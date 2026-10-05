Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație

„În acest moment, problemele principale sunt examenul de titularizare și centralizarea sistemului educațional. Ar trebui să eliminăm titularizarea; aceasta ar trebui să înceteze să mai existe”, afirmă expertul.

Modelul propus ar urma să fie testat înainte de o eventuală extindere. Staș vorbește despre un program-pilot de cinci ani, în școli gimnaziale și licee care participă deja la proiecte de transformare curriculară.

„Acesta ar testa modelul de carieră, deschiderea managementului resurselor umane și interviurile de angajare la nivelul școlilor gimnaziale și al liceelor care desfășoară deja proiecte-pilot de transformare curriculară. Aceste școli sunt cel mai bun exemplu pentru că acolo se vede cel mai bine cum se aplică schimbările.”

Expertul leagă schimbarea modului de recrutare de autonomia școlilor în organizarea activității educaționale.

„Managementul resurselor umane vine apoi, în mod firesc, după un plan-cadru bine pus la punct”, spune acesta.

Citește și: România riscă să rămână fără profesori. Aproape o treime dintre dascăli au peste 50 de ani

Salarii brute de 3.000 de euro pentru profesorii debutanți

Salarizarea este cealaltă componentă a propunerii. Marian Staș consideră că schimbările în recrutare nu ar fi suficiente fără venituri care să atragă absolvenții către învățământ.

„Fără un pachet salarial adecvat, orice altă reformă este zadarnică”, afirmă expertul.

El propune ca profesorii debutanți să poată primi un salariu brut de aproximativ 3.000 de euro.

„Așadar, sumele pe care statul le dă profesorilor în lei, net, ar trebui acordate în euro, brut, încă de la debut, dacă ne dorim ca un absolvent de STEM să aleagă cariera didactică în locul uneia la o firmă privată.”

Propunerea vizează inclusiv atragerea absolvenților din știință, tehnologie, inginerie și matematică. Declarația nu reprezintă un anunț privind majorarea salariilor profesorilor, ci soluția susținută de Marian Staș în discuția despre lipsa personalului calificat.

Citește și: Profesorii care lucrează peste 40 de ore ar putea primi bani în plus. Propunerea ministrului Educației