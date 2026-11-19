Români care spun că ies fără probleme din resort

Majoritatea celor care au răspuns au povestit experiențe pozitive, inclusiv persoane care locuiesc acum în Egipt.

„Eu locuiesc în Hurghada și ies foarte des din zona resorturilor, adică zona turistică, inclusiv seara și noaptea. Merg singură la cumpărături, la restaurante, prin oraș, conduc, lucrez zilnic și, personal, nu mă simt în pericol”, a povestit o româncă.

Aceasta atrage însă atenția asupra unei diferențe importante: o experiență personală bună nu înseamnă că turiștii trebuie să renunțe la precauții.

„Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă de tine sau că nu există situații neplăcute, ca oriunde în lume. Dar cred că există o diferență foarte mare între Egiptul despre care se vorbește pe internet și Egiptul pe care îl trăiești efectiv aici.”

Alți membri ai grupului povestesc că s-au plimbat seara prin Hurghada, au mers la magazine până aproape de miezul nopții sau chiar au vizitat cartiere în care turiștii ajung rar.

„Am fost trei doamne și un copil de 10 ani, doi ani la rând. În fiecare seară ieșeam din resort după ora 21 și mergeam la magazine până la ora 23-24”, povestește o turistă.

Egiptul nu trebuie însă tratat ca o singură zonă

Experiențele pozitive trebuie puse în context. Situația de securitate diferă foarte mult în funcție de regiune. De exemplu, recomandările oficiale britanice de călătorie consideră zonele turistice de la Marea Roșie din sudul Peninsulei Sinai drept zone cu risc în general redus și menționează măsurile de securitate existente pentru protejarea unor destinații precum Sharm el-Sheikh, Hurghada și Marsa Alam.

În schimb, există avertismente serioase pentru alte regiuni, inclusiv nordul Peninsulei Sinai și anumite zone de frontieră. Așadar, experiența unui turist care se plimbă prin centrul Hurghadei nu poate fi extinsă automat asupra întregului Egipt.

Femeile care ies singure trebuie să fie mai prudente

Un aspect care nu trebuie ignorat este hărțuirea. Autoritățile britanice precizează că au fost raportate agresiuni sexuale inclusiv în stațiunile turistice de la Marea Roșie și recomandă femeilor care călătoresc singure o atenție suplimentară, mai ales noaptea și în taxiuri.

Asta nu înseamnă că o turistă nu poate ieși din resort, ci că sunt utile câteva reguli simple: taxi comandat printr-un serviciu sau furnizor de încredere, transmiterea datelor mașinii unei persoane apropiate, evitarea zonelor izolate noaptea și alegerea străzilor circulate. Familiile ar trebui, de asemenea, să nu lase copiii nesupravegheați.