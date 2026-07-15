Ryan Reynolds, captiv în URSS în „Mayday”: comedia de spionaj cu Kenneth Branagh vine pe Apple TV

O misiune secretă se transformă într-un dezastru

Troy Kelly este trimis într-o misiune ultrasecretă pe teritoriul sovietic. Pilotul este sigur pe el și pare convins că poate rezolva orice problemă. Operațiunea se prăbușește însă rapid, iar americanul rămâne blocat în Rusia.

Primele imagini îl arată legat de un pat. Când se trezește, Nikolai îl informează că i-a reparat o arteră de la picior. Intervenția a fost făcută fără anestezie adecvată, ceea ce explică de ce Troy a țipat atât de mult.

Pilotul nu știe dacă bărbatul din fața sa este salvator sau adversar. Nikolai ar putea să îl predea autorităților sovietice. În schimb, fostul agent pare mai interesat de american și de poveștile sale decât de regulile impuse de regim.

Ryan Reynolds își păstrează umorul chiar și în URSS

„Mayday” folosește formula familiară a filmelor cu Ryan Reynolds. Personajul principal reacționează la pericol prin ironii, replici rapide și o încredere care depășește uneori capacitatea sa reală de a controla situația.

Este tipul de energie care l-a transformat pe actor într-un star global. Succesul uriaș al filmului „Deadpool & Wolverine” a demonstrat că publicul continuă să răspundă la combinația sa de acțiune, sarcasm și autoironie.

De această dată, Reynolds nu are puteri de supererou. Troy este un pilot foarte bine pregătit, dar se află rănit într-o țară ostilă. Supraviețuirea sa depinde de un străin pe care nu îl poate înțelege și în care nu știe dacă poate avea încredere.

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Nikolai este prezentat drept un fost agent KGB dur și imprevizibil. În același timp, are o fascinație pentru cultura Statelor Unite. Contradicția creează baza relației dintre cele două personaje.