Ryan Reynolds, captiv în URSS în „Mayday”: comedia de spionaj cu Kenneth Branagh vine pe Apple TV
Ryan Reynolds ajunge în spatele liniilor inamice și depinde de un fost agent KGB pentru a se întoarce acasă în „Mayday”. Apple a publicat primul trailer al comediei de acțiune, care va debuta pe 4 septembrie 2026, exclusiv pe Apple TV.
Filmul este plasat în perioada Războiului Rece. Reynolds îl interpretează pe locotenentul Troy „Assassin” Kelly, un pilot al Marinei americane. Kenneth Branagh este Nikolai Ustinov, un fost agent KGB pasionat în mod neașteptat de cultura americană.
O misiune secretă se transformă într-un dezastru
Troy Kelly este trimis într-o misiune ultrasecretă pe teritoriul sovietic. Pilotul este sigur pe el și pare convins că poate rezolva orice problemă. Operațiunea se prăbușește însă rapid, iar americanul rămâne blocat în Rusia.
Primele imagini îl arată legat de un pat. Când se trezește, Nikolai îl informează că i-a reparat o arteră de la picior. Intervenția a fost făcută fără anestezie adecvată, ceea ce explică de ce Troy a țipat atât de mult.
Pilotul nu știe dacă bărbatul din fața sa este salvator sau adversar. Nikolai ar putea să îl predea autorităților sovietice. În schimb, fostul agent pare mai interesat de american și de poveștile sale decât de regulile impuse de regim.
Ryan Reynolds își păstrează umorul chiar și în URSS
„Mayday” folosește formula familiară a filmelor cu Ryan Reynolds. Personajul principal reacționează la pericol prin ironii, replici rapide și o încredere care depășește uneori capacitatea sa reală de a controla situația.
Este tipul de energie care l-a transformat pe actor într-un star global. Succesul uriaș al filmului „Deadpool & Wolverine” a demonstrat că publicul continuă să răspundă la combinația sa de acțiune, sarcasm și autoironie.
De această dată, Reynolds nu are puteri de supererou. Troy este un pilot foarte bine pregătit, dar se află rănit într-o țară ostilă. Supraviețuirea sa depinde de un străin pe care nu îl poate înțelege și în care nu știe dacă poate avea încredere.
Kenneth Branagh devine partenerul improbabil al pilotului
Nikolai este prezentat drept un fost agent KGB dur și imprevizibil. În același timp, are o fascinație pentru cultura Statelor Unite. Contradicția creează baza relației dintre cele două personaje.
Troy și Nikolai vin din tabere opuse. Au fost educați să se considere dușmani. Cei doi sunt însă obligați să colaboreze, iar alianța lor pare să se transforme treptat într-o prietenie autentică.
Kenneth Branagh a interpretat de-a lungul carierei personaje istorice, detectivi și răufăcători. Actorul și regizorul britanic, care a vorbit inclusiv despre talentul actoricesc al lui Tom Cruise, pare să adopte aici un stil mai relaxat.
Chimia dintre Branagh și Reynolds este principalul element al trailerului. Filmul nu se bazează doar pe explozii și urmăriri. Umorul vine din diferențele dintre cei doi, dar și din încercarea lor de a comunica în mijlocul unei crize internaționale.
Creatorii Dungeons & Dragons semnează filmul
„Mayday” este scris și regizat de John Francis Daley și Jonathan Goldstein. Cei doi au realizat „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” și au scris scenariul pentru „Spider-Man: Homecoming”.
Stilul lor combină aventura spectaculoasă cu umorul construit în jurul personajelor. În loc să parodieze complet filmele de spionaj, „Mayday” încearcă să folosească tensiunea genului pentru a crea situații absurde.
Atmosfera Războiului Rece a revenit în ultimii ani în numeroase producții. Un alt exemplu este „PONIES”, serialul de spionaj plasat în Moscova anilor ’70. „Mayday” abordează însă perioada printr-o poveste mai apropiată de o comedie buddy.
Din distribuție mai fac parte Marcin Dorociński, Maria Bakalova și David Morse. Producția este realizată de Skydance Media și Maximum Effort, compania lui Ryan Reynolds.
Trailerul sugerează că Troy și Nikolai vor încerca să fugă din calea armatei sovietice. Misiunea de salvare va include avioane, explozii și confruntări armate. Dincolo de acțiune, filmul pare să mizeze pe ideea că o prietenie poate apărea chiar și între doi oameni aflați oficial în tabere inamice.