 este de 315–390 de milioane de lei. Documentul ia în calcul o posibilă cofinanțare europeană de 35%, ca ipoteză de finanțare.
Staș spune că a transmis proiectul și Roxanei Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, solicitând sprijin politic, expertiză și resurse. Implementarea ar necesita implicarea Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii.
„Nu discutăm despre cum de mâine toți cei 250.000 de profesori încep să funcționeze așa. E vorba de deschiderea conversației printr-o pilotare sănătoasă, care să genereze schimbare, dar să nu genereze turbulențe și disconforturi greu de gestionat în sistem”, a precizat Marian Staș.