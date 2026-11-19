Cât de periculos este, de fapt, Egiptul pentru turiștii români. Ce spun cei care ies noaptea din resorturi și ce trebuie să eviți
Egiptul a devenit o destinație atractivă pentru românii care caută resorturi all-inclusive, temperaturi ridicate și vacanțe la prețuri care pot fi mai accesibile decât în multe destinații europene. Odată cu ofertele apar însă și temerile. Este sigur să ieși din resort? Te poți plimba seara prin Hurghada? Este indicat să urci într-un taxi? Iar o familie cu copii se poate aventura prin zonele frecventate de localnici?
O întrebare postată pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt” a generat numeroase răspunsuri tocmai pe această temă: „Este atât de periculos în Egipt cum se spune pe internet? (…) Ați ieșit din resorturi noaptea pe străzi, cum v-ați simțit?”
Români care spun că ies fără probleme din resort
Majoritatea celor care au răspuns au povestit experiențe pozitive, inclusiv persoane care locuiesc acum în Egipt.
„Eu locuiesc în Hurghada și ies foarte des din zona resorturilor, adică zona turistică, inclusiv seara și noaptea. Merg singură la cumpărături, la restaurante, prin oraș, conduc, lucrez zilnic și, personal, nu mă simt în pericol”, a povestit o româncă.
Aceasta atrage însă atenția asupra unei diferențe importante: o experiență personală bună nu înseamnă că turiștii trebuie să renunțe la precauții.
„Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă de tine sau că nu există situații neplăcute, ca oriunde în lume. Dar cred că există o diferență foarte mare între Egiptul despre care se vorbește pe internet și Egiptul pe care îl trăiești efectiv aici.”
Alți membri ai grupului povestesc că s-au plimbat seara prin Hurghada, au mers la magazine până aproape de miezul nopții sau chiar au vizitat cartiere în care turiștii ajung rar.
„Am fost trei doamne și un copil de 10 ani, doi ani la rând. În fiecare seară ieșeam din resort după ora 21 și mergeam la magazine până la ora 23-24”, povestește o turistă.
Egiptul nu trebuie însă tratat ca o singură zonă
Experiențele pozitive trebuie puse în context. Situația de securitate diferă foarte mult în funcție de regiune. De exemplu, recomandările oficiale britanice de călătorie consideră zonele turistice de la Marea Roșie din sudul Peninsulei Sinai drept zone cu risc în general redus și menționează măsurile de securitate existente pentru protejarea unor destinații precum Sharm el-Sheikh, Hurghada și Marsa Alam.
În schimb, există avertismente serioase pentru alte regiuni, inclusiv nordul Peninsulei Sinai și anumite zone de frontieră. Așadar, experiența unui turist care se plimbă prin centrul Hurghadei nu poate fi extinsă automat asupra întregului Egipt.
Femeile care ies singure trebuie să fie mai prudente
Un aspect care nu trebuie ignorat este hărțuirea. Autoritățile britanice precizează că au fost raportate agresiuni sexuale inclusiv în stațiunile turistice de la Marea Roșie și recomandă femeilor care călătoresc singure o atenție suplimentară, mai ales noaptea și în taxiuri.
Asta nu înseamnă că o turistă nu poate ieși din resort, ci că sunt utile câteva reguli simple: taxi comandat printr-un serviciu sau furnizor de încredere, transmiterea datelor mașinii unei persoane apropiate, evitarea zonelor izolate noaptea și alegerea străzilor circulate. Familiile ar trebui, de asemenea, să nu lase copiii nesupravegheați.
Atenție la excursii, taxiuri și cei care cer bani
În discuția românilor apare frecvent o altă problemă: insistența unor comercianți, ghizi sau prestatori de servicii pentru bacșișuri și bani suplimentari.
„Știți ce este cel mai periculos în Egipt ca turist? Să dai șpagă la ce ai plătit deja”, ironizează unul dintre membrii grupului.
Dincolo de glumă, turiștii pot întâlni persoane insistente și tentative de supraîncărcare a prețurilor. Recomandările oficiale avertizează explicit asupra escrocheriilor și intermediarilor care abordează străinii în zonele turistice.
Prețul unei curse sau al unui serviciu trebuie stabilit înainte, iar excursiile în afara resorturilor sunt mai sigur de cumpărat de la operatori cunoscuți și autorizați.
Apa de la robinet, o altă grijă pentru turiști
„În Egipt cel mai mare pericol este apa de la robinet”, scrie, în glumă, un turist.
Pentru vizitatori, recomandarea prudentă este folosirea apei îmbuteliate pentru băut și atenție la alimente, mai ales în primele zile. Problemele digestive pot transforma rapid câteva zile de all-inclusive într-o vacanță neplăcută.
Poți ieși din resort? Da, turiștii nu trebuie să considere automat poarta hotelului drept o graniță între o zonă sigură și una periculoasă. În Hurghada și Sharm el-Sheikh există restaurante, magazine, promenade și zone turistice în care vizitatorii ies în mod obișnuit.
Dar nici extrema opusă – „Egiptul nu este periculos deloc” – nu este o concluzie corectă. Aproximativ un milion de britanici vizitează anual Egiptul, iar majoritatea călătoriilor se desfășoară fără incidente, potrivit recomandărilor oficiale britanice. În același timp, acestea menționează riscul terorist, hărțuirea, fraudele și diferențele importante de securitate dintre regiuni.
Pentru românii atrași de prețurile vacanțelor în Egipt, soluția nu este neapărat să rămână șapte zile între piscină și restaurantul hotelului. Pot descoperi și orașul, dar cu aceleași reguli pe care ar trebui să le respecte într-o destinație necunoscută: să aleagă zone circulate, să folosească transport de încredere, să evite demonstrațiile și locurile izolate, să cumpere excursii de la operatori serioși și să verifice recomandările oficiale înainte de plecare.
În caz de probleme, numărul Poliției Turistice din Egipt este 126, iar pentru urgențe medicale poate fi apelat 123.