Profesorii renunță la catedră pentru salarii mai bune. Avertismentul ISMB despre lipsa de atractivitate a carierei didactice
Profesorii calificați se îndreaptă către domenii mai bine plătite, avertizează Inspectoratul Școlar al Municipiului București în planul managerial pentru anul școlar 2026-2027. Instituția include lipsa de atractivitate a carierei didactice printre amenințările pentru resursa umană din școli, alături de suprasolicitare, epuizare profesională și fluctuația personalului suplinitor.
Ce avertisment apare în documentul ISMB
Problema este menționată în analiza resurselor umane din planul managerial pentru anul școlar 2026-2027. Inspectoratul leagă dificultatea de a păstra profesorii calificați în sistem de atractivitatea veniturilor oferite în alte activități.
„Lipsa de atractivitate a carierei didactice și drept urmare, migrarea personalului didactic calificat spre alte domenii de activitate mai bine retribuite”, este una dintre amenințările consemnate în document.
Analiza nu nominalizează domeniile către care pleacă dascălii și nici nu indică numărul celor care au făcut această schimbare.
ISMB semnalează și „recunoașterea socială necorespunzătoare a profesiei didactice”. Avertismentul privește astfel atât condițiile financiare, cât și statutul profesional al celor care lucrează la catedră.
O problemă asemănătoare a fost identificată și de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în propriul plan managerial. Plecarea profesorilor spre alte domenii de activitate apare și acolo printre amenințările pentru sistemul de învățământ.
Suprasolicitarea și instabilitatea personalului, alte probleme semnalate
La aceeași secțiune, inspectoratul bucureștean enumeră „Suprasolicitare, burnout” și „Fluctuația mare a personalului didactic suplinitor”. Documentul mai menționează formalismul și pregătirea deficitară a unor cadre didactice în domeniul psihopedagogic și metodic, inclusiv a celor aflate la început de carieră.
Aceste aspecte sunt prezentate ca amenințări în analiza instituției. Ele nu reprezintă o evaluare individuală a tuturor profesorilor, ci probleme pe care inspectoratul le identifică în organizarea și gestionarea resurselor umane.
În același plan managerial, ISMB consemnează că majorarea normei didactice și schimbările procedurilor de repartizare pot afecta motivația profesorilor și stabilitatea organizării școlare. Sunt vizate nemulțumirile apărute în contextul modificărilor aplicate în învățământ și al reorganizării unor unități.
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Aproape 4.700 de cadre didactice mai puține într-un an
La nivel național, datele statistice indică o scădere a numărului de cadre didactice din învățământul preuniversitar. Pentru anul școlar 2025-2026 au fost raportate 219.900 de cadre didactice, față de 224.609 în anul anterior.
Diferența este de aproximativ 4.700 de persoane și privește sistemul preuniversitar, de la educația antepreșcolară până la învățământul postliceal. Comparația a fost realizată pe baza datelor INS prezentate în analiza evoluției personalului didactic.
Scăderea nu arată câți profesori au plecat pentru salarii mai bune în alte domenii. Cifrele descriu evoluția efectivului total, fără să stabilească motivele fiecărei ieșiri din sistem.
Avertismentul ISMB și statistica națională trebuie, prin urmare, privite distinct. Primul semnalează migrarea profesională ca amenințare, în timp ce datele INS măsoară numărul cadrelor didactice care au lucrat în școli.
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Ce spun reprezentanții școlilor despre salarii și vocație
Florian Lixandru, șeful ISMB, a vorbit recent despre motivația celor care aleg învățământul. Acesta a susținut că, în experiența sa, interesul pentru profesie a contat mai mult decât cel financiar.
„În cei 30 de ani ai mei de activitate în sistemul de învățământ bucureștean, am constatat că marea majoritate a colegilor mei au ales această meserie din dragoste pentru meseria de dascăl și apoi dintr-un interes financiar”, a declarat acesta.
Bogdan Ștefan, profesor de Istorie și director al Liceului „Avram Iancu” din Brad, a vorbit, la rândul său, despre nemulțumirile existente în școli. Declarația sa privește salarizarea și norma didactică, dar și modul în care profesorii încearcă să își continue activitatea la clasă.
„Sigur că da, lucrurile pot fi îmbunătățite. Există nemulțumiri vizavi de salarizare, de norma didactică a fiecăruia dintre noi, însă, odată intrați în școală și în sălile de clasă, cred că e indicat și recomand cu drag să uităm toate aceste lucruri și să ne axăm efectiv pe cei pe care-i avem în fața noastră, și anume pe elevii noștri. E o stare de spirit bună. Încercăm să compensăm, după cum am precizat, minusurile cu care ne confruntăm și să vedem lucrurile optimist și să privim spre viitor cu bucurie.”