Rulment de roată deteriorat după lovirea unei borduri: simptomele care pot apărea cu întârziere

Huruitul care crește cu viteza este unul dintre cele mai comune simptome

Un rulment aflat la începutul degradării produce adesea un huruit surd care devine mai puternic odată cu viteza mașinii. Sunetul poate fi confundat cu zgomotul anvelopelor, mai ales pe asfalt rugos. Spre deosebire de zgomotul motorului, frecvența lui este legată în principal de viteza de rotație a roții.

Un indiciu suplimentar poate apărea în viraje. Atunci când greutatea mașinii se transferă de pe o parte pe alta, sarcina asupra rulmentului se modifică și intensitatea zgomotului se poate schimba. Acest comportament poate ajuta la identificarea părții afectate, dar nu reprezintă un diagnostic infailibil, deoarece zgomotul se propagă prin caroserie și uneori pare să provină de la o altă roată.

Pe măsură ce degradarea avansează pot apărea vibrații fine sau o senzație de rulare mai aspră. În cazurile mai severe se poate forma joc în ansamblul roții. Acesta trebuie verificat cu mașina ridicată și cu tehnica adecvată, deoarece jocul perceput la roată poate proveni și din articulațiile suspensiei sau direcției.

Temperatura neobișnuit de mare în zona butucului după mers poate fi un alt semn, deși o frână blocată produce un simptom asemănător și este adesea o explicație mai probabilă. Diagnosticul trebuie să țină cont de întregul ansamblu.

Impactul poate afecta simultan janta, geometria și sistemul ABS

O bordură lovită cu viteză suficientă pentru a deteriora rulmentul poate afecta și alte componente. Janta poate deveni ovală sau poate suferi o deformare laterală, iar anvelopa poate dezvolta o deteriorare internă care nu este imediat vizibilă. O umflătură pe flanc trebuie tratată cu seriozitate, deoarece indică afectarea structurii anvelopei.

Geometria roții se poate modifica dacă șocul ajunge la brațele suspensiei, bielete sau alte componente. Volanul poate rămâne ușor într-o parte atunci când mașina merge drept, iar anvelopele pot începe să se uzeze neuniform. O verificare a geometriei după un impact puternic poate identifica deviații care altfel ar deveni evidente abia după câteva mii de kilometri.

Pe anumite ansambluri, informația folosită de sistemul ABS este asociată cu butucul sau rulmentul. O deteriorare a inelului magnetic, a senzorului ori a cablajului poate aprinde martorii ABS sau ESP chiar dacă rulmentul nu produce încă un huruit pronunțat. Uneori eroarea apare intermitent, în special la anumite viteze.