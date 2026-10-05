Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație
Eliminarea examenului de titularizare, angajarea profesorilor la nivelul școlilor și salarii brute de 3.000 de euro pentru debutanți sunt soluțiile propuse de expertul în educație Marian Staș pentru deficitul de personal didactic. Propunerile vin în contextul în care, potrivit datelor prezentate de liderul FSLI, Simion Hăncescu, numărul normelor ocupate de persoane fără studii corespunzătoare postului a ajuns la 6.300 în anul școlar 2026–2027.
Marian Staș propune eliminarea titularizării
Într-o declarație pentru Adevărul, Marian Staș susține că recrutarea profesorilor ar trebui reorganizată. În opinia sa, școlile ar trebui să aibă un rol mai mare în alegerea personalului, în funcție de nevoile proprii.
„În acest moment, problemele principale sunt examenul de titularizare și centralizarea sistemului educațional. Ar trebui să eliminăm titularizarea; aceasta ar trebui să înceteze să mai existe”, afirmă expertul.
Modelul propus ar urma să fie testat înainte de o eventuală extindere. Staș vorbește despre un program-pilot de cinci ani, în școli gimnaziale și licee care participă deja la proiecte de transformare curriculară.
„Acesta ar testa modelul de carieră, deschiderea managementului resurselor umane și interviurile de angajare la nivelul școlilor gimnaziale și al liceelor care desfășoară deja proiecte-pilot de transformare curriculară. Aceste școli sunt cel mai bun exemplu pentru că acolo se vede cel mai bine cum se aplică schimbările.”
Expertul leagă schimbarea modului de recrutare de autonomia școlilor în organizarea activității educaționale.
„Managementul resurselor umane vine apoi, în mod firesc, după un plan-cadru bine pus la punct”, spune acesta.
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Salarii brute de 3.000 de euro pentru profesorii debutanți
Salarizarea este cealaltă componentă a propunerii. Marian Staș consideră că schimbările în recrutare nu ar fi suficiente fără venituri care să atragă absolvenții către învățământ.
„Fără un pachet salarial adecvat, orice altă reformă este zadarnică”, afirmă expertul.
El propune ca profesorii debutanți să poată primi un salariu brut de aproximativ 3.000 de euro.
„Așadar, sumele pe care statul le dă profesorilor în lei, net, ar trebui acordate în euro, brut, încă de la debut, dacă ne dorim ca un absolvent de STEM să aleagă cariera didactică în locul uneia la o firmă privată.”
Propunerea vizează inclusiv atragerea absolvenților din știință, tehnologie, inginerie și matematică. Declarația nu reprezintă un anunț privind majorarea salariilor profesorilor, ci soluția susținută de Marian Staș în discuția despre lipsa personalului calificat.
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Numărul normelor ocupate de necalificați a crescut
Potrivit cifrelor atribuite de Adevărul liderului FSLI, Simion Hăncescu, în anul școlar 2011–2012 erau 2.852 de norme didactice ocupate de profesori necalificați. Pentru anul școlar 2026–2027, numărul indicat este de 6.300, mai mult decât dublu față de începutul intervalului.
În București, aproape 320 de persoane fără studii corespunzătoare postului predau în acest an școlar, potrivit aceleiași publicații. Cifra pentru Capitală se referă la persoane, în timp ce comparația națională privește normele didactice ocupate.
Lipsurile semnalate în școli privesc și discipline precum fizica, chimia, matematica sau informatica. Situația posturilor rămase neocupate este distinctă de cea a orelor pentru care școlile au găsit personal fără calificarea corespunzătoare.
Ce arată raportul OCDE despre posturile neocupate
Raportul „Education at a Glance 2026” indică pentru România o rată de succes de 73% la concursurile de recrutare. Este cea mai ridicată dintre valorile prezentate pentru sistemele cu examene competitive, comparativ cu 19% în Coreea, 28% în Franța, 36% în Japonia și 42% în Luxemburg.
Pentru anul școlar 2024–2025, ponderea posturilor didactice neocupate în învățământul primar și secundar din România era de 2,8%. În grupa de sisteme care estimează deficitul înainte de începerea cursurilor, Luxemburg avea o valoare mai mare, de 3,6%.
OCDE arată că rezultatele concursurilor pot fi influențate de numărul posturilor disponibile, numărul candidaților, dificultatea examenelor și atractivitatea profesiei. Raportul distinge între estimările făcute înainte de începerea anului școlar și măsurarea posturilor rămase vacante după începerea cursurilor.