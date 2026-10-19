Profesorii renunță la catedră pentru salarii mai bune. Avertismentul ISMB despre lipsa de atractivitate a carierei didactice

„Lipsa de atractivitate a carierei didactice și drept urmare, migrarea personalului didactic calificat spre alte domenii de activitate mai bine retribuite”, este una dintre amenințările consemnate în document.

Analiza nu nominalizează domeniile către care pleacă dascălii și nici nu indică numărul celor care au făcut această schimbare.

ISMB semnalează și „recunoașterea socială necorespunzătoare a profesiei didactice”. Avertismentul privește astfel atât condițiile financiare, cât și statutul profesional al celor care lucrează la catedră.

O problemă asemănătoare a fost identificată și de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în propriul plan managerial. Plecarea profesorilor spre alte domenii de activitate apare și acolo printre amenințările pentru sistemul de învățământ.

Suprasolicitarea și instabilitatea personalului, alte probleme semnalate

La aceeași secțiune, inspectoratul bucureștean enumeră „Suprasolicitare, burnout” și „Fluctuația mare a personalului didactic suplinitor”. Documentul mai menționează formalismul și pregătirea deficitară a unor cadre didactice în domeniul psihopedagogic și metodic, inclusiv a celor aflate la început de carieră.

Aceste aspecte sunt prezentate ca amenințări în analiza instituției. Ele nu reprezintă o evaluare individuală a tuturor profesorilor, ci probleme pe care inspectoratul le identifică în organizarea și gestionarea resurselor umane.

În același plan managerial, ISMB consemnează că majorarea normei didactice și schimbările procedurilor de repartizare pot afecta motivația profesorilor și stabilitatea organizării școlare. Sunt vizate nemulțumirile apărute în contextul modificărilor aplicate în învățământ și al reorganizării unor unități.

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